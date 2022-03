Causa Gestapo: se negó a declarar uno de los agentes de la AFI que participó de la reunión

La reunión en el Banco Provincia de la que participó Biorci

Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, se negó a declarar hoy en la causa judicial de la “Gestapo antisindical” en la que se investiga el presunto armado de causas judiciales al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina en una reunión grabada ilegalmente en 2017 en el Banco Provincia (BAPRO).

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Biorci se presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y la fiscal Ana Russo. El ex funcionario escuchó la acusación, se negó a declarar y solo reconoció que participó en la reunión. Biorci es el primero de los tres agentes de la AFI que estuvieron en el encuentro en ser indagado. La semana que viene será el turno de Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI armaron causas judiciales contra Medina. Así quedó registrado en un video grabado -y hallado en diciembre pasado en la agencia de inteligencia- de la reunión que el 15 de junio de 2017 se realizó en la sede porteño del BAPRO. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo allí Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo bonaerense. En esa reunión le pidió a los empresarios de la construcción de La Plata que presenten notas contra Medina para que después sean judicializadas. También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina. Villegas fue indagado la semana pasada.

De la reunión participaron Villegas, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski y los tres agentes de la AFI. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita. Vidal está imputada en el expediente y se investigaron sus llamadas telefónicas de ese año.

La sede de la AFI (Adrián Escandar)

La indagatoria de Biorci, cuñado de Silvia Majdanali, ex subjefa de la AFI, había generado expectativa para saber qué explicación podía dar sobre en qué rol estuvieron los agentes en esa reunión. La sospecha judicial es que en el armado de causas a Medina la AFI tuvo participación ya que el sindicalista es una de las personas que fue espiada ilegalmente junto a funcionarios kirchneristas y de Juntos por el Cambio durante esos años, lo que se investiga en otra causa.

Pero Biorci se negó a declarar y solo reconoció que estuvo en la reunión. El ex funcionario no presentó un escrito. Esa fue la estrategia que tuvieron el resto de los acusados que fueron indagados: se negaron a contestar preguntas e hicieron su descargo por escrito. Todos negaron haber orquestado causas contra Medina, dijeron que había una grave problemática de amenazas y extorsiones de parte de la UOCRA de La Plata y que no sabían que en la reunión había agentes de la AFI.

Garro fue indagado esta semana y en su escrito dijo que pensó que los agentes eran “asesores”. Por su parte, Villegas señaló que a Biorci y a Dalmau Pereyra nunca los había visto y sí a De Stéfano. Pero no hizo referencias a porqué estaban en la reunión del BAPRO.

En el inicio de la reunión, todos se presentan con sus nombres y cargos. Los agentes de la AFI lo hicieron solo con sus nombres de pila y sin hacer referencia a que cumplían funciones en la agencia de inteligencia.

Las indagatorias en la causa continuarán la semana que viene. El martes será el turno de De Stéfano y el jueves el de Dalmau Pereyra. Los dos están también imputados en la causa por el espionaje a dirigentes del oficialismo y la oposición. Dalmau Pereyra está procesado y De Stéfano con una falta de mérito que le dictó la Cámara Federal de Comodoro Py.

La única indagatoria que quedó pendiente fue la senador Allan. No se presentó a la espera que el Senado bonaerense decida el pedido de desafuero que hizo la justicia para cumplir con el trámite. El Senado lo rechazó esta semana pero habilitó a que se presente a indagatoria.

SEGUÍ LEYENDO: