Avanza la toma de tierras en La Plata: detectaron camiones con materiales para construir viviendas

Los camiones ingresan al predio uno tras otro. En sus cajas cargan escombros, piedra partida, cal, cemento, arena, ladrillos, hierros. Los corralones vecinos viven su veranito. El negocio florece a medida que los moradores de la toma ilegal más grande de la provincia de Buenos Aires, la del ex Club de Planeadores, de Los Hornos, en La Plata, se expande hacia arriba y a lo ancho. Son terrenos federales, cedidos a provincia después de haber sido usurpados. Ocupan 160 hectáreas de las 250, que están tomadas y que ocupan la región la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Por un acuerdo entre los funcionarios de Axel Kicillof (PJ) y del intendente Julio Garro (Cambiemos), el ingreso de materiales para construir viviendas en el asentamiento está prohibido. Sin embargo, ocurre.

En las próximas horas, el gobierno municipal presentará una nueva denuncia ante la justicia, esta vez, notificando la construcción clandestina de viviendas en la zona inundable de la usurpación, en las zonas destinadas a los espacios públicos, según el proyecto de urbanización y el ingreso de materiales.

Desde mediados de febrero de 2020, los funcionarios de Garro sumaron varios pedidos de desalojo que la justicia, primero la ordinaria y después la federal, no cursó. En cambio, ordenó la prohibición de sumar más personas y la construcción de casas.

En La Plata, la temporada de tomas se abrió el 27 de enero pasado cuando unas 60 familias que usurparon un predio en el Barrio Aeropuerto fueron desalojadas por la policía bajo órdenes de la justicia. Hubo corridas, gases lacrimógenos, balas de gomas y heridos.

A la derecha, en verde, el proyecto de urbanización. A la izquierda, la mega toma tal como la subió la provincia de Buenos Aires al mapa de barrios populares y que el municipio de La Plata denunció ante la justicia por incumplimientos

Incumplimientos

La escalada del conflicto en la mega toma de Los Hornos es una demostración del fracaso del acuerdo al que habían llegado los técnicos de Nación, provincia y el municipio. Es el publicitado “Plan de Urbanización Integran en Los Hornos” que beneficiaría a todos los involucrados. La usurpación no deja de extenderse. Las 192 casillas (familias) censadas en 2020 por las autoridades bonaerenses y de la municipalidad local pasaron a mil. Los menos de 600 usurpadores pasaron a unos 2.600, según reconocen las propias autoridades bonaerenses.

Las precarias viviendas de chapa, madera y cartón se trasformaron en casas de material, un buen número de ellas ubicadas en una zona inundable, insalubre, y con peligro de derrumbe.

El predio del ex Club Planeadores, según los datos oficiales, “se inserta en parte de la Planicie de inundación del Arroyo Regimiento definida según el mapa de Geomorfología y Suelos del Instituto de Geomorfología y Suelos, por lo que resulta una zona de riesgo hídrico en un sector del partido que demuestra en los últimos diez años un importante crecimiento urbano”. La mega toma de La Plata, que comenzó en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, crece a niveles que sorprenden.

Avanza la toma en Los Hornos: contra una decisión judicial, los usurpadores construyen dentro del predio tomado y en zona inundable

Los vecinos de las zonas ocupadas denuncian hechos de inseguridad cada vez más violentos. Alertaron a las autoridades policiales por la presencia de “transas narcos”. Identificaron a caracterizados barras bravas de Gimnasia y Estudiantes de La Plata que oficiarían de “culatas” de las organizaciones delictiva que lucran con la venta de los terrenos tomados a través de redes sociales. Una denuncia judicial que también realizó la alcaldía por la venta ilegal de tierras.

La existencia de barras en la usurpación del ex Club de Planeadores no es una exageración de los vecinos que viven en los alrededores desde hace décadas y padecen la situación.

