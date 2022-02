Las disputas en los PJ de los municipios bonaerenses anticipan la discusión del Frente de Todos para 2023

Intendentes del peronismo bonaerense junto a Alberto Fernández y Máximo Kirchner

El Partido Justicialista bonaerense que conduce el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se prepara para el desarrollo de la elección de autoridades del partido a nivel local. En los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, se deberán elegir un presidente o presidenta partidaria. Existe un acuerdo tácito para que en los municipios donde gobierna el Frente de Todos sea el intendente quien defina cómo será el esquema de esa lista de unidad. Sin embargo, en los llamados municipios “sin tierra” -donde gobierna la oposición- todavía no hay certezas sobre cómo se llegará al día de la elección: si con una lista única o bien a través de un acto electoral interno a través del voto de los afiliados.

Hay dos distritos clave por su peso electoral, dimensión política y también porque desde el 2015 gobierna la alianza Juntos: Mar del Plata y La Plata. Los sectores que aparecen en el radar peronista para este distrito y la mayoría donde no gobierna el FdT están bien discriminados y son La Cámpora y el PJ más tradicional o territorial.

Este lunes por la noche Kirchner encabezó una reunión con los consejeros y consejeras del PJ bonaerense. El encuentro se realizó en La Plata y uno de los temas de conversación fue ponderar la necesidad de la unidad del peronismo y que las discusiones internas se den en el marco institucional del partido.

El escenario del PJ en la capital bonaerense se repite año a año, aunque son varias las figuras que buscarán ser parte de una lista que por ahora sería de unidad. La Cámpora, el PJ más tradicional, que actualmente está al frente del partido, y el espacio que encabeza la diputada Victoria Tolosa Paz aparecen como los tres principales polos de una contienda que puede volverse conflictiva si no hay un entendimiento sobre quién debiera encabezar: La Cámpora propone al diputado provincial Ariel Archango mientras que el PJ -que cuenta con la estructura que supo tener el ex intendente Pablo Bruera- promueve al concejal y ex diputado bonaerense Guillermo Escudero. El asunto se queda con el primer lugar de esa lista.

Victoria Tolosa Paz y Florencia Saintout junto a Cristina Kirchner

Pero hay más. Hubo un intento del ministro de Justicia bonaerense y ex intendente de La Plata, Julio Alak, de buscar otra posición. También hay sectores del sindicalismo en la discusión en algunos de los espacios que buscarán encabezar la lista. Por caso, el senador por la Octava sección electoral y secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, es uno de ellos. Plaini además forma parte de la estructura del PJ bonaerense y está referenciado en Hugo y Pablo Moyano. “Vamos a participar de la elección de Autoridades del Consejo del Distrito. Convencido que la democracia interna de nuestro Partido fortalece el protagonismo histórico de nuestro movimiento”, contestó Plaini ante la consulta de Infobae.

El jueves 17 de febrero se deben presentar listas. Lo más importante son los avales y los afiliados . Esa es la principal herramienta para ganar terreno en caso de que la situación se tense y no haya unidad. El bruerismo dice tener la mayor cantidad de avales. “Votan los afiliados, hace mucho que venimos trabajando sobre eso”, le dicen a Infobae desde el sector que actualmente también conduce el PJ de la capital bonaerense. El presidente en ejercicio es Luis Lugones, tío de Pablo y Gabriel Bruera.

Podría existir un acercamiento transitorio y estratégico entre La Cámpora y el espacio de Tolosa Paz, tal como ocurrió en el cierre de listas en las últimas elecciones. La condición de que finalmente Tolosa Paz haya sido la cabeza de la lista a diputados nacionales facilitó ese entendimiento. La diputada busca seguir trabajando en el posicionamiento hacia 2023 para ser una de las precandidatas a intendentas. En 2019 fue Florencia Saintout, hoy presidenta del Instituto Cultural bonaerense, luego de imponerse en una PASO de cinco listas. El objetivo es para que el PJ armonía y que si hubiera una interna sea menos ruidosa que la del 2019. Pero como en 2017 sí hubo un acuerdo entre el PJ de Bruera con La Cámpora, el acuerdo podría ratificarse; aunque se trabaja en definir el cómo hacerlo.

“Lo que se discuten son los PJ locales y hay un esquema que se está monitoreando para que haya armonía”, dicen, por su parte, cerca de Máximo Kirchner. Es que luego de la carta de renuncia al frente del bloque de diputados del Frente de Todos, Kirchner busca acumular poder con un PJ ordenado.

Aunque intentó que su decisión no impacte, el movimiento de Kirchner de salir de la conducción de la bancada oficialista también hizo olas dentro del peronismo bonaerense. Se conoció aquella carta del intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ de su municipio, Fernando Gray, cuestionado el posicionamiento que había tomado el líder de La Cámpora. Ahora Gray no descarta capitalizar el momento. Desde algunos municipios donde no gobierna el peronismo, hay sectores que buscaron y buscan un contacto con el díscolo jefe comunal, que sin hacer demasiadas olas hace su juego. Después de La Matanza y Merlo, aparece La Plata como el distrito que le sigue en cantidad de afiliados con un total de 56.237. Para presentar una lista se requiere de un mínimo de 1125 avales.

La asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense contó con la presencia del presidente Alberto Fernández (Foto: AG La Plata)

Como había contado Infobae, en Mar del Plata, también asoman dos sectores del peronismo hacia la elección por el PJ local. El actual presidente del partido, Juan Manuel Rapaccioli irá por la reelección y se muestra en la búsqueda de avales, que deberán presentarse el próximo 17 de febrero. Pero La Cámpora y un sector de la CGT, la CTA y movimientos sociales también tiene candidato para la conducción partidaria: será el secretario general del gremio de Luz y Fuerza de General Pueyrredón, Eduardo Coppola. Cuenta con el aval de la titular de la ANSES y quien fuera la candidata a intendenta en las elecciones de 2019, Fernanda Raverta.

Quién se imponga también llegará con mayor solvencia a la discusión electoral del 2023. El electorado general viene siendo esquivo a la oferta del PJ, desde hace varias elecciones. En General Pueyrredón, hay 34.059 afiliados y cada lista que se presente debe demostrar que cuenta con 681 avales.

El municipio de Lanús es otro foco donde aparecen varios sectores en pugna. La foto testigo es la de elección del 2019 . En Lanús hubo tres listas en lo que fueron las PASO 2019: La Cámpora, con Julián Álvarez, los intendentes referenciados en ese momento con Martín Insaurralde, que llevaron de candidato a Omar Galdurralde -hoy titular del Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires- y una pata del albertismo con Agustín Balladares, integrante del Movimiento Evita. Los sectores podrían repetir la discusión hacia la interna partidaria. Actualmente, el Partido Justicialista de Lanús es presidido por el ex intendente y ex senador provincial, Darío Díaz Pérez. Desde distintos sectores coinciden en que trabajan por una lista de unidad.

