El ex jefe de Inteligencia de Hugo Chávez reveló más detalles del “financimiento ilegal” al kirchnerismo

Hugo Chávez, Cristina y Néstor Kirchner

Detenido en España, desde donde recurre a artilugios legales para dilatar su extradición a Estados Unidos, Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, brindó más detalles sobre los millones de dólares que envío el chavismo para financiar al kirchnerismo.

Desde la cárcel de Estremera, en Madrid, Carvajal envió una carta dirigida a “periodistas de buena parte del mundo” donde cuenta sobre “el financiamiento ilegal de movimientos de izquierda” de distintos países de Latinoamérica y Europa por parte de el régimen de Venezuela. Allí menciona a Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Italia y España, entre otros, donde primero Chávez y luego Maduro han enviado dinero para apoyar a agrupaciones políticas, dirigentes, “incluidos a grupos violentos y extremistas”.

Carvajal reveló al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, y continúa ocurriendo en la actualidad.

El medio periodístico español OK Diario compartió la misiva del general chavista en la que irónicamente sostiene que de los países que recibieron dinero del régimen venezolano, curiosamente “ahora nadie sabe nada” : “No saben en esos países los nombres de los dirigentes políticos que apoyan y se benefician de esa iniciativa. Lamentablemente, tienen su precio y con ello le dan oxígeno y legitiman a ese gobierno cruel y asesino”.

“No sabe nada Argentina que hasta detenidos hubo y se incautaron 800 mil dólares por una mala coordinación con el aeropuerto” , dijo recordando el escándalo político de Alejandro Antonini Wilson.

Hugo “El Pollo Carvajal, ex jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela

En 2007, Antonini Wilson arribó a la Argentina junto al ex titular del Occovi (Órgano de Control de Concesiones Viales)­, Claudio Uberti, con una valija con 790.550 dólares. Viajaba en un avión contratado por ENARSA y luego declaró que esos fondos eran “para la campaña” presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

Además de Uberti, viajaban Victoria Carolina Bereziuk y Exequiel Omar Espinosa (presidente en ese entonces de ENARSA). La entonces agente aduanera María Luján Telpuk fue quien le ordenó al empresario venezolano que abriera la valija.

En octubre de 2021, Carvajal declaró que habían habido “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”.

“Lo que no quieren que se sepa es que ése era el viaje número veintiuno que se realizaba” , contó en la actualidad Hugo Carvajal, quien agregó que “ya se habían llevado por esa vía (valijas diplomáticas) veinte millones de dólares a la izquierda argentina y los 200 mil dólares que faltaron en el último viaje fue tomado por uno de los pasajeros de ese vuelo privado a quien tuve la oportunidad de entrevistar” .

Antonini Wilson traía el dinero que enviaba el jefe de inteligencia de Chávez a la Argentina

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, declaró meses atrás, el general chavista, ante la justicia española.

En la carta enviada en los últimos días al medio español, el ex jefe de Inteligencia del régimen de Chávez, también se refirió con ironía a la falta de celeridad de la justicia de ese país para investigar la relación entre el chavismo y Podemos: “De España no comento nada porque la fuerza política de extrema izquierda en el Parlamento español fue ganada a pulso, de gratis. Es el único país del mundo donde no se utiliza el dinero para mover candidatos, les felicito”.

Tras ser detenido en España el pasado mes de septiembre, Estados Unidos reclama la extradición de Carvajal por delitos de narcotráfico. Días atrás, la Audiencia Nacional española criticó la “maniobra claramente dilatoria y abusiva” del ex general venezolano, “de solicitar otra vez asilo”, para impedir así que se materialice su entrega.





SEGUIR LEYENDO: