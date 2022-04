Energía, conflictos limítrofes y la extradición de Apablaza: de qué hablaron Alberto Fernández y Gabriel Boric

Una imagen de la reunión bilateral entre Alberto Fernández y Gabriel Boric

Alberto Fernández y Gabriel Boric remarcaron una y otra vez que tienen muchas coincidencias en sus visiones políticas y que se consideran “amigos”, “cómplices” y “aliados”. Así lo expresaron en el segundo día de la visita de Estado que el flamante presidente chileno realiza a la Argentina. En la firma de acuerdos que sellaron entre ambos gobiernos se notó un clima más que cordial, más allá de una llamativa demora de casi una hora en el comienzo del acto. Además de esa rúbrica de los acuerdos, esta mañana hubo una reunión bilateral entre ambos y otro encuentro ampliado con la participación de ministros de los dos gobiernos.

Boric ingresó a las 10.12 a la Casa Rosada y el jefe de Estado argentino lo esperó más de 10 minutos en la entrada del Salón de los Bustos, rodeado del edecán presidencial y de la guardia de Granaderos. Enseguida hicieron la “foto de familia” en la Escalera Francia y a continuación se realizó el encuentro bilateral. Más tarde tuvo lugar una reunión abarcativa con los ministros de uno y de otro lado.

Derechos Humanos, la situación energética, la agenda de género, las consecuencias del cambio climático, los problemas limítrofes irresueltos y la situación de Galvarino Apablaza, fueron algunos de los temas de esa charla, después de la recorrida que hizo Boric por dependencias de Balcarce 50.

Ambos mandatarios tuvieron una charla distendida y con gestos de complicidad

Por el lado argentino participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el canciller Santiago Cafiero, los ministros Martín Guzmán (Economía), Tristán Bauer (Cultura), Jorge Taiana (Defensa), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad), el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca. Afuera quedó aguardando el ministro de Justicia, Martín Soria.

Como es habitual en este tipo de encuentros bilaterales, hubo intercambio de obsequios entre ambos mandatarios. Fernández le regaló un disco de vinilo de Charly García, “Clics Modernos”, y una camiseta de Argentinos Juniors que había sido usada por el mediocampista chileno Milovan Mirosevic, ídolo del presidente chileno, quien tuvo una larga trayectoria en Universidad Católica, el club del que es hincha Boric.

Boric le retribuyó el gesto con otro disco: Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, editado por RCA Víctor en 1966. A fines de 2016, Javiera y Ángel, nietos de Violeta, revivieron ese disco con los mismos instrumentos y estilos que se utilizaron en la versión original. Esta obra en la versión de Ángel y Javiera Parra fue el disco que encabezó las celebraciones de los 100 años de Violeta, entre ellos el homenaje que se realizó en el Teatro Colón de Buenos Aires (19 de mayo del 2017) donde los nietos de Violeta compartieron escenario con músicos argentinos y chilenos: Sandra Mihanovich, Soledad Pastorutti, Loli Molina, Camila Moreno, Los Tekis, Patricio Manns, Kevin Johansen, Roberto Márquez, Beto Cuevas, Gepe y Horacio Romo.

El presidente chileno quiso conocer el tradicional balcón de la Casa Rosada que da a la Plaza de Mayo que utilizaron la mayoría de los presidentes argentinos para dirigir discursos a la población. Y también recorrió el Salón Eva Perón, donde está la mesa que utilizó la esposa de Juan Domingo Perón, y el Hall de los Vitreaux. También Alberto Fernández le mostró cuadros y fotos que adornan distintos rincones de la Casa de Gobierno.

La reunión extendida entre ambos presidentes y los ministros argentinos y los del gabinete chileno

Cuando estuvieron sentados frente a frente y abordaron el tema energético, el presidente chileno, según confió en la conferencia conjunta, sostuvo que quiere “colaborar recíprocamente y tener intercambios en materia energética” con la Argentina y que por ese motivo está acompañado en su delegación por el ministro de Energía, Claudio Huepe Minoletti. También dialogaron sobre la posibilidad de “hacer realidad” el corredor interoceánico entre la Argentina y Chile, un tópico sobre el que ya Fernández había avanzado en su visita al antecesor de Boric, Sebastián Piñera, cuando lo visitó en Santiago en enero de 2021.

En la declaración conjunta de ambas delegaciones, se aboga, además, por un “mayor grado de fortalecimiento en la relación bilateral como sustento para alcanzar una integración regional profunda y duradera” .

Otro de los temas de la reunión bilateral fue el pedido de extradición de Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, y que vive en nuestro país desde hace más de 20 años y sigue en Argentina con estatus de refugiado político desde 2010, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Alberto Fernández le dio una recorrida a Boric por la Casa Rosada

Así lo reconoció el jefe de Estado argentino cuando se lo preguntaron en la conferencia de prensa posterior en el Museo del Bicentenario: “El Presidente Boric me planteó su preocupación por el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del Ejecutivo”.

Boric, por su parte, destac: “Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que hemos planteado y nosotros por supuesto no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina, pero no cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”.

Sobre los conflictos de límites, Boric admitió que existen “diferencias” en cuanto al reclamo por la plataforma continental, algo que definió como una postura de Estado, aunque aseguró: “Podemos tener una diferencia, pero no me caben dudas de que vamos a resolverla mediante vías diplomáticas; eso no va a impedir que profundicemos las buenas relaciones”. Piñera había generado tensión diplomática con Argentina por el pedido de Piñera para extender la plataforma marítima.

Los presidentes observan un retrato de Néstor Kirchner

Boric partió desde la Rosada, luego de la conferencia de prensa conjunta, a un hotel de la zona de Retiro donde se aloja junto a su comitiva y tendrá un almuerzo privado. A las 15 irá al Congreso Nacional donde lo recibirán la vicepresidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, y también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La titular del Senado, Cristina Kirchner, se encuentra en su casa de El Calafate, en Santa Cruz, circunstancia que ya era conocida por la delegación trasandina desde la semana pasada, según trascendió.

En tanto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, organizó un almuerzo con la portavoz presidencial, Gabriel Cerruti, a la que concurrieron todas las integrantes femeninas de la delegación visitante.

SEGUIR LEYENDO: