Un diputado nacional fue víctima del mismo hackeo que Moldavsky: “Si te pido dinero, es una estafa”

El diputado nacional Facundo Suárez Lastra se transformó en una víctima de la clonación de identidad de WhatsApp, un ataque informático que creció mucho en las últimas semanas y recientemente tuvo como protagonista al humorista Roberto Moldavsky

“ Me hackearon el WhatsApp. Si recibís un mensaje mío pidiendo dinero... ¡Es una estafa! ”, informó el dirigente radical en sus redes sociales.

Según explicó, la trampa informática fue realizada a través de un comunicación de una persona que decía formar parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y requería de su colaboración para el expendio de un certificado. El engaño es similar al relatado por el actor cómico, cuyo teléfono también fue tomado por hackers que lo engañaron con un supuesto turno para la tercera dosis de la inmunización.

El tuit de Facundo Suárez Lastra

Twitter también fue la red social en la que se compartió y difundió una captura de la charla en la que los estafadores, haciéndose pasar por Suárez Lastra, solicitan una transferencia por $65.000. “No puedo hablar ahora”, se lee y a continuación: “Te quería pedir un favor”.

Luego, el pedido: “¿Podés hacer una transferencia por mi? Más tardar 16hs te devuelvo”. Quién responde a la charla afirma: “Sí, claro. ¿De cuánto?”. Entonces, es cuando los estafadores solicitan el monto.

Captura del chat con el accionar de los estafadores

A cuenta de esta situación, en los últimos tiempos se sugiere que si en algún momento se recibe una llamada telefónica de una persona haciéndose pasar por una empresa para ofrecerle servicios a cambio de información confidencial; o uno de sus contactos le envía un mensaje a través de WhatsApp o Telegram pidiéndole hacer una transferencia bancaria, se debe tener mucho cuidado.

Sucede que esto podría tratarse de una estafa en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de la persona mediante la clonación de la línea telefónica.

Recientemente, el humorista argentino Roberto Moldavsky ha visto empañado su presente por culpa de unos inescrupulosos que lo estafaron de la manera que él menos se hubiera esperado. El actor decidió contar lo que le había sucedido mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre esta modalidad delictiva.

Moldavsky, que acaba de despedirse de El Método Moldavsky, obra que protagonizó durante todo el mes de enero en el Enjoy de Punta del Este, y de Trato Hecho, el ciclo de entretenimientos de Telefé en el que acompañaba a Lizy Tagliani, decidió contar lo que le había sucedido mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre esta modalidad delictiva.

Roberto Moldavsky contó cómo lo engañaron para hackearle las cuentas

“El cuento del tío parte 10000000″, escribió en el posteo. Y, mirando a cámara, empezó con su relato: “Quiero contarles algo que no es tan gracioso, más bien lo contrario. El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra... Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. ¡Estaba a entregado! No me preguntes por qué, pero ocurrió”.

Visiblemente molesto por lo sucedido, Moldavsky continuó: “Al toque, me hackeó. Obviamente, me cambió la contraseña de Gmail. Bueno, por suerte gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo”. Sin embargo, la estafa no terminó ahí. “Pero lo más loco es que hoy me volvieron a llamar, porque se ve que algo se trabó a partir de que yo recuperé toda mi historia. Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario”, contó el humorista.

Y luego detalló: “Te dicen: ‘En este momento te estoy mandando un código que es por tu turno, repetímelo a ver si coincide’. En realidad te llega el código (por la vía oficial) y te dice: ‘No pases este código’. Pero yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado. Ya sé que el Gobierno todo el tiempo avisa que por teléfono no es nada, pero bueno...”.

En qué consiste la nueva estafa de suplantación de identidad en WhatsApp y Telegram

A través de WhatsApp o Telegram, una persona recibe un mensaje en el que uno de sus contactos le pide que realice una transferencia bancaria con un valor alto a ciertas cuentas y bajo el nombre de un tercero desconocido, ya que está en un problema y no puede usar su banca móvil en ese momento.

Debido a que el nombre y el número de teléfono coinciden con el nombre del contacto, las víctimas suelen cumplir con la solicitud sin darse cuenta de que se trata de una estafa y que el remitente no es, de hecho, su contacto, sino un delincuente que logró clonar su línea telefónica para suplantar a esta persona y cometer delitos como:

- Extorsión

- Robo de identidad

- Amenazas e intimidación

- Robo de datos personales

Al avisar a los dueños de la línea, desconocen los mensajes que se envían y no tienen rastro de los mismos en su teléfono, ya que funciona correctamente, hasta el momento en que se dieron cuenta de que su línea telefónica y sus cuentas de WhatsApp y/o Telegram habían sido clonadas.

