El escándalo a punto de estallar detrás de la renuncia del director de Yacyretá

Ignacio Barrios Arrechea, director ejecutivo saliente de la EBY

Ignacio Barrios Arrechea había sido designado como director ejecutivo de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), por Alberto Fernández poco después de su asunción presidencial, en diciembre de 2019. El nombramiento al frente del organismo administrador del complejo hidroeléctrico que pertenece a la Argentina y al Paraguay habría sido hecho a instancias o por sugerencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La EBY tiene un Comité ejecutivo, integrado por dos directores, uno argentino y otro paraguayo, y un Consejo de Administración con 4 consejeros de cada país.

El diario ABC de Paraguay denuncia que, como el presidente Alberto Fernández no ha designado aún a los 4 consejeros argentinos, las decisiones que toma la EBY son todas “ad referéndum”, es decir, que deberán ser ratificadas más tarde, cuando el Consejo esté completo.

El reemplazante de Arrechea sería Fernando De Vido -sin parentesco con el ex ministro de Planificación-. Es un formoseño que ejerció varios cargos en esa provincia, y actualmente se desempeña como administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad.

Fernando De Vido, el nombre que más suena como sucesor de Ignacio Barrios Arrechea

Debido a la demora en los nombramientos, una Nota reversal -forma diplomática de los textos binacionales- firmada en 2017 por los entonces presidentes -Mario Abdo Benítez (que sigue en funciones) y Mauricio Macri- que disponía un reordenamiento de la EBY, “a la que Argentina endilga una deuda por US$ 20.000 millones y Paraguay otra por US$ 1000 millones”, está hibernando en el Congreso argentino, dice ABC.

El diario paraguayo también se hace eco de publicaciones argentinas según las cuales, entre los cuestionamientos a la gestión de Barrios Arrechea, estaría el uso de fondos para las elecciones y el haber favorecido a empresas macristas en la ejecución de obras menores de la EBY.

Ignacio Barrios Arrechea es hijo del ex gobernador radical de Misiones Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, lo que explicaría sus inclinaciones a favorecer a esa fuerza, si son ciertas las alegaciones del Frente de Todos. Lo irónico es que su vínculo con la actual administración viene por el lado de los Kirchner: Natalia Mercado -actual fiscal de El Calafate-, hija de Alicia Kirchner y prima de Máximo, fue madrina de casamiento de Ignacio Barrios Arrechea.

Este supuesto favoritismo hacia la oposición provincial sería el origen de los fuertes rumores -o presiones- que tuvieron como blanco a Barrios Arrechea y que habrían determinado su decisión de poner la renuncia a disposición -según explicaron desde el mismo entorno del funcionario saliente-, lo que hizo junto con dos cartas, dirigidas a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en las que agradece la confianza en él depositada.

Cristina Kirchner e Ignacio Barrios Arrechea

En el oficialismo tendrían pruebas de que Barrios Arrechea no fue del todo leal en las elecciones legislativas del año pasado y que “jugó a dos puntas”.

Cabe recordar que en las últimas elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado, Juntos por el Cambio ganó en Misiones con 40,8% de los votos, superando al oficialista Frente Renovador de la Concordia -36,5%- y dejando muy atrás al Frente de Todos, que obtuvo un 15,38% de los votos. La EBY siempre fue una caja muy codiciada por la política.

El enojo del kirchnerismo local podría derivar en escándalo si esa fuerza le pone nombre y apellido al supuesto favoritismo hacia empresas macristas.

Barrios Arrechea presentó su renuncia el 17 de enero pasado y desde su entorno hicieron saber que buscaba así poner coto a rumores que implicarían un desgaste para el gobierno y facilitar cualquier decisión que debiera tomar el Ejecutivo nacional.

En los últimos 20 años, la EBY estuvo dirigida por misioneros. Sin embargo, la provincia no parece estar estar preocupada por la salida de Barrios Arrechea y su reemplazo por un formoseño. El gobernador, Oscar Herrera Aguad, se ocupó de aclarar que a Misiones no le interesan los cargos sino el cumplimiento de las obras energéticas proyectadas, en alusión al hecho de que hace 6 años que Yacyretá no construye nada en Posadas, es decir desde la asunción de Mauricio Macri.

SEGUIR LEYENDO: