El diputado Gioja respaldó la postura de Máximo Kirchner contra el FMI: “Unidad no es uniformidad”

José Luis Gioja. (Franco Fafasuli)

De cara al debate que iniciará el próximo lunes en el Congreso de la Nación sobre el acuerdo que alcanzó el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda, José Luis Gioja, diputado oficialista por la provincia de San Juan, se refirió hoy a las diferencias que aún persisten dentro del Frente de Todos en cuanto a la votación del proyecto y dijo que respeta “todas las decisiones”. No obstante, aclaró: “Lo que no se puede hacer es tachar de no colaborador al que piense de determinada manera”.

Gioja, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se expresó así al ser consultado por los recientes dichos de su colega Carlos Heller, quien en la previa admitió que votará a favor del acuerdo pero “con la nariz tapada” .

En ese sentido, el diputado indicó: “El Frente de Todos es una avenida muy ancha, con muchos andariveles. Lo que queremos es marchar todos para el mismo lado, y que nadie se cruce de carril o venga de frente. Algunos son más rápidos y otros menos, pero el tema es poner la Argentina de pie definitivamente”.

Heller, por su parte, habló hoy con radio Mitre y anticipó: “No creo que haya posibilidad de que esto no se apruebe; lo que tratamos es que se apruebe con la mayor cantidad de votos posible. Cada voto de nuestro espacio que no se consiga nos va a doler, pero comprendemos que hay historias y sentimientos que no se pueden ignorar y que a muchas compañeras y compañeros les hacen más difícil adoptar un voto positivo”.

A tan sólo dos días de que comience el debate en comisión de la Cámara Baja, aún reina la incertidumbre sobre cuál será el voto de Máximo Kirchner, quien semanas atrás anunció su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en Diputados por estar en desacuerdo con las negociaciones que llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a los representantes del FMI.

En este sentido, Gioja consideró que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner “ha sido sincero” con su decisión, aunque destacó que “todavía hay tiempo para seguir conversando”. Además, el diputado sanjuanino ratificó que “ unidad no es uniformidad, y cada uno tiene pensamientos distintos sobre esto” ,

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de Frente de Todos en Diputados por estar en desacuerdo con el entendimiento entre el Gobierno y el FMI para refinanciar la deuda.

“Hay muchos en el oficialismo que no quieren acompañar porque el FMI no ha sido bueno para Argentina. ¿Pero qué pasa si no se aprueba esta solución que encontró el gobierno? Caeremos en default y eso no le haría bien al país”, explicó el diputado nacional, en diálogo con CNN Radio.

Cabe recordar que Máximo Kirchner no asistió a la Asamblea Legislativa del pasado martes, cuando se dio inicio a las Sesiones Ordinarias de este año. Si bien el diputado esgrimió cuestiones familiares para no viajar a Buenos Aires. con su ausencia envió un nuevo mensaje político en medio de la interna del Frente de Todos, luego de dar el portazo a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados y exponer la nueva fractura por las diferencias del kirchnerismo duro con el principio de acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI.

Ante este escenario, el presidente Fernández recogió el guante y, durante su extenso discurso de apertura en el recinto, envió un mensaje que podría haber estado dedicado a Máximo y al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, otro referente de La Cámpora que no asistió a la presentación. “He escuchado con sorpresa opiniones que critican que hayamos logrado un acuerdo; a esas críticas les contesto: no queremos ajuste“, enfatizó el mandatario.