El 15 de noviembre de 2021 este medio informó sobre el asesinato de Gonzalo “El Pipi” Alonso: era el hijo del famoso Hache, el hombre que detentó el poder de la tribuna de Estudiantes a sangre y fuego durante dos largos períodos.

Un amigo de “El Pipi” le había pedido que lo acompañara al asentamiento. Al llegar al lugar, se produjo una discusión que devino, según los testigos, en una ráfaga de disparos contra Alonso y su amigo que resultó herido.

El hijo del barra brava de Estudiantes de La Plata asesinado dentro de la usurpación del ex Club de Planeadores de Los Hornos (Instagram)

Según publicó Gustavo Grabia en Infobae, en la mega usurpación “rápidamente corrió la versión que los asesinos eran miembros de una banda del barrio La Favela, donde los que mandan son la familia Papupa, con injerencia en la barra de Gimnasia y en las tomas de la zona”.

Por el violento asesinato hay varios detenidos. Los familiares y amigos de la víctima denunciaron que los honorarios a los prestigiosos letrados que patrocinan a los supuestos criminales los pagaría otro peso pesado de la zona: el titular de la UOCRA de La Plata, el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Este es solo un ejemplo que sirve para comprender el temor expresado por los vecinos.

“Claramente esto está organizado, porque la gente que fue el primer día, en febrero del 2020, tenía planos. Ya tenían las zonas divididas en parcelas. Nosotros no avalamos, bajo ningún criterio, este tipo de urbanización donde delincuentes se aprovechan de familias vulnerables que sueñan con tener un techo”, asegura María Botta, la secretaria de Planeamiento Urbano de la municipalidad de La Plata. La funcionaria habla con Infobae con el mapa de la usurpación de 160 hectáreas -de más de 250 que hay en el distrito- en la mano.

“Hay unas mil familias, pero no permanentes, los terrenos se van revendiendo”, revela Botta y detalla: “El proyecto urbanístico del ex Club Planeadores era el desafío para demostrarnos a los estamentos estatales y demostrar a la sociedad que era posible urbanizar según lo establecen nuestras normas”.

Camiones con materiales de construcción ingresan a la usurpación de La Plata

Con las denuncias judiciales y policiales como testigos, la arquitecta agrega: “Lamentablemente las mafias y la complicidad de algunos truncaron está gran posibilidad de abordar la problemática habitacional. Usurpar es un delito. Este modus operandi de los negocios políticos debe ser frenado por la justicia de manera urgente”, pide y asegura: “Seguiremos defendiendo el acceso y derecho a la tierra y a la vivienda sólo por las vías legales. No vamos a avalar ni justificar un delito organizado como es el de tomar tierras, dónde los punteros son delincuentes que usan a familias vulnerables y las obligan a vivir de manera denigrante”.

En la mega usurpación de Los Hornos no hay agua potable ni cloacas. La luz es robada. Las familias no tienen título de propiedad y quienes llegaron a pagar hasta 50.000 pesos por una parcela fueron estafados.

Hace ya dos largos años, y mientras la usurpación avanzaba -al igual que la de Guernica en Presidente Perón, que fue desalojada-, comenzaron las reuniones entre funcionarios del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata para coordinar el Plan de Urbanización Integral de Los Hornos.

Ante la ocupación del predio, la AABE dispuso la custodia por parte de gendarmería y, paralelamente, comenzaron las reuniones entre diversos organismos en las que se acuerda realizar el proyecto urbano.

El acuerdo firmado entre Nación, Buenos Aires y La Plata prohibía el ingreso de nuevas familias y la construcción irregular de viviendas en la mayor usurpación del territorio bonaerense

Un extenso trabajo elevado por las autoridades municipales a la justicia titulado “informe hidráulico y estado de situación del Club ex Planeadores”, a dos años del conflicto, destaca que el predio cuenta “con una ocupación que responde a asentamientos informales y precarios en casi la totalidad de la superficie”. Dicha ocupación no sólo no responde a los lineamientos y zonificación del proyecto urbanístico, sino que al estar asentados en las áreas inundables determinadas según el Plan de Reducción de Riesgo por Inundaciones 2019, realizado a partir de un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de La Plata, se pone en riesgo la seguridad de las familias allí instaladas y la de los sectores aledaños.

