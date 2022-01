Santiago Cafiero se reúne con el secretario de Estado Antony Blinken para destrabar las negociaciones con el FMI

Jorge Argüello y Santiago Cafiero

Santiago Cafiero está reunido desde las 15 hora argentina en Washington con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con quien analizará distintos aspectos de la agenda bilateral, en días clave para las negociaciones del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44.000 millones de dólares contraída con ese organismo multilateral de crédito durante la gestión de Mauricio Macri, en 2018. El cónclave se lleva a cabo en el salón Thomas Jefferson.

El Canciller tiene previsto, además, un encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi.

Cafiero arribó este lunes a Estados Unidos donde fue recibido por el embajador argentino en ese país, Jorge Argüello. Ambos participarán del cónclave con Blinken, con quien esperan acercar posiciones para avanzar en las negociaciones con el Fondo, a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán.

En ese primer día de trabajo, Cafiero se entrevistó con los representantes de la Argentina ante los organismos multilaterales, encabezados por Sergio Chodos.

Alberto Fernández con Joe Biden

Argüello publicó en sus redes sociales la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de Alberto Fernández y subrayó la “agenda intensa” que se desplegará con el departamento de Estado y las autoridades del gobierno de los Estados Unidos.

“El encuentro con el secretario Blinken para abordar la rica y diversa agenda bilateral marcará un paso adelante en la relación”, de los presidentes Alberto Fernández y de los Estados Unidos, Joe Biden, agregó Argüello, quien es otro de los funcionarios de Fernández que viene manteniendo reuniones políticas de primer nivel de cara a la renegociación de la deuda con el FMI.

Según lo que había señalado la semana pasada la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el acuerdo con el organismo que preside la búlgara Kristalina Georgieva “no es solamente un tema económico” y, por lo tanto, en esta negociación participa no solo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lleva adelante reuniones “permanentemente”, sino también el embajador Argüello, por parte de la Cancillería argentina.

Cerruti anticipó en esa ocasión que el encuentro “será para llevar adelante otro tipo de reuniones que tienen que ver con la discusión geopolítica y entre Estados sobre el próximo acuerdo (con el FMI)”, entre otros temas.

”Argentina ya presentó su propuesta (al organismo multilateral de crédito) y espera, está en manos del FMI ahora tratar de dar la respuesta lo más rápido posible”, sostuvo el jueves pasado Cerruti en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El posteo de Nichols en la asunción de Ortega

En el cónclave de Cafiero con Blinken también estará Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien se ocupa de todos los temas relacionados con América Latina. Fue Nichols quien escribió en sus redes una crítica muy dura tras la asunción de Daniel Ortega, con una alusión al iraní Mohsen Rezai, sobre quien pesa un alerta roja de Interpol proque es uno de los acusados de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.

“En su ´inauguración´, Ortega-Murillo estuvieron acompañados por @DiazCanelB @NicolasMaduro y Mohsen Rezaei, un iraní implicado en el atentado a la AMIA en Argentina. El hemisferio no puede mirar al otro lado mientras Ortega-Murillo socavan la democracia y seguridad regional”, consignó en su cuenta oficial. Un dato que no es menor en vísperas de esta visita al departamento de Estado. En ese acto en Managua, participó el embajador argentino en el país centroamericano, Daniel Capitanich, quien no denunció la presencia del iraní para que fuera detenido.

Cafiero deberá explicar la actitud que adoptó el Gobierno que encabeza Alberto Fernández en Nicaragua y también que los próximos viajes del jefe de Estado argentino a Rusia y China no implican un alineamiento automático con los presidentes de esas naciones, Vladimir Putin y Xi Jimping.

Esa cercanía con el líder chino causa incertidumbre en el Salón Oval. La Casa Blanca lo considera como un adversario global, y Estados Unidos le declaró el boicot político a los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollarán desde el 4 de febrero en Beijing.

En plena negociación con el FMI, la eventual presencia de Alberto Fernández al lado de Xi causa -al menos- incertidumbre en el Salón Oval. Como sucederá con Putin, Cafiero explicará que Xi apoya al Gobierno con divisas, vacunas e inversiones, y que el Presidente aún no decidió firmar la Ruta de la Seda, una iniciativa geopolítica que preocupa -mucho- a Biden.

