Tras asumir en el PJ bonaerense, Máximo Kirchner prepara recorridas por el interior y pone en marcha la etapa de “ampliación”

Máximo Kirchner, esta semana al asumir formalmente la conducción del PJ bonaerense

Tras la asunción al frente del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Máximo Kirchner empezó a delinear cuáles serán los próximos pasos y objetivos de un partido que, producto de la pandemia y con los vaivenes judiciales que atravesó en el último año, asomaba algo estanco.

Por eso, Kirchner armará una hoja de ruta que a priori arrancará a fines de enero o principios de febrero. El objetivo es darle volumen al partido , una pista que adelantó durante el acto en la Quinta de San Vicente, cuando fue presentado ante dirigentes y militancia como el nuevo titular del Partido Justicialista.

Kirchner y su equipo ya detectaron algunas cosas a trabajar dentro del partido. Con la experiencia de La Cámpora para conseguir un funcionamiento orgánico y dinámico, desde la nueva conducción le adelantaron a Infobae que “se trabajará en la capacitación de cuadros técnicos, en unificar estrategias comunicacionales y en que Máximo se acerque al interior bonaerense”. El antecedente que también ponen sobre la mesa es el Instituto Patria durante el período de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que ofició de resistencia intelectual a la gestión Cambiemos. El objetivo es ir por ese lado.

No hay reproches al funcionamiento de la anterior gestión que encabezaron los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Gustavo Menéndez (Merlo). Por el contrario, reconocen que se cumplió el objetivo que era aportar las bases para llegar a una amplia unidad que se terminó concretando con el Frente de Todos. “Cumplimos el objetivo”, dijo Menéndez en el acto en San Vicente. También dijo que ahora hay que ir por más y que ese desafío debe ser asumido por Kirchner.

En esa finalidad de ampliación que planteó el nuevo presidente partidario hay un sector con al cual acercarse: Sergio Massa y su Frente Renovador. El presidente de la Cámara de Diputados tiene su propio partido dentro del Frente de Todos. Con bases ideológicas similares al tradicional PJ, es un primo hermano del justicialismo que Máximo quiere integrar a la mesa. En San Vicente hubo una señal hacia ese camino cuando en la primera fila del público se sentó la presidenta de Aysa, Malena Galmarini. También dijo presente el diputado provincial y presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo. Además, unas cuantas filas atrás y casi de incógnito resguardándose del sol, estaban el diputado provincial y vicepresidente II de la Cámara, Rubén Eslaiman y el futuro ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, otros dos massistas pura cepa.

Malena Galmarini, presente en la Quinta de San Vicente durante el acto de coronación de Kirchner (Foto: Aglaplata)

El 2022, sin proceso electoral en el calendario, le permitirá a Kirchner salir a las rutas bonaerenses. El plan es recorrer y visitar los PJ del interior bonaerense. Una gira que espera iniciar en el mes de marzo. Antes, con el acompañamiento de los intendentes, encabezará el primer asado formal. Una costumbre que el Partido Justicialista bonaerense realiza todos los veranos en el Golf Club de Santa Teresita, en el Partido de La Costa. Ese encuentro, sin fecha de realización, podría ser en el mes de febrero. Está atado a varios factores, como por ejemplo cuál será la situación sanitaria en ese momento con el alza de casos sostenidos de Covid-19 que se viene registrando.

Más allá de eso, el plan es que Kirchner tenga su bautismo de fuego y repita la foto que supo encabezar su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, cuando en el verano del 2010 dio el puntapié a la serie de encuentros del peronismo en esa localidad de la Costa Atlántica. Se trató de un almuerzo con intendentes de la Quinta sección electoral y luego de la derrota electoral del 2009 frente al empresario Francisco De Narváez. En aquel discurso, el ex presidente cargó contra el Grupo Clarín y habló de una conspiración permanente contra el gobierno que llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner. Once años más tarde, Máximo Kirchner podría imitar la foto e incluso algunas de las líneas discursivas.

Pese a los cargos y lugares en el Consejo del PJ, hay un puñado de dirigentes que escoltarán a Kirchner y son fuente de consulta. En el último tiempo, el diputado nacional mantuvo un fluido diálogo con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Algo que por momentos sorprendió a su círculo íntimo.

Además, trabajará en tándem con el saliente presidente del PJ, Gustavo Menéndez y el Jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde. Éste fue uno de los promotores al desembarco de Kirchner al frente del partido. Promotor y constructor.

Asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, es otra de las figuras que aparecen en el radar para acompañar el despliegue de Kirchner hijo por la provincia y allí, como vínculo con una parte del interior bonaerense (la Séptima sección electoral) y por su rol legislativo también está el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense, César Valicenti. Oriundo de Hinojo, Olavarría, Valicenti es un leal a Larroque -y por ende a Kirchner- quien terminó eligiéndolo como titular de la bancada oficialista en la Cámara baja provincial en lugar del saliente legislador Facundo Tignanelli.

Desde el entorno de Kirchner aseguran que no es misión camporizar el PJ bonaerense. Aclaran que, de hecho, la organización política con base central en la juventud K, no movilizó a lo que fue el acto consagratorio de Kirchner en la Quinta de San Vicente.

Reglamentariamente el PJ bonaerense deberá elegir autoridades en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. En los llamados PJ locales la renovación de autoridades se hará en el mes de abril, probablemente. Estaba pautado para marzo pero resta una depuración de padrones que llevará tiempo. Habrá internas en los distritos donde no gobierna el PJ y haya dos o más expresiones dentro de los afiliados. En los municipios que sean peronistas, hay un acuerdo implícito para que el intendente en cuestión ordene la lista de unidad.

