En medio del efecto Máximo Kirchner, el PJ bonaerense acomoda su propio calendario electoral

Efecto Máximo Kirchner

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ya dejó la presidencia del bloque del Frente de Todos por no compartir la estrategia de negociación y el acuerdo que el equipo económico del gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con su decisión el también líder de La Cámpora, con alto poder de fuego político en la provincia de Buenos Aires, puso en estado deliberativo al Partido Justicialista, institución que preside formalmente desde diciembre de 2021 y que debe elegir autoridades locales en los 135 municipios.

La carta de Máximo Kirchner dejó en una posición incómoda a intendentes que 72 antes horas celebraban la estrategia del Gobierno, ya que la mayoría de esos intendentes fueron los mismos que terminaron acompañando a Kirchner en la coronación por el Partido Justicialista bonaerense.

El hijo de la vicepresidenta tenía un plan de expansión para el PJ bonaerense que incluía, entre otras cosas, un acercamiento con el Frente Renovador de Sergio Massa. No para una integración plena. Pero se habían dado algunas señales. Ahora, y tras el acuerdo con el Fondo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación tomó más centralidad en las decisiones del Frente de Todos.

Massa y Kirchner

Pero como autoridad del PJ, Kirchner tiene por delante las elecciones en los 135 PJ locales. Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires elegirán autoridades. Si bien las elecciones iban a ser a fines del año pasado (17 de diciembre), los comicios se postergaron y se realizarían el 27 de marzo . La fecha es cada vez más tentativa e incluso podría ser “más adelante”, adelantan fuentes partidarias . Sobre todo, después de la posición de Kirchner con respecto al Fondo.

Además, Kirchner buscará llegar a acuerdos en la mayoría de los municipios. Sin embargo, en algunas regiones de la provincia un sector del PJ que es ajena a la expresión de La Cámpora adelantaron que se presentarán a la interna o trabajarán en la construcción de una alternativa peronista.

La principal figura que ya lo hizo público es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El único jefe comunal que exteriorizó su rechazo a la consagración de Kirchner al frente del PJ bonaerense, publicó una carta luego de la renuncia del diputado nacional y se preguntó si la renuncia de Kirchner “representa al peronismo o a La Cámpora”, lanzando así un tiro por elevación a sus colegas intendentes del PJ.

Pero en el interior bonaerense también afloraron en las últimas horas algunas expresiones díscolas al camino de Kirchner. Si bien ya se habían mostrado refractarias a la presidencia del líder de La Cámpora al frente del PJ bonaerense, ahora volvieron sobre el tema.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray

Por ejemplo, el presidente del PJ de General Pueyrredón (Mar del Plata), Juan Manuel Rapacioli, que buscará ser reelecto. En ese municipio también tiene su estructura propia la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quien fuera candidata a intendenta en las últimas elecciones y con chances de repetir la postulación en 2023. Dirigente de La Cámpora, seguirá la decisión de Kirchner.

Cerca de Mar del Plata, también adelantaron que buscarán una construcción dentro del peronismo pero por fuera del camino que propone Kirchner. Impulsado por el presidente del PJ del municipio de Ayacucho y ex intendente del distrito, Darío David, se busca materializar un encuentro con representantes de alrededor de 15 distritos de la Quinta sección electoral, la región que comprende el centro y este del territorio bonaerense.

“No estamos conformes con cómo se está llevando de las narices al PJ, donde además se trabaja más para cada sector interno que para el peronismo de conjunto”, remarcó David según publicó la revista La Tecla.

En el mediano plazo, el PJ bonaerense debía realizar la tradicional cumbre partidaria que se realiza en el Partido de la Costa a fines de febrero desde el año 2010. Fue cuando en el verano de ese año su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, dio el puntapié a la serie de encuentros del peronismo en Santa Teresita. Se trató de un almuerzo con intendentes de la Quinta sección electoral y luego de la derrota electoral del 2009 frente al empresario Francisco De Narváez. En aquel discurso, el ex presidente cargó contra medios opositores y habló de una conspiración permanente contra el gobierno que llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner. Once años más tarde, Máximo Kirchner podría imitar la foto e incluso algunas de las líneas discursivas. Aunque después de la renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos, todo quedó en veremos por estas horas.

