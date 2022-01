Crecen las tomas de tierras: en La Plata hay 250 hectáreas ocupadas y es la mayor usurpación en toda la provincia de Buenos Aires

Las usurpaciones de tierras se extienden en el Gran La Plata y ya involucran a unas 250 hectáreas

En la ciudad de La Plata, ser propietario de un predio, de terrenos o de tierras es una pesadilla. Desde hace más de dos años, las usurpaciones están a la orden del día. Un delito imparable que ubica a la capital de la provincia de Buenos Aires en el punto geográfico de mayor ocupación ilegal de tierras: 250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”. La mayor de ella esta ubicada en la localidad de Los Hornos, en el ex Club de Planeadores. Allí viven 2.600 familias , según el relevamiento oficial realizado por la municipalidad local y el Observatorio Socio Económico de la Universidad Católica de La Plata. En ese distrito hay 260 asentamientos compuestos por unas 200.000 personas, el mayor registro de toda la provincia de Buenos Aires.

El problema sin resolver de las tomas en el distrito gobernado por Julio Garro (Juntos por el Cambio) volvió a irrumpir en las últimas horas en la vida cotidiana de los vecinos platenses. Fueron testigos involuntarios del regreso de los usurpadores en terrenos que ya habían sido desalojados por la policía provincial.

Según confirmaron los funcionarios municipales a Infobae, desde el fin de semana existen intentos de “loteos”, esto es, demarcación de límites de parcelas dentro de las tomas para su venta clandestina o para levantar una vivienda precaria. Hasta el momento, hay 33 tomas judicializadas. La extensión de los loteos ilegales ya fueron denunciados por Garro e involucran, entre otros, a las parcelas ubicadas entre las calles 115 y 609, y entre esta última arteria.

Los vecinos, cansados, hastiados de esta situación, llamaron al diario El Día de esa ciudad para advertir que “son 50 personas” las que volvieron a ocupar el lugar y comenzaron con el parcelado.

Vecinos denunciaron las tomas (www.eldia.com.ar)

Las víctimas de estos delitos realizan las denuncias judiciales, pero se quejan de la lentitud de los fiscales para ordenar los desalojos o, una vez realizados, de no dejar una consigna para que los predios no vuelvan a ser tomados. Así se lo hizo saber a este medio Javier Ponce, uno de los vecinos del denominado Barrio Aeropuerto y que vive en el distrito desde hace 45 años.

“La policía viene, tira gases, desaloja, hay corridas, algunos detenidos, pero no pasa ni una semana y los tenés acá devuelta recargados, porque en vez de 10 o 20 ahora son el doble”, se lamenta. Los voceros del municipio no solo coinciden con el relato, sino que afirman que en los últimos siete días se usurparon unas cinco hectáreas en la calle 115 entre 607 y 609.

Una recorrida realizada de las autoridades locales reveló la presencia de adultos, niños y mujeres embarazadas en las nuevas tomas, una situación que pone en ventaja a los usurpadores a la hora del desalojo.

Desalojos y cascotes

Según pudo confirmar Infobae a través del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, el fin de semana pasado hubo un nuevo intento de toma en el predio de barrio Aeropuerto que derivó en la detención de tres personas. Se secuestraron machetes, palas, picos, palos y alambre, entre otros elementos.

La causa está caratulada como “tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad”. El desalojo no fue sencillo. La docena de uniformados fueron recibidos a cascotazos. El hecho derivó en la utilización de balas de goma y postas de estruendo.

Según el parte policial, el predio que se intentó ocupar era de seis hectáreas y está ubicado en la zona comprendida entre las calles 609 y 115. La presentación judicial la realizó el dueño del lugar. En este caso no se trataba de tierras fiscales sino privadas.

De acuerdo con la información oficial brindada desde la intendencia de Garro, las usurpaciones activas se despliegan por toda la ciudad, desde el Camino Centenario y 450, frente al Parque Ecológico, hasta las vías del ferrocarril en 120 entre 42 y 50, a pocas cuadras del Casco Urbano, pasando por las decenas de tomas en el oeste y el sur platenses, desde Abasto hasta Villa Garibaldi.

La municipalidad de La Plata cavó una fosa para evitar que sigan intrusando predios

La mega toma

La más grande y conflictiva de las tomas se encuentra en el ex Club de Planeadores de Los Hornos, donde unas 2.600 familias se instalaron en tierras fiscales que pertenecen a la Nación, y en la cual la administración de Axel Kicillof ya elaboró un proyecto de urbanización con servicios, escuelas y centros barriales, tal la descripción que realizaron ante este medio funcionarios que colaboran con Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad.

Según el funcionario de Kicillof, sobre esas 160 hectáreas de tierras federales usurpadas en Los Hornos se concretará uno de los mayores proyectos de urbanización de la provincia que promete solucionar el problema de vivienda a unas 10.000 personas. Larroque informó a Infobae que las tierras tomadas ya fueron cedidas por el Estado Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y cuenta con el visto bueno del intendente Garro.

Desde la comuna, también en diálogo con este medio, no opinan igual. El jefe comunal solicitó públicamente el “desalojo” del lugar. Afirma que la zona se volvió mucho más insegura, que los gendarmes enviados para custodiar el lugar son insuficientes y que al predio siguen ingresando familias cuando se había asegurado que esto no iba a pasar. El desalojo está basado en un dato para ellos irrefutable: son “tierras ubicadas en la zona inundables de la cuenca del Maldonado”.

Un estrecho colaborador del alcalde revela otro aspecto del debate: “Con respecto a la mega toma de Los Hornos en particular lo que no se dice es que se hicieron varias presentaciones judiciales porque la toma es ilegal y se hizo sin la planificación correspondiente a pesar de contar con el apoyo del gobierno de la provincia quien deliberadamente aceptó que los punteros repartan los terrenos federales y no planificó las tareas de servicios públicos ni reducción de riesgos hídricos que tiene la zona” .

Desde el municipio destacan que detrás de las usurpaciones hay dos fenómenos: la necesidad de familias desesperadas y el accionar de grupos violentos de delincuentes que se hacen fuertes en las tomas y a través de la coacción se adueñan de lotes que después se venden a través de las redes sociales. Delitos que también son investigados por la justicia de La Plata.

“La toma de tierras ha sido un delito en aumento durante los últimos meses en la Ciudad. Un incremento notorio y alarmante que nos preocupa y pone en situación de alerta”, sostiene Garro.

-¿La municipalidad hizo algún tipo de denuncias ante los reclamos de los vecinos por las constantes tomas de tierras?, le preguntó Infobae a la secretaria de Planeamiento de La Plata, María Botta.

-Hay más de 30 tomas judicializadas. Nosotros permanentemente cruzamos datos, porque semana tras semana estamos interviniendo en conflictos que se desatan a partir de este tema. Y desactivamos muchísimos intentos de ocupaciones, tanto en predios fiscales como privados.

El intendente de La Plata, Julio Garro, denunció las usurpaciones y solicitó el desalojo de la mega toma de Los Hornos que abarca 160 hectáreas (Prensa MLP)

Desde la Coordinación municipal también son enfáticos en que la mayoría de los predios usurpados son demarcados de manera inmediata. Afirman que la mayoría de las tomas se da en tierras fiscales de Nación o de la provincia e interpretan que “hay una maniobra política detrás porque no actúan solos, en muchos casos hasta vienen de otros distritos del conurbano”.

En la mega toma de Los Hornos no solo estarían involucrados punteros políticos que responden al Frente de Todos, tal como se afirma desde la municipalidad. Organizaciones de izquierda como el Polo Obrero, el FOL y Teresa Vive, entre otros, impulsaron parte de la usurpación.

También se observaron pasacalles y trapos que identifican a organizaciones sociales cercanas al oficialismo como el MTE o La Dignidad, aunque esto no significa que sus principales dirigentes estén detrás de las usurpaciones, como ellos mismos aclararon.

El relevamiento

El último estudio realizado por la Universidad Católica de La Plata, denominado “Indicador de Integración y Desarrollo en Tiempos de Pandemia”, es de hace un año. Sus datos son contundentes y habla del avance de las usurpaciones y de los barrios precarios en ese distrito.

En el Gran La Plata hay 260 asentamientos. De ese total, 81 están ubicados en La Plata, 28 en Berisso (lugar donde la semana pasada se produjo otro desalojo) y 21 en Ensenada. En esos 260 barrios precarios viven unas 200.000 personas. Son casi 50.000 familias compuestas por 18.000 niños y niñas de entre 0 y 5 años.

En las ultimas semanas la policía bonaerense realizó varios desalojos no solo en el Gran La Plata

El relevamiento de la UCALA destaca que La Plata está dividida en tres anillos. En el primero, ubicado en el centro del municipio, hay 17 asentamientos compuesto por 1.880 vivienda. En el segundo, hay 194 asentamientos y 26.030 viviendas. En el tercer cordón, ubicado en la periferia, hay 49 asentamientos e integrado por 3.000 viviendas.

5 de cada 10 de estos barrios no tienen acceso formal a la red de energía eléctrica. El 80% tiene acumulada basuras en las esquinas por deficiencia en la recolección de residuos o porque no hay calles transitables por las que pueda pasar el camión.

Esta situación se complementa con otro dato importante que destaca el trabajo: el 40% de los asentamientos no tienen sus arterias principales asfaltadas; y dos de cada diez no tiene su calle perimetral pavimentada. El 60% de los habitantes de estos barrios no tienen almacenamiento de agua con tanque, es decir que se manejan con improvisadas bombas manuales, y el 80% carecen de acceso a la red de gas.