Referentes de la oposición criticaron el discurso de Alberto Fernández: “Dejó en evidencia una gestión sin rumbo”

(Maximiliano Luna)

Referentes de la oposición apuntaron este martes contra Alberto Fernández, luego de su discurso en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, donde habló sobre la negociación de la deuda con el FMI, la invasión de Rusia a Ucrania y el balance sobre su gestión de dos años. Según apuntaron los legisladores, en la presentación del Presidente hubo “agravios”, “confrontación” y “mentiras”. “Dejó en evidencia una gestión sin plan ni rumbo” , alertó Martín Lousteau.

En sus redes sociales, Diego Santilli cuestionó: “¿El Presidente nos habla desde Narnia? Le pide ayuda a la oposición para buscar consensos y un minuto después miente y agravia. No nos votaron para ser testigos silenciosos de tanto desastre e impunidad”.

“El Presidente va al Congreso a pedirle a la oposición que lo acompañe en un acuerdo de un nuevo endeudamiento para refinanciar la deuda y termina agrediendo, insultando, mintiendo y agraviando, es inaceptable”, agregó.

El tuit de Diego Santilli sobre el discurso de Alberto Fernández en el Congreso

Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, consideró que se trató de “un discurso que no alcanza ni como una provocación. Un Presidente perdido que solo enumeró expresiones de deseo. Fue muy difícil mantener la atención en un discurso sin fuerza ni autoridad”.

Desde Evolución, espacio liderado por Martín Lousteau, plantearon que Alberto Fernández “dejó un discurso ficcional, cargado de confrontación, mentiras, dejando en evidencia una gestión sin plan ni rumbo. Careció de una condena enérgica a la invasión rusa. En su lugar, sonrisas y besos para la tribuna demostraron que el minuto de silencio ante la tragedia internacional era un formalismo a cumplir y no un acogimiento sentido. Con su discurso, el Presidente volvió a faltar el respeto a la independencia del poder judicial, con un reiterado ataque de forma directa a la Corte Suprema”.

“Faltaron las respuestas a los principales problemas de la gente. Se dijo poco y nada respecto a seguridad y un diagnóstico de la economía de otro planeta, que la describe pujante y desconoce la crisis. Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hace meses que se refieren a un documento cuya letra chica todavía desconocemos. Con una diferencia de dos minutos, expresó que había llegado al mejor acuerdo posible y que todavía siguen negociando. La ausencia de un sector de su coalición, denota que siguen jugando a la interna peronista, mientras la gente permanece en el medio”, agregaron.

Por otro lado, la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo (Bloque Córdoba Federal), expresó: “Que en un hecho tan importante como es la apertura de sesiones del Congreso Nacional se haya retirado una parte de la oposición, habla a las claras de la profundización de la grieta. Considero que el discurso del Presidente tampoco contribuyó al diálogo y a la posibilidad de consenso que pregona en pos de fortalecer la democracia”.

Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, el 1 de Marzo de 2022, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado.

“Las medidas que anunció el Presidente -para llamarlas de alguna manera – son cuestiones pequeñas que dan cuenta de un desconocimiento de la realidad. Podemos estar de acuerdo en los objetivos declamados sobre el futuro que queremos para Argentina, pero nada dijo de cómo llegar a ese futuro, de cómo reactivar la industria, por ejemplo, que tanto mencionó”, indicó Vigo.

Desde el mismo espacio, los legisladores Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca coincidieron en que “parece que no hay conciencia del momento delicadísimo que vive Argentina con su frente externo y su situación interna. No es momento para reincidir en provocaciones ni para respuestas intempestivas. Parece que el oficialismo y la primera minoría de la oposición intentan victimizarse”.

“Hoy el presidente enumeró proyectos que no prosperaron porque no tienen el consenso suficiente. Por ejemplo, no es conducente este nuevo ataque al sistema judicial argentino, más allá de las cuestiones que haya que solucionar. Porque ya se ha demostrado que de este modo no se va a ninguna parte”, agregaron.

