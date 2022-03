Causa Gestapo: Villegas negó la acusación, contó qué le dijo Macri del “Pata” Medina y se desligó de la AFI

El ex ministro Marcelo Villegas

El ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas fue indagado hoy en la causa por el presunto armado de causas judiciales al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina, lo que quedó registrado en una filmación en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017. “Enfáticamente niego haber armado en forma clandestina una o varias causas al señor Juan Pablo Medina y sus allegados, ni haber participado de una maniobra con esos fines. Soy ajeno a toda acción que se haya eventualmente orquestado para ello” , sostuvo Villegas.

Lo hizo en un escrito de 15 páginas que presentó como descargo de la acusación. Fue esta mañana ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y la fiscal Ana Russo, quienes investigan el caso y que estuvieron en la audiencia. Acompañado por su abogado Marcelo Rocchetti, Villegas se negó a contestar preguntas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

En su presentación, el ex ministro de Trabajo dijo que asistió políticamente a los empresarios que en La Plata eran víctimas del “Pata” Medina para que hagan las denuncias y se desligó de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por lo que haya hecho. También relató la reunión que el 4 de marzo de 2017 tuvo en la Casa Rosara con Mauricio Macri y otros funcionarios nacionales y contó lo que en ese encuentro le pidió el entonces Presidente.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció en diciembre pasado que se halló un video grabado el 15 de junio de 2017 en el BAPRO en el que funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la AFI hablaron de armarle causas al sindicalista. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo Villegas en esa reunión de la que también participaron empresarios de la construcción de La Plata a los que le pidió que presenten notas contra Medina para que después sean judicializadas. También le dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina. En su escrito ante la justicia, Villegas no hizo referencia a esas frases. Públicamente, en una nota con Infobae, se había disculpado por la frase de la Gestapo.

De esa reunión participaron junto con Villegas intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Alan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Dario Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita.

Después de esa reunión, los empresarios presentaron las notas contra Medina, hubo dos denuncias anónimas contra el sindicalista que fue detenido y procesado por el juez federal de Quilmes, Luis Armela. El juicio contra Medina iba a comenzar a principio de mes pero fue suspendido a pedido de su abogado, César Albarracín, que solicitó la nulidad del expediente por considerar que se trata de una causa armada. Medina está acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y extorsión.

“Desconozco y no participé en el diseño ni en la puesta en práctica de una estrategia, a nivel nacional, dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional La Plata”, dijo Villegas en su presentación y agregó: “Sí lo hice desde el ámbito provincial en el marco de mis atribuciones y funciones como ministro de Trabajo, lo cual seguidamente relataré y no surgirá de ese relato comisión de delito alguno que pueda endilgárseme”.

El ex ministró contó que las acusaciones contra Medina era de vieja data, que tenía protección política y que desde su función buscó “recibir, contener y asesorar a víctimas de delito y dar una respuesta legal desde el Estado” y que “desde la provincia se ´armó´ una estrategia que abarcaba lo político, lo jurídico y lo judicial para abordar la problemática que este sujeto había generado” pero que no fue delictiva.

Villegas dejó una frase desafiante: “Y si a las labores llevadas adelante para dar una solución a ese problema pretende llamarse ´haber armado una causa´, efectivamente fui parte de ello. Y no sé si fue una o fueron varias. Pero en absoluto significó apartarse de lo normado por las leyes ni realizar tareas ilegales”.

Juan Pablo "Pata" Medina

El ex funcionario relató que los empresarios de La Plata no querían hacer las denuncias contra Medina y que para tratar el tema tuvo reuniones con Garro y Allan. Pero que también el tema era provincial: “Esta situación comenzó a ser motivo de tratamiento en las reuniones de gabinete de gobernación, ya que las intervenciones violentas de Medina comenzaron a generar problemas mayores y ya no solamente en las obras particulares”.

En su escrito nombró una sola vez a Vidal. “Los desmanes se habían extendido a las obras de Provincia y a las de Nación. Fue allí donde la gobernadora Vidal me indicó que se realizaran las denuncias correspondientes y que me apoyara en el Ministerio de Justicia. Expliqué que no veía aconsejable que fuese yo, el ministro de Trabajo, quien denunciara a un representante gremial, ya que iban a tildar la denuncia de política. Coincidió y me indicó que hablase con las víctimas y las asistiese junto con el Ministerio de Justicia que era su misión específica”, contó. En la causa está imputada la ex gobernadora, sobre quien se analizaron sus llamadas telefónicas.

