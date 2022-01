En la previa a la reunión con Guzmán, en Juntos por el Cambio reina la desconfianza y hay enojo en el resto de los bloques

Los jefes de los bloques de JxC se reunirán con Guzmán

Luego de varias idas y vueltas el ministro de Economía Martín Guzmán se reunirá con los jefes de los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio para brindar una explicación respecto del estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Como publicó este medio, el encuentro se iba a realizar durante la primera semana de enero y se pasó para la segunda quincena. Finalmente será el martes 18 de enero. Aunque el Gobierno pretendía que el encuentro se realice en el Ministerio de Economía, en el Salón Manuel Belgrano o el comedor de la terraza, donde se realizaron las reuniones con el resto de los sectores. Sin embargo, la postura de Juntos por el Cambio es discutir este tema “solo en el Congreso de la Nación”, por lo que hizo que sea el ministro quien se movilice para reunirse con los representantes de Juntos por el Cambio.

Por el oficialismo estarán presentes el ministro Guzmán, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe del bloque de la Cámara Alta José Mayans y su par de la Cámara Baja, Máximo Kirchner.

Por el lado de Juntos por el Cambio irán los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes); Rodolfo Suárez (Mendoza) y Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A este grupo se le sumará Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, y sus pares Mario Negri (UCR), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (Coalición Cívica), y por el Senado Humberto Schiavoni (PRO), Luis Naidenoff (UCR) y Alfredo Cornejo (UCR).

El presidente Alberto Fernandez, mantuvo esta tarde una reunión con el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller; y el ministro de Economia, Martín Guzmán. Durante el encuentro, analizaron el proyecto de impuesto a las grandes fortunas.

Quien no estará presente, a pesar de los reiterados pedidos de Juntos por el Cambio será la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco estará el presidente Alberto Fernández, quien sí iba a participar del encuentro si se hacía en dependencias del Ejecutivo.

“Siguen pidiendo la presencia de Cristina, la de Máximo no les alcanza. En realidad todo el tiempo ponen un “pero” y no se hacen cargo. Cristina no tiene nada que hacer en esa reunión lo que pasa es que se escudan en que es ‘la presidenta real’, es lo que dicen. Pero es como les dijo Morales, aunque les duela estamos organizando esta reunión porque ellos fueron los que pidieron este crédito que hoy no se puede pagar”, explica un diputado del oficialismo con llegada al presidente del bloque.

Pero con o sin Cristina Kirchner la expectativa de parte de la oposición es baja. “No hay mucha expectativa. Sabemos que ellos quieren enredarnos en la malvinización de la negociación pero nosotros vamos a seguir con un perfil de esperar a que ellos cierren un acuerdo para dar una opinión ”, señaló un legislador de Juntos por el Cambio. “Van los jefes de lo bloques únicamente así que nos enteraremos qué expuso Guzmán al término del encuentro. En la previa, hay una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio”, agregó el diputado opositor.

Esa desconfianza de algunos sectores de Juntos por el Cambio respecto a recibir información que entienden fundamental para comprender el estado de la negociación se vio reflejada en el pedido que hizo un grupo de diputados al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de Guzmán, se respondan 26 preguntas sobre las negociaciones.

El diputado nacional y presidente del bloque radical Evolución Rodrigo de Loredo, junto a diputados como Martin Tetaz, Alejandro Cacace, Ricardo López Murphy, Luciano Laspina, Gerardo Milman, Dolores Martínez, Danya Tavela, Martín Berhongaray, María Victoria Tejada, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Rodrigo De Loredo, Marcela Antola y Pablo Cervi, presentaron un proyecto que tiene 26 preguntas para el ministro Guzmán sobre diferentes aspectos de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el documento piden que el Ejecutivo comunique cuál es el sendero fiscal pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el esquema tarifario que pide el Fondo, el régimen cambiario, qué está pidiendo la entidad de crédito respecto del esquema de retenciones y, además, cuál es el cronograma de pagos que pide Argentina, cuál el que ofrece el FMI y bajo qué condiciones.

El documento es leído por parte del oficialismo como una forma de “condicionar” la exposición de Guzmán esta semana en la Cámara de Diputados, lo que genera un mayor rechazo del ala dura del kirchnerismo a que se realice el encuentro.

Pero mientras se prepara la reunión con Juntos por el Cambio, el resto de los bloques de la oposición hicieron saber su descontento por lo que, entienden, hay una “tratamiento de primera y de segunda”.

“Nosotros sólo vamos a estar en una reunión si se hace en el Congreso, con la participación de todos los bloques en la misma reunión y preferentemente con un proyecto o borrador para empezar a discutir. Ya escuchamos por los medios y leímos en las redes lo que Guzmán tenía para decir”, dijo Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del interbloque Federal.

El enojo de Rodríguez puede implicar un problema para el oficialismo porque el Interbloque Federal y sus diputados terminarán siendo fundamentales al momento de debatir en el recinto un posible acuerdo con el Fondo Monetario.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en el Palacio de Hacienda con su par de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, para repasar el estado de las negociaciones con el FMI, previo al viaje que el canciller realizará a Washington la semana próxima para entrevistarse con el secretario del Departamento de Estado de los EE.UU., Antony Blinken.

Cafiero tiene previsto reunirse con Blinken el martes próximo, en el marco de las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio.

