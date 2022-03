Juicio por la compra de los trenes: De Vido defendió la decisión política de la adquisición del material rodante

Julio De Vido expresó sus "últimas palabras" vía Zoom

Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, pidió expresamente decir de manera presencial sus últimas palabras en el juicio por el que se lo acusa de varios casos de corrupción. No quería hacerlo desde la cárcel de Ezeiza donde se encuentra detenido. Los jueces del Tribunal Oral Federal 6 no se lo permitieron y le volvieron a decir que podía hacerlo perfectamente desde la sala que hay en el penal para realizar las conexiones por internet.

El juicio oral y público en el que Jaime y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido están imputados por la compra de trenes a España y Portugal se realiza de forma virtual desde agosto de 2020. Los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico determinaron que Jaime debía decir sus “últimas palabras” en el juicio a través de la plataforma Zoom. En una resolución que leyeron al inicio de la audiencia, explicaron que Jaime tiene tres dosis de vacunas contra el COVID, y que en la sala del penal “no tiene peligro de contagio”. En cambio, señalaron, que es más peligroso a los efectos de contraer el virus, un traslado en camión desde Ezeiza a Comodoro Py para luego alojarse en una celda común con otros presos. Entonces Jaime no habló.

A De Vido y Jaime se los acusa por haber comprado material de rezago que quedó arrumbado en varias locaciones. El ex ministro expresó sus “últimas palabras” antes del veredicto que se leerá el próximo viernes. Comenzó a hablar a las 10:19 y leyó un texto que había preparado, se extendió unos diez minutos. Defendió el plan original de reparar los trenes para reanimar los talleres ferroviarios, habló del modo de gestión en el Estado y señaló que cuando Florencio Randazzo se hizo cargo del área de Transporte-luego de la Tragedia de Once- tuvo 12 veces más de presupuesto que el asignado durante su gestión, le agradeció - además - su testimonio en esta causa y de esa forma ejemplificó cómo cambian las políticas de Estado que toman los presidentes y luego ejecutan los ministros a cargo de cada área.

La audiencia del juicio oral y público por Zoom

De Vido dijo que: “En el desarrollo de este juicio con los testimonios y documentos aportados se puede observar que la morosidad en el cumplimiento del objetivo de habilitación de talleres ha tenido una incidencia secundaria. El debate se centró en el estado y la calidad del material adquirido a España y Portugal y el tiempo de depósito del material de rezago aún no utilizado. Yo quiero señalar que la perspectiva de la política pública de rehabilitación de talleres ferroviarios y la morosidad resultante para su implementación, hoy diría el incumplimiento de esa política, ha sido la que profundizó el abandono del material eso quedó claramente testimoniado en este juicio. Y eso es una responsabilidad política que muestra que la gestión pública se desarrolla en un contexto dinámico e incierto. Donde con distinta intensidad todo influye en lo que se planifica y por supuesto a partir de ahí se decide la simple comparación en relación a la disponibilidad presupuestaria en cada periodo no sólo muestra que fue dispar y que el Ministerio de Interior y transporte a partir del año 2012 contó con un presupuesto 12 veces superior al que la Secretaría de Transporte en la en la órbita del Minplan , el que yo estaba al frente, sino que los objetivos de gestión cambiaron con las nuevas conducción del área”.

De Vido habló de la gestión de Randazzo al señalar que: “Cuando el ministro Randazzo quien ha brindado un testimonio muy preciso tanto en esta causa como en Once pide intervención de la Auditoria General de la Nación es decir al órgano asesor del Poder Legislativo, estaba claro que su orientación para el área de transporte no era cumplir con la decisión política de reparación del material ni la de rehabilitación de talleres…eso no se ha cumplido y no porque lo decidió Julio De Vido si no porque se modificó la decisión política”.

De Vido hizo especial mención al cambio de estrategia política: “La decisión tomada en el 2012 cuando el ministro Randazzo asume las competencias de la Secretaría de Transporte apuntaba abandonar la rehabilitación de talleres y a continuar otra línea de trabajo que ya venía trabajando el ministerio a mi cargo que da la posibilidad de importar material rodante nuevo en este caso proveniente de China : para ello todos los secretarios de transporte durante mi propia gestión también viajaron a China”.

Se refirió a decisiones políticas no judiciables entre las que puso el ejemplo del préstamo millonario otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Mauricio Macri. De Vido : “La política señores no es lineal los objetivos que se fijan como metas al diseñarse una política pública no siempre logran plasmarse en lo que la realidad demanda y la realidad también cambia como cambia la dinámica de intercambio entre funcionarios salientes y entrantes con diferentes, metas y objetivos personales y políticos. Si no fuera así tendríamos en el Estado modelo de gestión basado de indicadores y aún existirían un alto porcentual de no poder cumplir esos objetivos propuestos. Vayan como ejemplo la contratación del Gobierno de la CABA de formaciones de subte sin evaluar su calidad, o sea, con asbesto resultando contaminante con amianto o la no aplicación del Gobierno Nacional del cupo disponible para la construcción de represas en Santa Cruz con fondos acordados por China y Rusia por convenios país´- país, podríamos enumerar un sin fin de obras, es más: ¿Los 44.000 millones de dólares que entraron por el Fondo Monetario dónde están? ”.

En el minuto final de sus últimas palabras De Vido dijo que: “Hoy la credibilidad de inversión efectivamente realizada quedó opacada por situaciones puntuales como las investigadas en esta causa donde la recuperación del material ferroviario de rezago adquirido de buena fe en un convenio país país, quedó en tela de juicio por el incumplimiento claro del sujeto que no era otro que ser aplicados a la rehabilitación en talleres ferroviarios argentinos. Todo ello oscurece los reales objetivos políticos, además de facilitar la condena pública sin piedad que hemos sufrido todos en esta causa los imputados por los medios de comunicación como ocurre desde el primer día de la causa”.

El viernes, luego de una sesión de “últimas palabras” para otros imputados, se conocerá el veredicto.

SEGUIR LEYENDO