Villegas buscó diferenciarse de lo que podía ocurrir a nivel nacional con Medina: “Que quede claro que en ese ´armado´ no hubo denuncias anónimas, no se realizaron tareas de inteligencia sobre quienes eran autores de las conductas que luego se pudieron haber denunciado judicialmente, no existieron seguimientos, no se hicieron pedidos de reportes bancarios, no se investigaron sus viajes, ni fotos se le sacaron, no se pidió información a la UIF ni a la AFI, NO NADA”. La referencia es porque las denuncias que llevaron a la cárcel a Medina fueron anónimas, que agentes de la AFI lo siguieron ilegalmente y que desde ese organismo se pidieron informes patrimoniales del sindicalista.

Para Villegas lo que la justicia investiga no está relacionado con la provincia de Buenos Aires, sino con “lo que yo llamo andarivel Nación”, dijo en su escrito. Sobre eso contó que tuvo una reunión en la Casa Rosada “previo aviso de la Gobernadora que me dijo que me iban a convocar para explicar el contexto en provincia y cómo lo estábamos abordando”.

Villegas habló de Macri y Vidal en su escrito

Esa reunión ocurrió el 4 de marzo, quedó en los registros de Casa Rosada, y estuvieron Macri, los entonces ministros nacionales Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Jorge Triaca (Trabajo), Guillermo Dietrich (Transporte) y el titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Villegas contó que Macri planteó el tema de la UOCRA de La Plata porque tenía informes de de atrasos y conflictos en las obras nacionales. El ex ministro relató lo que sus pares nacionales dijeron sobre la situación. “Lo relatado habrá durado no más de quince minutos, y el presidente preguntó si alguien tenía algo más para decir, a lo que nadie respondió. Entonces, desde donde estaba sentado Macri, que no me tenía en su línea visual, se asomó y me dijo ´la gobernadora me dijo que en la provincia están encarando un proceso con empresarios y cámaras profesionales desde el Ministerio de Trabajo y el de Justicia´, y me pidió que contara lo que relaté más arriba”, contó Villegas.

Y luego dijo lo que le pidió Macri sobre el tema de la UOCRA La Plata: “Expliqué todos los hechos y me preguntó si tenía alguna sugerencia, respondiendo que la clave era que el poder político respaldase a las víctimas y a la justicia para que opere con total libertad. Me dijo ´ bueno, perfecto, si necesitás algo de los que están acá hacelo saber´ . Terminó la reunión y me fui. En ningún momento ni el señor presidente ni ninguno de los asisten planteó ni insinuó absolutamente nada ilegal”.

Villegas también habló de los agentes de la AFI que estuvieron en la reunión del BAPRO. Dijo que a Biorci y a Dalmau Pereyra nunca los había visto, sí a De Stéfano, que dijo que pensó que era abogado de Presidencia “dado que así se presentó o me lo presentaron”.

El ex ministro registra una reunión en la AFI sobre la que en su presentación no dio mayores detalles. Dijo que fue convocado. “Estuve con algunas personas que jamás supe quienes eran a excepción del abogado De Stéfano, el tema fue: Informar en qué estaba lo que al inicio de esta presentación llamé “andarivel provincia” y su evolución. Fue una real pérdida de tiempo para mí. Jamás se nos informó ni supe si desde Nación se estaba haciendo algo respecto del señor Medina y sus acciones extorsivas”, dijo.

Sobre la AFI, Villegas no dijo porque los tres funcionarios de ese organismo estaban en la reunión en el BAPRO.

Villegas insistió varias veces en diferenciar lo que se hacía con Medina a nivel provincial y nacional: “Nunca nada desde provincia al margen de la ley, y no participé de ninguna acción llevada a cabo desde el ´andarivel Nación´ si es que alguna acción se llevó cabo, la cual descarto que fue, si la hubo, absolutamente legal también”.

En la causa judicial aparece como prueba que Villegas visitó el juzgado de Quilmes mientras Medina era investigado. Dijo que fue allí para una audiencia en un amparo civil y por la intervención del gremio de Medina que ordenó el juez Armella en lo que se le dio participación al Ministerio de Trabajo.

Por último, la defensa de Villegas le pidió al juez Kreplak que determine si la grabación de la reunión en el BAPRO se hizo con orden judicial.

En la causa ya fueron indagados los empresarios, Gigante y Grassi. Todos presentaron escritos en los que rechazaron las acusaciones y se negaron a contestar preguntas. Las indagatorias continuarán la semana que viene. Restan los trámites de Garro, Allan y los tres ex agentes de la AFI. Luego el juez quedará en condiciones de resolver si los procesa.

