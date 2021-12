La Cámara de Casación ordenó que el “caso D’Alessio” pase a Comodoro Py

Comodoro Py

Game over para el juzgado federal de Dolores investigando el caso en el que fue protagonista central el falso abogado Marcelo D’Alessio, y a cuyo expediente fue atado la investigación por el espionaje desde las llamadas bases AMBA y el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, por el que está procesado el ex presidente Mauricio Macri. La Cámara Federal de Casación, a casi tres años de que se haya iniciado la causa D’Alessio y cuando estaba por elevarse a juicio, resolvió este miércoles que la competencia de esa investigación le pertenece a los tribunales de Retiro.

La resolución llega apenas 24 horas después de que Comodoro Py le diera una buena noticia al macrismo. En la otra causa por espionaje que se inició en Lomas de Zamora y que ya se radicó en los tribunales porteños, la Cámara Federal sostuvo que no hubo asociación ilícita desde la conducción de la AFI y que solo podía responsabilizarse de algunos hechos a un grupo de espías que actuaron solos buscando extorsionar a las víctimas. En esa investigación están como querellantes desde Cristina Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta.

Ahora, en la causa D’Alessio, los jueces de la Sala II de Casación, Guillermo J. Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo R. Riggi, al hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por la defensa particular de Carlos Stornelli, fiscal de Comodoro Py e imputado en esta causa; y de los fiscales Juan Manuel Pettigiani (ante la Cámara Federal de Mar del Plata) y Raúl Pleé (ante Casación).

“Si bien en casos complejos como el presente -donde inclusive se ha advertido cierta vaguedad e indeterminación del objeto procesal-, resulta razonable que las maniobras eventualmente ilícitas se produzcan en diferentes jurisdicciones; la realidad es que la mayor parte de los sucesos investigados se habrían cometido en Capital Federal, siendo éste entonces el ámbito donde deberán continuar radicadas las actuaciones de acuerdo a cuestiones de economía procesal e, incluso, para satisfacer la mejor defensa de los imputados”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

Marcelo D'Alessio

Casación dispuso tomar (“casar”) el recurso y declarar “la competencia de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los hechos objeto de esta investigación”. También ordenó “remitir los presentes actuados al Juzgado Federal de Dolores para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y que, tras ello, los envíe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, previo sorteo de estilo” se resuelva qué juez lo investigará.

En rigor es probable que haya un tironeo (para quedarse o desprenderse) de la causa entre dos juzgados porteños para ver a quién le toca esa investigación. El juez Julián Ercolini tenía una causa en la que Stornelli denunciaba a D’Alessio por las mismas maniobras que se analizaban en Dolores. El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla se negó a mandarle en ese momento el expediente porque él a Stornelli lo tenía como acusado y no como víctima. El planteo nunca prosperó. La otra causa que se abrió en Comodoro Py la tiene Ariel Lijo, por un pedido del ex jefe de la AFI macrista Gustavo Arribas para que se le solicite al juzgado de Dolores la investigación AMBA. Allí el aún presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun había instado a Lijo a reclamarla. Ya no será necesario porque la causa inevitablemente terminará aterrizando en Comodoro Py.

Es que el juez Alejo Ramos Padilla (hoy juez de La Plata) inició la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio después de la foto que apareció entre él y el fiscal Carlos Stornelli, en ese momento a cargo del explosivo expediente de los cuadernos. En aquel momento, enero de 2019, el caso se convirtió en un escándalo y sirvió para que el kircherismo hablara de los vinculos entre la Justicia y los sectores de inteligencia. Mientras tanto, Elisa Carrió salió a denunciar que se trataba de un complot para voltear el caso cuadernos, que -en rigor- nunca terminó “salpicado” en la causa de Dolores y ya fue enviado a juicio con la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada.

Carlos Stornelli declarando en Dolores (archivo)

D’Alessio, aún preso y con una condena a cuatro años de prisión por extorsión, fue acusado de ser el eje de una organización paraestatal que hacía tareas de inteligencia junto a dos ex policías bonaerense que pasaron por la AFI, otro ex agentes, el fiscal de Mercedes Juan Bidone y un grupo de amigos acusados de lavado de dinero. En la causa también fueron procesados por Ramos Padilla el fiscal Stornelli -luego de una seguidilla de citaciones a indagatoria- y el periodista de Clarín Daniel Santoro. La Cámara Federal de Mar del Plata alivió a solo dos hechos la acusación contra Stornelli y dictó la falta de mérito del periodista en las imputaciones en su contra. Ahora, la causa estaba por ser elevada a juicio oral.

Ya la semana pasada los seguidores del caso pusieron un alerta sobre el rumbo de la causa. La Cámara Federal de Mar del Plata, a contramarcha de todo lo que había dicho hasta ahora, resolvió desactivar la acusación contra la banda de Dalessio vinculada al espionaje ilegal. Es que revocó no solo los procesamientos de Stornelli y Santorno dictgados en octubre pasado por Ramos Padilla sino que además desprocesó al excoordinador del “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti. Precisamente, en la causa D’Alessio, Pinamonti era el único nexo de la AFI y esa banda.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que Ramos Padilla, en el marco de la causa D’Alessio, inició la investigación sobre la actividad que la AFI llevaba adelante en las bases instaladas en la provincia de Buenos Aires (AMBA). La causa terminó derivando en los procesamientos de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otro grupo de agentes. Ramos Padilla sostuvo que “las BASES AMBA reunían información vinculada a las actividades políticas de la oposición en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires, la cual luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.

A la causa D’Alessio y AMBA, se le ató la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. En esa causa fue llamado a indagatoria y procesado el ex presidente Mauricio Macri, quien reclamaba el apartamiento del juez subrogante Martin Bava (reeemplazante de Ramos Padilla) por prejuzgamiento y falta de objetividad. Sostenía que estaba manejando la causa con tiempos políticos. Precisamente, Macri estaba reclamando que la causa pasara a Comodoro Py.

Mauricio Macri (Foto: Franco Fafasuli)

Es evidente que la orden de Casación para que el caso D’Alessio aterrice en Comodoro Py tendrá un efecto directo sobre AMBA y Ara San Juan. No habría ninguna razón para que esos dos expedientes hubieran podido sobrevivir en Dolores si no era, precisamente, por el anclaje que les daba el expediente que tenía como protagonista al falso abogado.

Tanto la causa de Lomas de Zamora como la causa de Dolores pusieron el foco en tareas de espionaje que se habían hecho durante el macrismo. Los querellantes no querían que esos expedientes pasaran a Comodoro Py. Los acusados, sí. En la causa de Lomas de Zamora, fue Casación en febrero pasado la que ordenó que el expediente pasara a los tribunales de Retiro. Ayer, la Cámara Federal, por dos votos a uno, desactivó la acusación de asociación ilícita. Ahora, Casación dispuso que el caso de Dolores también quede bajo la lupa de Comodoro Py.

Seguir leyendo