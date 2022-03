D’Elía también criticó al kirchnerismo que se opone al acuerdo con el FMI: “Le pido a Cristina que no Delaruicemos a Alberto”

El dirigente social Luis D´Elia

“ Si le quieren hacer daño al Presidente, díganlo, sáquense la careta ”. La frase corresponde al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y se enmarca en la interna del Frente de Todos por el posicionamiento político de La Cámpora ante el acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI por la deuda. En esta misma línea se pronunció hoy el dirigente social Luis D’Elía: pidió que la agrupación liderada por Máximo Kirchner “se haga cargo” ante el riesgo de dejar a Alberto Fernández “en una situación de debilidad política” .

“Lo que no puede hacer Cristina (Kirchner), a quien respeto y valoro, lo que le pido es que no Delaruicemos a Alberto (Fernández)”, afirmó D’Elía, en una comparación entre el presidente y el ex mandatario radical Fernando De La Rúa.

A su vez, y en diálogo con radio Del Plata, el dirigente social enumeró las “cuatro macanas históricas” que cometió el peronismo en los últimos años: “Reemplazar la transversalidad política por La Cámpora; elegir a (Daniel) Scioli como candidato presidencial y luego sabotearlo, lo que le abrió la puerta al macrismo; una mal alianza con los renovadores, hecha entre gallos y medianoches, eso no fue una buena táctica; y hoy nos estamos por mandar la cuarta cagada histórica, que es cerrarle la puerta a un buen acuerdo ”, consideró.

Anibal Fernandez en C5N

Según D’Elía, el convenio del Gobierno con el FMI plantea un escenario donde “no hay ajuste, no hay reformas, en un año donde vamos a tener 100 mil millones de dólares de exportaciones”. “Hay que tener bien afilada la Afip, el puerto y las aduanas para que esta deuda la terminen pagando quienes la tomaron”, completó.

En la semana que comenzó el tratamiento legislativo del acuerdo, y al igual que el dirigente social, Aníbal Fernández aseguró conocer a “algunos compañeros que hablan con otros haciéndole ‘el coco’ para que voten en contra”. “Pareciera ser que gozan de situaciones de esa característica”, agregó, y advirtió que “el daño que le producirían al pueblo argentino sería superlativo por una mezquindad política”.

“Yo no juego a eso. Nunca votaría en contra de un presidente peronista”, se plantó. “Los que dicen que no están de acuerdo con el acuerdo que vengan y me lo cuenten, ¿cuál es el tema?¿El default?¿Cómo salen de esa situación?”, cuestionó el titular de la cartera de Seguridad, remarcando que los primeros perjudicados si Argentina cae en default serán “los más vulnerables”.

Foto oficial de la reunión, ayer, entre Sergio Massa y los gobernadores que tuvo lugar en el Congreso

“¿Cómo resuelven ese tema? Van a decir que seguirían con la causa (contra Mauricio Macri y ex funcionarios de Cambiemos) ¿Le vas a ir a contar al Fondo que tenés una causa y que vas a esperar que se resuelva para seguir?”, continuó señalando que el 22 de marzo es la fecha en la que vence una nueva cuota que la Argentina debe pagar al FMI. “Hay que ponerse serio y razonar que hay que garparlo. No te gustó, comete el sapo que te corresponda pero andá y votá, para eso te eligieron”, enfatizó en diálogo con C5N.

Máximo Kirchner hizo públicas sus diferencias con Alberto Fernández y Guzmán cuando renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, y aún es una incógnita cómo votarán los legisladores de La Cámpora en el Congreso.

Por otro lado, la ronda de reuniones con presidentes de los bloques que realizó ayer el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, generó incertidumbre. Lo que el jefe del Frente Renovador se llevó anotado es que, a última hora de ayer, el debate en el plenario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Finanzas tiene un final abierto.

