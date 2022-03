El diálogo entre Estela de Carlotto y Jorge Arguello en el Día de la Memoria: “Recuperar un nieto es una alegría colectiva”

Jorge Arguello y Estela de Carlotto sobre el Día de la Memoria

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, conmemoró el Día de la Memoria con un diálogo, a través de una videoconferencia, con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El contenido de la conversación fue publicado este jueves aunque fue realizado días atrás.

“El 24 de marzo nos ofrece una oportunidad especial para sumarnos a un ejercicio para reflexionar colectivamente sobre la última dictadura. Los horrores del terrorismo de Estado lastimaron nuestra sociedad con heridas muy profundas que aún duran”, indicó el funcionario en el inicio de la conversación.

En ese sentido, sostuvo que “a lucha de las Abuelas nos dejaron como enseñanza principal que es posible ser luz en el medio de tanta oscuridad. Aun a pesar de tanto dolor es posible reconstruirse como sociedad, con los derechos humanos como valor fundamental”.

Arguello recordó que el año que viene se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina y le preguntó a Carlotto fue el significado de ese momento. “Siempre tenemos que pensar que más podemos hacer. No quedarnos con odios y rencores, ni querer revancha, sino pensar que más podemos hacer” , explicó Carlotto. Y agregó: “La democracia más larga de nuestra historia hay que cuidarla”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo recordó que vio muchas dictaduras a lo largo de su vida, pero que en la última se dio cuenta que las cosas iban a ser distintas. “Laura, una de mis hijas, tenía participación estudiantil. Le dije que no lo haga y que se fuera porque la estaban esperando para matarla. Tenía 19 años. Ella me dijo que no se iban a ir porque la el futuro y la lucha de ellos estaba acá, con su compañero”, indicó

“Nadie quiere morir, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestro lucha no va a ser en vano”, contó Carlotto que le dijo su hija. “A partir de ahí decidí no mortificarla más. La cuidé de lejos. La secuestraron y comencé la lucha. Una consuegra mía me dijo que había personas que estaban en la misma situación que yo. Fui y me recibieron con los brazos abiertos”, comentó sobre su llegada al organismo que hoy lidera.

Arguello le consultó sobre la importancia de mantener vivo el ejercicio de la memoria y Carlotto respondió: “Todas, en conjunto, madres, abuelas y familiares no dejamos de trabajar un solo minuto para que la memoria sea permanente. No solo en este país sino en el mundo”.

“El mundo nos ha reconocido como un país de lucha. Hay cierta admiración de piases latinoamericanos que han tenido dictaduras militares simultáneas a las nuestras Viajé mucho por Latinoamérica para repartir la experiencia y que rinda sus frutos”, sostuvo.

Carlotto aseguró que la ex ESMA es “un lugar que identifica a un país de lucha”. Además, contó que la comisión de Abuelas está poblada de nietos recuperados que trabajan para encontrar a sus hermanos y de equipos técnicos que trabajan con los nietos encontrados.

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello

“Faltan 300 nietos por encontrar. Encontramos 130. Esta actividad la tenemos que hacer mundial. Los nietos, que tienen más de 40 años, pueden estar en cualquier lugar del mundo. Por trabajo, aventura o estudio” , explicó.

En ese sentido, dijo que “recuperar un nieto es un premio” y que es ”un premio más que el de la Paz”. Y agregó: “Es la alegría colectiva, del país y de la familias que viene a buscarlos para reconocerlo”.

“Tuvimos la prevención de que pasado el tiempo hay que dejarle algo para que se reconozcan ellos. Ahí se formó el archivo biográfico familiar. Hace mas de 15 años que funciona. Hay en cajas ordenadas todo lo que se consiguió del padre, la madre, la familia de los chicos que se buscaron”, señaló.

En el final de la conversación contó el momento en que la jueza federal María Servini de Cubría le contó que habían encontrado a su nieto. “Nos abrazamos y lloramos juntas. Fue una noticia especial. Fue una alegría colectiva” , indicó. También contó que tiene “una relación magnífica con su nieto”

“Queremos la paz y todo lo manejamos con el amor. Paz y amor es lo que pido para mi pueblo y para todo el mundo”, cerró Carlotto.

