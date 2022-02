Allanaron a una funcionaria de Carla Vizzotti: investigan una maniobra para realizar hisopados con recursos oficiales

Spinelli (a la derecha) en una conferencia junto a Vizzotti.

El juez federal Ariel Lijo ordenó hoy allanar la casa y las oficinas de Patricia Spinelli, Directora Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), acusada de participar de una maniobra, junto a su hijo, para vender hisopados de manera particular con recursos del Estado. Según la denuncia, Spinelli está acusada de cargar los resultados de esos test en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

En total se realizaron cuatro allanamientos, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Además del domicilio de Spinelli, efectivos de la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal también llegaron a las oficinas de la DINESA, en el barrio de Palermo.

Los dos otros allanamientos se realizaron en el domicilio de Juan Ignacio Maceira, hijo de Spinelli y del actual director del hospital Posadas, Alberto Maceira, y en un centro médico.

Según la denuncia, realizada por un productor periodístico, el hijo de Maceira realizaba hisopados de manera particular y los cobraba a $6000. Los test -que habrían sido obtenidos de la DINES- se ofrecían a través de un sitio de ventas on line.

Luego entregaba certificados oficiales del Ministerio de Salud con los resultados. Los datos de estas constancias habrían sido cargados en la página del SISA por Spinelli, o al menos alguien utilizó sus datos.

Spinelli, alias “La Tana”, es Directora Nacional de Emergencias Sanitarias, un área clave del Ministerio de Salud que se encarga de distribuir insumos, medicamentos, y equipos técnicos a todos el país. Llegó a ese cargo a fines de 2019 con la gestión de Ginés González García y fue ratificada por Carla Vizzotti.

No es una novata en la función pública: ya había trabajado en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

Maceira, el director del Posadas, declaró como testigo en la causa del vacunatorio VIP

Maceira, su ex marido, declaró como testigo ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el marco del escándalo por el vacunatorio VIP y la aplicación de dosis a distintos dirigentes políticos, sindicales y periodistas. En esa declaración, contó que él mismo participó de la vacunación en las oficinas del Ministerio de Salud cuando fueron inmunizados Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros.

Maceira además reconoció al funcionario de Salud que llamaba al hospital para pedir vacunas en nombre del ex ministro González García. Se trataba de Marcelo Guille, ex secretario privado del ex funcionario.

El director del Posadas también había participado del operativo para aplicarle la segunda dosis de la Sputnik V al presidente Alberto Fernández.

