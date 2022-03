Juicio por la obra pública contra CFK: un ex funcionario que también está imputado pidió volver a declarar

Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional volverá a declarar en el juicio por la obra pública

Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, volverá a declarar mañana en el juicio oral por la obra pública en el que está siendo juzgado junto a la Vicepresidenta de la Nación y otros ex funcionarios. La defensa de Periotti pidió ser indagado nuevamente y el Tribunal Oral Federal 2 fijó la audiencia para mañana a las 9:30 horas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu no aceptaron el pedido de la defensa de Periotti, a cargo de Federico Paruolo, para que la declaración sea en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py y no por videoconferencia, como se viene realizando el juicio desde agosto de 2020 por la pandemia del coronavirus.

Periotti fue uno de los funcionarios más cercanos a los Kirchner. En 1994 fue designado como vocal técnico de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador. En 1999 fue presidente de Vialidad provincial y en 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, Periotti fue director de Vialidad Nacional hasta 2015 con la finalización del mandato de Cristina Kirchner.

El ex funcionario es uno de los 13 acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas viales que las empresas de Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Junto con Periotti y Báez también están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex Presidente, Carlos Kirchner, y ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. El juicio comenzó en mayo de 2019 y la intención del tribunal es terminarlo antes de fin de año y que no se extiende al 2023 -de elecciones presidenciales- para que el veredicto no tenga especulaciones políticas.

Periotti ya declaró en el juicio en septiembre de 2019. “No tuve ninguna participación en esa presunta asociación ilícita. No existió asociación ilícita alguna”, había dicho en esa oportunidad. También se había desligado de cualquier irregularidad en el manejo de fondos. “El administrador no puede hacer una reasignación de partidas si no tiene la autorización de la oficina nacional de presupuesto”, señaló y explicó que esa autorización recaía en la Jefatura de Gabinete, en el Ministerio de Planificación y en la Secretaría de Obras Públicas.

Tras la declaración de casi todos los testigos -solo restan los peritos-, Periotti pidió volver a declarar. Otros acusados tienen previsto hacer lo mismo. Es algo que ocurre con frecuencia en los juicios orales. Las defensas esperan que declaren los testigos para responder lo que ocurrió en el juicio.

La plataforma virtual en la que se realiza el juicio oral

Para este caso la defensa solicitó que Periotti declare de manera presencial en la sala de audiencias, como ocurre con los testigos. El abogado explicó que el acusado tiene problemas en el manejo de la plataforma Zoom y que si los testigos iban a la sala, también podían los imputados. Otros abogados se sumaron al planteo.

El tribunal rechazó el pedido. “ La necesidad de la presencia física del testigo en el recinto del Tribunal ha obedecido a la corroboración de que los mismos no se encontrasen siendo asistidos o condicionados por terceros durante sus deposiciones, o bien leyendo el contenido de sus declaraciones, temores otrora introducidos por algunos abogados defensores allí en los albores de la pandemia del COVID-19″ , diferenciaron los jueces ya que los para los acusados “nada impide que a tal fin se sirvan de anotaciones o apuntes, con lo cual la pretendida inexorabilidad de su presencialidad no puede encontrar anclaje alguno en ese punto”.

Los magistrados también dijeron en su resolución que si Periotti tiene problemas con el manejo de la plataforma su abogado puede ir a asistirlo.

El ex titular de Vialidad Nacional es el primero de los acusados en pedir declarar tras la declaración de los testigos. Pero se espera que otros imputados también lo hagan, aunque todavía formalmente ninguno lo solicitó.

Tras la indagatoria de Periotti está previsto que el juicio continúe el lunes próximo con la declaración como testigos de los peritos contadores -tanto los oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como los de parte de la Fiscalía y de las defensas- que hicieron el informe que se analiza en la causa. Será en un coloquio con todos los profesionales juntos en la sala de audiencias de Comodoro Py donde se hace el juicio.

