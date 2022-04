Alberto Fernández continuará con una agenda distendida pero expectante por el preocupante dato de inflación de marzo

Alberto Fernández (REUTERS)

Alberto Fernández continuará este martes acompañando a la primera dama, Fabiola Yáñez, y al recién nacido Francisco Fernández Yáñez. Como fue a lo largo de la jornada de este lunes, mantendrá un agenda distendida pero estará en permanente contacto con el Gabinete Nacional.

Tras el nacimiento de su hijo, ayer a la madrugada, el Presidente suspendió la actividad oficial que tenía durante la mañana pero no se tomó licencia por paternidad, pese a que había evaluado la posibilidad días atrás. La interna del Frente de Todos y la crisis económica agravada por el alarmante dato de la inflación de marzo que se conocerá este miércoles, no se lo permiten.

Alberto Fernández suspendió el viaje que tenía previsto a La Pampa y continuará la jornada de este martes con una agenda light. Seguirá contestando mensajes y agradeciendo los saludos por el nacimiento de Francisco; en algún momento del día se trasladará a la Quinta de Olivos; aprovechará a buscar ropa, y regresará a la suite presidencial del Sanatorio Otamendi, donde se encuentran Fabiola Yáñez y su hijo. En todo momento estará en comunicación con sus ministros, como sucedió este lunes cuando vio por televisión a Martín Guzmán.

El titular de la cartera de Economía rompió el silencio en medio de los rumores de su salida del Gabinete, planteó que “se necesita un apoyo político claro” para bajar la inflación y cuestionó a quienes “generan incertidumbre” sobre la política económica del Gobierno.

Guzmán reveló que, en Olivos, el Presidente le comentó que “gestionaremos con la gente que esté alineada con este rumbo económico”. Ambos mantuvieron una reunión a solas el domingo en la que Fernández le ratificó su confianza al ministro en la previa de la difusión del índice de inflación correspondiente al mes de marzo que dará a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y de la consecuente potencial ofensiva que deberá resistir de parte del kirchnerismo duro cuando el número maldito dé por encima del 6%. La ola de críticas, tanto propias como ajenas, también recaerán en la figura presidencial.

Martín Guzmán: "La inflación de marzo va a superar el 6%"

Anoche, en declaraciones a C5N, Guzmán reconoció que la de marzo “será la inflación más alta del año” y que el índice “va a superar el 6%”. “¿Qué explica la inflación en la Argentina hoy? Hay dos grandes componentes. Externo e interno. ¿Cómo se ataca el componente interno? El secretario de Comercio Interior (Roberto Feletti) dijo que la inflación no se reduce con acuerdos de precios, no funciona así. Se ataca con política macroeconómica y acá se necesitan dos cuestiones: un programa económico que ya lo tenemos y apoyo político”, apuntó el jefe de Hacienda.

“La economía no funciona en un vacío, funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Necesitamos un apoyo político claro, en lugar de generar incertidumbre. Ahí se agravan los problemas”, explicó.

Sin nombrarlo, también apuntó hacia Feletti, quien recientemente ha hablado de aumentar exportaciones a granos a pesar de que el propio Guzmán mencionó semanas atrás que los derechos de exportación no iban a ajustarse. “Hay una renta grande para ciertos sectores, pero hay una definición política que se tomó. Es importante que los funcionarios deben estar alineados lo que se decide. No decir cosas que generen incertidumbre sobre decisiones que ya se tomaron”, remarcó, en referencia al secretario de Comercio Interior. No obstante, señaló que “es necesario” encontrar un mecanismo “para distribuir la renta extraordinaria” y que el Gobierno está “trabajando en ellos”.

Alberto Fernández escuchó a su ministro de Economía con especial atención. Ni bien terminó la entrevista se comunicó con él para felicitarlo .

