Luis D’Elía habló sobre los cortes de calles: “Hacer el show off de estar dos días en la calle en nombre del hambre no me parece decente”

Luis D´Elía

El dirigente del partido MILES, Luis D’Elía, apuntó contra los movimientos piqueteros que a diario cortan las calles utilizando las demandas sociales con fines políticos.

Escenas de caos de tránsito, de cientos de personas movilizándose exigiendo más planes sociales y trabajo, se convirtieron en una constante de la Ciudad de Buenos Aires. Imágenes que grafican la endeble situación económica que atraviesa el país y a la vez el oportunismo partidario de quienes usan el reclamo genuino. La semana pasada, organizaciones piqueteras de izquierda, con el Polo Obrero a la cabeza, acamparon durante tres días en la 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social pidiendo mas asistencia estatal.

D’Elía, un dirigente que suele comandar cortes de calles, ésta vez salió en defensa de la administración de Alberto Fernández y cargó contra los movimientos piqueteros.

“Hay 22 millones de argentinos protegidos con los planes sociales”, pero “necesitamos crear trabajo genuino y desarrollarnos”, planteó el referente de MILES que advirtió: “Está bueno que protesten, jamás voy a cuestionar la protesta de otro movimiento, pero hay que decir que este Gobierno les dio 200 mil planes a estos grupos”.

Acampe sobre la 9 de Julio (Maximiliano Luna)

Y comparó que durante los primeros 12 años del kirchnerismo con las cooperativas “construimos 10 mil viviendas y hoy está parado”, lo que provoca “una fuerte discusión interna” sobre las políticas de asistencia. En ese sentido apuntó contra Juan Grabois, quien respaldó el acampe en la 9 de Julio de la semana pasada y destacó la gestión del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que “trabaja a puertas abiertas y les abrió el grifo como ninguno”.

“Una cosa es la demanda social del Polo Obrero y otra cosa distinta es que esto sirva para la campaña electoral del Polo Obrero” , declaró y planteó que “si fuera Juanchi, tampoco los hubiese recibido, él fue generoso, y los bancó”. “Hacer el shof off de estar dos días en la calle, en nombre del hambre, no me parece decente. No se puede en nombre de la lucha social, terminar organizando la campaña de algunos partidos políticos” , fustigó D´Elía.

Semanas atrás fue detenido un militante venezolano, que cobraba un plan social, sindicado como uno de los responsables del ataque al despacho de Cristina Kirchner durante el debate sobre el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados. En diálogo con A24, al ser consultado sobre si los extranjeros deben recibir asistencia monetaria de parte del Estado, D´Elía respondió que Argentina “siempre ha tenido un criterio universal, hay que proteger a todos”, pero aclaró que “a todos hay que pedirles laburo: hay que limpiar las calles, limpiar las plazas, los hospitales, las escuelas, hacer veredas, viviendas, ayudar a las pymes, hay laburo de sobra”.

Con respecto al pago al Fondo Monetario Internacional, criticó que “la derecha quiere que el ajuste lo paguen los 22 millones de protegidos por el Estado, y nosotros, los trabajadores, que lo paguen los evasores, fugadores y contrabandistas”. “Argentina exporta 150 millones de toneladas de granos y tenemos una evasión espasmódica”, cargó contra el agro pero reconoció que “la pelea (del Gobierno) con los poderosos es una pelea pendiente”. “Con el tema inflacionario hay que sentarse con los 15 formadores de precios y decirles ‘ muchachos, basta, mirá que te vamos a intervenir la empresa’”.

“Habría que hacer que paguen los agropexportadores, unos ladrones, delincuentes, que evaden 30 mil millones de dólares por año. No le roben mas al Estado argentino. Es una vergüenza, es un país saqueado”, concluyó.

