Alfredo Cornejo: “La única forma de frenar una hiperinflación sería con una fuerte recesión y el gobierno no quiere hacer eso”

Alfredo Cornejo

El senador de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo negó este domingo que el aumento sostenido de precios en la Argentina se deba a factores internacionales o a la especulación de los empresarios, como argumentó el presidente Alberto Fernández, y, por el contrario, sostuvo que se debe a las políticas del Poder Ejecutivo al remarcar que “si no atacan a la emisión monetaria y generan un plan económico, no van a poder frenar la inflación”.

“Los diagnósticos del Gobierno son muy confusos, como es confuso el programa que tiene, ¿no?. Y la unión del Frente de Todos. Por momentos quieren explicar todo con argumentos, como Alberto, y por momentos aceptan los verdaderos problemas que hay de alta emisión”, señaló el ex gobernador mendocino.

Al respecto, el referente de la Unión Cívica Radical aseguró que “esta inflación que ha sido alta en marzo, no es por la guerra de Rusia” ni “tiene que ver con nada autoconstruido” , sino que está relacionada con “la alta emisión que hicieron en octubre, noviembre, para ganar las elecciones, para intentar recuperarse de la derrota de las PASO”.

De esta manera, el dirigente opositor rechazó los argumentos del presidente Alberto Fernández, quien en una entrevista reciente volvió a referirse a la existencia de una supuesta “inflación autoconstruida” y responsabilizó a algunos empresarios a los que calificó como “diablos que aumentan los precios”.

En diálogo con Actualidad Política TV, que se emite por Canal Metro, Cornejo se manifestó en contra de esta explicación y, en cambio, insistió en que la inflación “es el coletazo de esa alta emisión” por parte del Poder Ejecutivo.

“Si no atacan a la emisión, si no equilibran gastos e ingresos, y si no generan un plan económico dando garantías para mayores inversiones y hacer crecer la oferta de bienes y haya competencia, no van a poder detener la inflación”, advirtió.

Alberto Fernandez: "Hay diablos que hacen subir los precios"

Y agregó: “Algo hay que ir haciendo porque esto está tomando ribetes de altísima inflación y al borde de la hiper. Y la única forma de frenarla sería con recesión, con una fuerte recesión, con tasas altas, y parece que el Gobierno no quiere hacer eso”.

Por otra parte, respecto de la iniciativa del oficialismo para crear un impuesto para aquellos ciudadanos que tengan bienes sin declarar en el exterior, Cornejo señaló que si en el Frente de Todos “se unen y consiguen un par de aliados, como (el senador por Río Negro Alberto) Weretilneck o la senadora de Misiones (Magdalena Solari Quintana), es probable que logren el número” para aprobarla, pero consideró que ”el proyecto en sí, es puro humo”.

“O sea, sé que está cometiendo un delito, no tiene bienes en el exterior o tiene dinero en el exterior y no lo está declarando en su declaración jurada de la AFIP, está cometiendo un delito. Con lo cual la AFIP, el Gobierno y el Estado tienen herramientas para hacer cumplir la legislación que ya está vigente”, explicó.

En este sentido, sostuvo que “si realmente tienen una lista de personas que tienen bienes no declaradas en el exterior, pues caiganles a esas personas tal y como corresponde en la normativa actual”.

“Ahora, hay un segundo punto, que es que hay un montón de gente que está sacando dinero de la Argentina por el desorden macroeconómico, por ejemplo: Se habla de grandes sumas, pero a lo mejor una persona con 40.000 o 50.000 dólares, que es un inversor chico, compra un departamento en el pozo, en Asunción de Paraguay, que antes lo hacía en Argentina. Pero eso es derivado de nuestro desorden económico. ¿Por qué no intentan ordenar la macroeconomía argentina y que eso no ocurra?”, agregó.

Por último, el dirigente radical habló sobre el manejo de la crisis económica por parte del presidente Alberto Fernández y opinó que “es obvio que si esta misma situación se diera con un gobierno no peronista, habría serios problemas de gobernabilidad y a lo mejor estaríamos hablando de una Asamblea Legislativa”.

“No la veo a Cristina (Kirchner) tan incómoda. Si bien no le gusta el acuerdo con el Fondo y demás, se ha quedado con el relato, que es lo que a ella le importa. Es igual que este proyecto de cazar evasores en el exterior. Es puro relato, puro humo. Ella se ha quedado con eso, pero yo quisiera saber cuán incómoda estaría si (la Argentina) hubiese entrado en default. El dólar se hubiera ido a $300. Estaría Cristina mucho más incómoda de lo que está en la actualidad, con lo cual situación también le conviene”, analizó.

SEGUIR LEYENDO: