Al final, el juez Ercolini se quedó con la causa D’Alessio en Comodoro Py

El juez federal Julián Ercolini finalmente se quedará con la causa D’Alessio, que nació hace tres años en la justicia de Dolores y que investiga una asociación ilícita vinculada al mundo de inteligencia que tiene como eje al falso abogado Marcelo D’Alessio, pero en donde están procesados ex policías, ex agentes de la AFI y dos fiscales, Juan Ignacio Bidone y Carlos Stornelli. A esa investigación, en Dolores, se ataron las causas por el espionaje a las bases AMBA y a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, por el que fue procesado el ex presidente Mauricio Macri. Esas causas aún no llegaron a Comodoro Py.

La resolución que definió que Ercolini quede al frente del caso fue firmada por el juez de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi, en el marco del problema que se había generado cuando el caso aterrizó en Comodoro Py luego de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que dispuso que el expediente ya no podía seguir instruyéndose en la justicia de Dolores y debía pasar a los tribunales de Retiro. El expediente ya se encuentra en instancias de ser elevado a juicio oral.

Pero cuando el caso llegó a Comodoro Py, ninguno de los jueces que recibieron el expediente entendió que les pertenecía : por sorteo le tocó a María Eugenia Capuchetti, que inicialmente se excusó siguiendo el criterio de su apartamiento en otra causa en donde sostuvo que había sido espiada. El expediente lo recibió el juez Ariel Lijo, quien ya tiene en su juzgado un pedido de Macri y el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas para reclamar la causa sobre las bases AMBA. Allí Lijo dijo que el caso D’Alessio no tenía que ver con las explicaciones dadas por Capuchetti para excusarse, agregó que a él también lo espiaron y le devolvió la causa.

En ese momento, Pablo Bertuzzi dirimió el conflicto: revocó la excusación de Capuchetti. Pero al estudiar el caso, la jueza aseguró que entonces debía remitirle la causa a su colega Julián Ercolini. Es que hace tres años, apenas explotaba el escándalo D’Alessio, Ercolini había recibido una denuncia de Stornelli como víctima contra el falso abogado y en ese contexto le había pedido el expediente al entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

juez Julián Ercolini (archivo/ Adrián Escandar )

En aquel momento, Ramos Padilla no había querido remitirle la causa defendiendo su competencia y asegurando que en ese expediente Stornelli estaba como víctima y en el suyo como acusado. El expediente siguió en el juzgado de Dolores, donde fue creciendo y anexando las otras dos causas sobre la AFI, una de las cuales alcanzó directamente a Mauricio Macri.

Cuando Ercolini recibió el expediente de Capuchetti, también lo rechazó. Tal como detalló Infobae el 31 de diciembre, Ercolini sostuvo que el caso de Dolores se había transformado en un expediente mucho más abarcativo que el expediente que él tuvo en su juzgado, con delitos más graves.

“Conforme surge de estos actuados el objeto de la presente causa es significativamente más amplio que aquel al que se pretende conexar (...) Se advierte de los presentes actuados 88/19 en su conjunto la existencia de hechos delictivos de mayor gravedad -por ejemplo el de asociación ilícita- que los endilgados en la causa ante esta sede”, que había radicado Stornelli como denunciante, dijo el juez. “Solo se evidenciaría eventualmente una posible similitud de objeto procesal con la maniobra relativa a Etchebest, que solo conforma uno de los 37 hechos cuanto menos de distinta gravedad y magnitud que se investigaron” en Dolores, señaló el fallo.

La discusión volvió entonces a la Cámara Federal. El juez Bertuzzi se inclinó hoy por entregarle la causa a Ercolini. Según dijo, “los puntos de contacto que se vislumbran entre ambas actuaciones permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto” ”Ello así a los fines de esclarecer en mejores condiciones los extremos aquí investigados y llevar adelante un análisis global de la prueba producida”, señaló.

En rigor, el 11 de diciembre del 2020 la Cámara Federal de Mar del Plata ya había resuelto en el incidente de inhibitoria planteado por Ercolini el año anterior, diciendo que el expediente de CABA debía sumarse a la causa de Dolores, por lo tanto los expedientes ya estaban unificados, recordaron fuentes que siguieron la causa.

El juez Alejo Ramos Padilla, ex juez federal de Dolores y hoy juez de La Plata con competencia electoral

Lo cierto es que ahora Ercolini deberá tramitar la última parte de la causa. En Dolores, el fiscal Juan Pablo Curi solicitó en abril del 2020 al juez Ramos Padilla enviar a juicio oral a Marcelo D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, el fiscal de Mercedes suspendido Juan Ignacio Bidone, el asesor en comercio exterior Carlos Alberto Liñani y Eduardo Ariel Menchi, quien se movía como custodio del falso abogado. Y en diciembre del 2021 agregar a a ese listado a D’Alessio y otros cinco imputados por maniobras vinculadas a inteligencia ilegal, extorsión y lavado de dinero: Bogoliuk, los financistas Pablo Bloise, Aldo Sánchez y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y del prefecto Leandro Pini.

Sobre Stornelli, recordó la postura de los fiscales de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani y de Casación Raúl Pleé que habían solicitado desinvolucrarlo de la causa. Y pedía, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, llamarlo como instigador y no como autor de los dos hechos por los que quedó procesado (el caso Ubeira y el de Castañón). Al recibir ese dictamen, el juez Martín Bava, reemplazante de Ramos Padilla, rechazó la solicitud y lo instó a pronunciarse sobre la elevación de Stornelli. En eso estaba el caso cuando Casación dispuso el pase a Comodoro Py. En esa misma resolución, Casación también rechazó la apelación al procesamiento del fiscal del “caso cuadernos”.

el fiscal Carlos Stornelli en Dolores

El caso D’Alessio comenzó en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa de los cuadernos y le solicitaba 300 mil dólares para “ayudarlo”. Según la descripción que hizo el fiscal Curi en el pedido de elevación a juicio, D’Alessio le mostraba detalles de sus empresas, sus actividades y sus movimientos migratorios -conseguidos por Bidone- al tiempo que le indicaba que llegaban informe desde Estados Unidos a la fiscalía que lo mencionaban. También le mostraba intercambios de comunicaciones que mantenía el fiscal del caso de los cuadernos.

El falso abogado coordinó un encuentro en Pinamar con el fiscal Carlos Stornelli que se concretó el 8 de enero de 2019. Etchebest lo presenció desde lejos. También lo filmó. El 17 de enero Etchebest pagó 100 mil dólares en un hotel de Puerto Madero, al día siguiente otros 5 mil en la confitería Selquet y pactaron un nuevo encuentro para pagar 200 mil. El encuentro no se concretó. La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Dolores.

Mientras la diputada Elisa Carrió denunciaba una operación para voltear el caso cuadernos y aportaba las transcripciones de lo que fue la base de la causa conocida como Operativo Puff, el entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla avanzó con una investigación y las pistas se profundizaron durante el allanamiento a la casa del falso abogado. Cuando a D’Alessio le tocó declarar, dijo que fue todo “una cama” y que él estaba haciendo una “operación” que le había encomendado Bogoliuk. A cambio le prometieron nombrarlo director de Asuntos Complejos de la AFI.

D’Alessio intentó varias veces convertirse en arrepentido, pero sus intentos terminaron fracasando. En el medio fue juzgado en Comodoro Py por extorsión a un empresario aduanero y terminó condenado a cuatro años de prisión. Hace casi tres años que está preso.