La nueva denuncia realizada por los funcionarios de Garro ante la justicia federal asegura: “En el marco de las inspecciones periódicas que se realizan en el predio, se observan camiones con materiales como escombros, hierros, ladrillos, que son descargados en las casillas ubicadas en el sector próximo a calle 153″. Y agrega: “Se observan viviendas en construcción, de dos plantas, en la zona no destinada a área residencial, sino a las zonas que según el proyecto de urbanización estaban destinadas a la zona agroecológica y espacios verdes, además de ser áreas donde son atravesadas por las cuencas”.

Según los planos, que tanto los funcionarios de Kicillof como del intendente Garro le facilitaron a este medio, se plantea iniciar un plan de viviendas para 2.400 familias, construir un centro de salud, escuelas, un mercado regional de alimentos, un mega parque recreativo y un polo productivo agroecológico de 23 hectáreas. También demarcar las calles, brindar todos los servicios, y reubicar a las familias que asentaron sus casas en la zona inundable, que es dónde ingresan los camiones con materiales de construcción.

La mega toma de Los Hornos abarca 160 hectáreas de las 250 usurpadas en La Plata

“En la página oficial del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), dentro de Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, ingresando al mapa, detectamos el plano de la toma del club ex planeadores, donde se visualizan las calles y manzanas según la vista aérea actual, que difiere del proyecto urbanístico original. Desconocemos el motivo por el cual se encuentra mapeada la toma, en una web donde están los barrios populares”, reveló María Botta a Infobae.

Falta de viviendas

En la provincia de Buenos Aires se estima un déficit habitacional de dos millones de viviendas. La Plata no es la excepción a ese problema. Según el informe que anualmente realiza el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, en la región hay 250 hectáreas ocupadas, entre ellas la del ex Club de Planeadores.

El trabajo destaca que en el Gran La Plata hay 260 asentamientos. En esos barrios precarios viven unas 200 mil personas. Son casi 50 mil familias compuestas por 18 mil niños y niñas de entre 0 y 5 años. El 70% de los habitantes no tiene acceso a la red eléctrica. El 60% no tiene almacenamiento de agua con tanque y el 80% carece de acceso a la red de gas.

Ese es el contexto social que rodea a la mega toma.

En el díptico informativo entregado a los vecinos por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, se afirma que el plan de urbanización está dirigido en una primera etapa a “las familias debidamente censadas por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y que cumplan con los requisitos y normativas vigentes de los programas en el que soliciten acceder”.

Según el Plan de Urbanización de Los Hornos, “los terrenos en los que se proyecta la intervención son tres parcelas grandes, propiedad del Estado Nacional administradas por la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), en donde antes funcionaba el Club de Planeadores, ubicado en la zona comprendida por las calles de 76 a 83 y de 143 a 153″.

Para Botta esto se incumplió, y especula que, con la venia política de la gobernación, se dejó ingresar a familias que no estaban registradas. Por esa razón, sostiene la arquitecta, de esas 191 familias ya hay unas mil viviendas enclavadas en el lugar.

Las nuevas tomas de tierra avanza en la provincia de Buenos Aires

La administración de Garro denunció el hecho ante la justicia federal al entender que el gobierno de Kicillof no cumple con el acuerdo realizado entre Nación, la comuna y la provincia para urbanizar el predio.

La nueva denuncia derivó en que el juez federal Gabino Ziulu ordenara una medida preventiva para evitar que sigan ingresando familias al predio y materiales de construcción. Para controlar que esto no ocurra, dispuso que una fuerza federal, en este caso Gendarmería, recorra la zona.

