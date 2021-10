Antonini Wilson traía las valijas con el dinero que enviaba Chávez desde Venezuela

Foto: Antonini Wilson traía el dinero que enviaba el jefe de inteligencia de Chávez a la Argentina

La revelación del ex jefe de Inteligencia de Hugo Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, sobre el envío de decenas de millones de dólares a los gobiernos de Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y Fernando Lugo, entre otros, revivió el caso del venezolano Alejandro Antonini Wilson, que todavía espera un juicio oral en la Argentina.

En 2007, Antonini Wilson arribó a la Argentina junto al ex titular del Occovi, Claudio Uberti, con una valija con casi 800.000 dólares. Viajaba en un avión contratado por Enarsa y luego declaró que esos fondos eran “para la campaña” presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

Además de Uberti (entonces director Ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales ­OCCOVI­), viajaban Victoria Carolina Bereziuk y Exequiel Omar Espinosa (presidente en ese entonces de ENARSA, quien contrató el vuelo).

La entonces agente aduanera María Luján Telpuk fue quien le ordenó al empresario venezolano que abriera la valija.

Telpuk dejó su carrera en la PSA luego del escándalo.

El caso se convirtió en un escándalo político. Antonini Wilson fue a un acto en la Casa Rosada y después se fue del país. E l gobierno de Néstor Kirchner intentó, sin éxito, a través de varios emisarios que el venezolano fuera a retirar el dinero y pagara la multa.

El dinero secuestrado se destinó a construir dos Espacios de Primera Infancia (EPI) en las localidades de Tafí Viejo, Tucumán, y de Oberá, Misiones.

En diciembre de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a Claudio Uberti, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, a Victoria Bereziuk, al ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa y a otras personas involucradas. A todos les trabó un embargo de $ 50 millones por “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones, como funcionarios aduaneros encargados del referido control y en concurso ideal con el delito de receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos”.

Al año siguiente, el fiscal Pablo pidió la elevación a juicio oral en un dictamen de 400 carillas. En el caso de Exequiel Omar Espinosa (ex presidente de ENARSA), Turano pidió que se ordenen otras medidas de prueba antes de sentarlo en el banquillo de los acusados.

En abril de este año, Yadarola elevó la causa a juicio oral y le tocó al Tribunal en lo Penal Económico 1, pudo saber Infobae a través de fuentes judiciales. En ese juicio serán juzgados De Vido, Echegaray, y Uberti, entre otros.

En la etapa de instrucción solo quedan pendientes las detenciones del ex vicepresidente de PDVSA, Uzcátegui Matheus, de su hijo Daniel Uzcátegui Specht, y del propio Antonini Wilson. Yadarola sigue reclamando esas detenciones con miras a su extradición.

Antonini Wilson nunca pudo ser extraditado a la Argentina (EFE)

Ante la Justicia de Estados Unidos, Antonini Wilson dijo que el dinero había sido enviado por el entonces presidente Hugo Chávez para el financiamiento de la campaña de la entonces candidata a presidente Cristina Kirchner. Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2019, el entonces candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández aseguró que esa versión nunca pudo ser confirmada en la Justicia argentina. Es más, afirmó que el dinero iba con destino a Uruguay, lo que generó un reclamo de diputados de la oposición del país vecino.

“Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de ocho viajes previos donde hacía lo mismo y yo tengo la certeza de que la plata de la corrupción venezolana iba a ser depositada a Uruguay, que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal”, dijo Fernández en el programa La Cornisa.

Archivo - Hugo "El Pollo" Carvajal

El ex jefe de Inteligencia de Hugo Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, no habría mencionado a Antonini Wilson, al menos en lo que revela OK Diario de España, pero sí menciona al gobierno de Néstor Kirchner y habla de valijas diplomáticas como método de entrega.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, declaró ante la justicia española.

