Una funcionaria de Salud se vacunó con las dos dosis de la Sputnik V pero no apareció en el listado del Hospital Posadas

Patricia Spinelli, alias “La Tana”, es Directora Nacional de Emergencias Sanitarias , un área clave del Ministerio de Salud que se encarga de distribuir insumos, medicamentos, y equipos técnicos a todos el país. Llegó a ese cargo a fines de 2019 con la gestión de Ginés González García y fue ratificada por Carla Vizzotti. Spinelli no es una novata en la función pública: ya había trabajado en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de la mano de Alejandro Collia, ex ministro bonaerense y actual funcionario de la cartera nacional.

Durante su paso por la Provincia, que se extendió desde 2012 hasta fines de 2019, Spinelli también tenía que lidiar con todo tipo de emergencias, desde inundaciones graves hasta la caída de un rayo en la playa durante la temporada de verano. “Estamos en todos los lugares donde se necesita”, era su muletilla cuando hablaba con los medios.

Con el cambio de Gobierno, Spinelli aterrizó en el Ministerio de Salud de la Nación y quedó a cargo de la DINESA, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud. “Es una funcionaria que está en el territorio, no es de escritorio”, la definen en esa cartera.

Durante la pandemia, Spinelli tuvo activa participación en las campañas de testeos y la distribución de respiradores y ecógrafos en todos el país . Pese a su bajo perfil, estuvo en algunos reportes diarios sobre la situación del COVID-19 junto a la actual ministra. “Estamos trabajando articuladamente con todas las jurisdicciones y con otros ministerios como Transporte, Interior, Seguridad y Defensa en los testeos rápidos en las estaciones terminales, como así también asistimos a la llegada de argentinos repatriados en el Aeropuerto de Ezeiza”, dijo a mediados de mayo, cuando arrancaba el plan Detectar.

Spinelli integra el grupo privilegiado de funcionarios que se vacunó cuando comenzaron a llegar las primeras dosis de Rusia. Según los registros a los que tuvo acceso Infobae, el 12 de enero se aplicó la primera dosis de la Sputnik V y el 2 de febrero completó el tratamiento. Lo llamativo de su caso es que nunca apareció en el listado de casi 70 personas que difundió el Ministerio de Salud cuando estalló el escándalo del vacunatorio VIP.

En cambio, en ese mismo listado aparecían varios funcionarios de Salud como Alejandro Costa, el encargado del delivery de vacunas para la familia Duhalde, o Patricia Gallardo, que viajó a la provincia de Entre Ríos junto a Vizzotti y Ginés González el mismo día del vacunatorio VIP en el Ministerio. De hecho, el encabezado del listado difundido el 22 de febrero rezaba: “Por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud”.

Costa fue respaldado por Vizzotti en público y en privado. “Cumplió una orden”, dijo la ministra en los medios sobre la vacunación a toda la familia Duhalde. De hecho, hace dos semanas lo puso a cargo de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización.

En el listado quirúrgico, difundido el 22 de febrero, aparecían funcionarios allegados a Ginés, como su jefe de gabinete Lisandro Bonelli o su secretario Marcelo Guille, pero también tres funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Salud que dirigía Vizzotti. Se trata de Analía Rearte, directora nacional de epidemiología, Juan Pablo Saulle, coordinador logístico del mismo órgano, y Analía Aquino, asesora de la Secretaría. Todos menores de 50 años.

¿Por qué no figuraba Spinelli en el listado del Posadas? Infobae llamó varias veces a su oficina, pero decidió derivar las preguntas. En el Ministerio de Salud contestaron que la funcionaria “es parte del equipo de 150 personas que se encarga de los testeos” . ¿Por qué aparecieron algunos funcionarios de Salud y otros no?, volvió a la preguntar este medio. La respuesta no cierra: “No aparecen las 150 personas que están abocadas a los testeos en el territorio”.

Vizzotti sigue afirmando que no sabía nada del vacunatorio VIP que se organizó en las oficinas del Ministerio de Salud. En una entrevista reciente dijo que se trató de “una situación puntual de un día, de 10 personas”. “Cuando la población escucha ‘vacunatorio VIP’ piensa que había todos los días turnos dados para gente que se vaya a vacunar en el Ministerio de Salud. Fue una situación puntual de diez personas”, dijo el miércoles en el programa A Dos Voces.

La ministra no tiene en cuenta los vacunados VIP de Santa Cruz, San Nicolás (la ciudad de Ginés), la becaria de 18 años de Avellaneda, y decenas de militantes vacunados salteando el cronograma original.

No lo dice abiertamente, pero le echa la culpa de esos casos a los municipios y a las provincias.