Solo seis efectivos fueron asignados para vigilar las 24 horas del día, los 365 días del año, las 160 hectáreas. Las imágenes y fotos tomadas dentro de la usurpación demuestran que esa disposición se violenta. Ante estos nuevos sucesos, la reciente denuncia debe ser atendida por el juez federal Alejo Ramos Padilla.

La municipalidad de La Plata denunció mafias que venden por internet las tierras usurpadas en Los Hornos

El gobierno de Kicillof vs La Plata

Desde la provincia de Buenos Aires tienen una visión muy distinta a la de los funcionarios del intendente Garro e intentan politizar el conflicto. Por ejemplo, acusan al alcalde local de utilizar el tema para evitar hablar de la “Gestapo macrista”.

“Estamos ante un nuevo conflicto entre dos modelos de desarrollo opuestos, desalojo versus urbanización”, afirma el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini.

Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, estimó que el déficit habitacional en la provincia es de dos millones de viviendas (Telam)

El funcionario de Kicillof, que actúa bajo la supervisión de Larroque, expone su visión: “Según los datos a los que accede la provincia, la gestión impulsada por la Municipalidad de La Plata se caracteriza por generar pocos lotes para sectores vulnerables. 46 lotes mediante el Programa Lotes con servicios. Desde enero de 2016 hasta la fecha sólo se presentó y aprobó un proyecto de autogestión en Villa Elisa”. Y resalta: ”En esa ciudad hay poco registro de barrios cerrados. En el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas, el último caso fue en diciembre de 2015″.

“Cuando llegamos al ejecutivo municipal nos encontramos con antecedentes muy oscuros y que tienen que ver con la gestión del intendente anterior. Por ejemplo, había 35 loteos aprobados por decreto por Pablo Bruera (PJ) sin cumplimentar las leyes provinciales, el código de planeamiento. Nos encontramos con familias que habían adquirido predios sin escriturar y que siguen con problemas”, refuta Botta y agrega: “Estuvimos mucho tiempo resolviendo los problemas de todos esos barrios aprobados discrecionalmente por fuera de toda regulación. Los funcionarios bonaerense no lo pueden reconocer pero estuvimos mucho tiempo regularizando la situación habitacional de muchísimas familias víctimas de la gestión anterior”.

Los datos de Pascolini no explican por qué razón la mega toma sigue creciendo y no se llega a un acuerdo con la municipalidad para beneficiar a los vecinos.

El mismo ministro Larroque, el 14 de agosto de 2020, publicó en sus redes que se había reunido, junto a otros funcionarios, con el intendente Garro “para planificar la urbanización del barrio ex Aeródromo en Los Hornos”.

Las casillas son reemplazadas por paredes en la mega toma de Los Hornos

En la ciudad de La Plata ser propietario de un predio, de terrenos o de tierras es una pesadilla. Desde hace más de dos años, las usurpaciones están a la orden del día. Un delito imparable que ubica a la capital de la provincia de Buenos Aires en el punto geográfico de mayor ocupación ilegal de tierras.

De acuerdo con la información oficial brindada desde la intendencia de Garro, las usurpaciones activas se despliegan por toda la ciudad, desde el Camino Centenario y 450, frente al Parque Ecológico, hasta las vías del ferrocarril en 120 entre 42 y 50, a pocas cuadras del Casco Urbano, pasando por las decenas de tomas en el oeste y el sur platenses, desde Abasto hasta Villa Garibaldi. Una pesadilla. Un drama social que revela la falta de viviendas.

El propio gobernador Axel Kicillof dijo que “se estima en dos millones (el número) de personas que tienen problemas habitacionales en la provincia”.

La mega toma del ex Club de Planeadores es una demostración de la brecha importante entre lo planteado por los funcionarios y los vecinos que siguen reclamando soluciones que no llegan.

