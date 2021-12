Quiénes son los legisladores de Juntos por el Cambio que votaron a favor de la re-reelección de los intendentes

Los diputados de Massa, Vidal, Espert y la Izquierda rechazaron los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas

Este martes la Legislatura de la provincia de Buenos Aires modificó la ley sancionada en 2016 que limitaba las reelecciones indefinidas y en 2023 casi 100 intendentes podrán volver a presentarse pese a contar con dos períodos consecutivos al frente de los municipios.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron divididos. Sin embargo, la mayoría de los legisladores opositores decidieron acompañar la voluntad de los jefes comunales que buscaban la posibilidad de preservar sus cargos. Fue también el caso de diputados que conformaron anteriormente la gestión de María Eugenia Vidal pero que terminaron contribuyendo a una derrota política para la ex gobernadora.

Con 36 votos a favor, la Cámara Alta aprobó el proyecto presentado por el senador Juan Pablo Allan, que modifica el artículo 7 de la ley 14.836 que limita las reelecciones para los jefes comunales y otros cargos electivos. La norma establece que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”. De esta forma, habrá dirigentes de todos los espacios políticos que podrían permanecer en el poder hasta 2027.

También se corrigió una particularidad de la ley que llevaba el sello de Vidal mediante la cual una veintena de jefes comunales se tomaron licencia este año para volver a participar de los comicios en 2023 independientemente de lo que se definiera en la Legislatura bonaerense. De esta forma, se definió que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”.

El Senado aprobó la modificación a la ley que limita las reelecciones (Télam)

De Juntos por el Cambio, en el Senado solo se opusieron Walter Lanaro y Owen Fernández, que responden a la ex gobernadora, y dos de la Coalición Cívica, Andrés de Leo y Elisa Carca. El resto votó a favor: Aldana Ahumada, Juan Pablo Allan, Yamila Alonso, María Florencia Barcia, Luis Cellillo, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich, Daniela Reich, Érica Revilla, Claudia Rucci, David Hirtz, María Lorena Mandagaran, Ariel Martínez, Agustín Maspoli, Nidia Moirano y Lorena Petrovich. Entre los que respaldaron la iniciativa se encuentra el ex ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De la Torre, quien cuando era funcionario de la provincia firmó la reglamentación mediante la cual los intendentes encontraron el atajo de pedir licencia para volver a candidatearse en 2023.

“Estamos viendo si le damos a un puñado de políticos cuatro u ocho años más. Vergüenza nos debería dar, nos votaron votaron en contra de los privilegios, del statu quo y estamos acá haciendo todo lo contrario. Eso me enoja y me decepciona”, protestó Lanaro.

“Nuestra propuesta es un cerrojo a un segundo mandato”, justificó el autor del proyecto, Allan al explicar que la cuestión de las licencias que pidieron varios intendentes tanto del oficialismo como de la oposición trajo “una manifiesta desigualdad”. Lanaro, le contestó: “Que veinte tipos hayan encontrado la forma de gambetear la ley no puede habilitar a otros ochenta a una reelección. Porque la justicia tiene que ser para los vecinos y no para los políticos”.

Del oficialismo se opusieron los cuatro del Frente Renovador: Andrés Pallares, Vaensa Spadone, Sofía Vanelli y Juan Martínez; y se abstuvo Francisco Durañona.

Maria Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires

En la Cámara de Diputados se terminó de consolidar el triunfo político de los jefes comunales. Con 68 votos a favor este martes se sancionó la ley que los habilita a un nuevo mandato a partir de 2023, incluso a aquellos que fueron elegidos por primera vez en 2015 y reelectos en 2019.

Al igual que en el Senado, hubo voto dividido en las principales coaliciones. En el oficialismo, el kirchnerismo votó a favor mientras que el massismo mantuvo su rechazo. En la oposición, los legisladores que responden a jefes comunales del PRO y de la Unión Cívica Radical apoyaron los cambios. La tropa vidalista no logró trabar la ley pese a que también el espacio de Espert, Avanza Libertad, los de la Coalición Cívica y la Izquierda, rechazaron la norma.

Los diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor son: Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense y del bloque de JxC en la Cámara Baja; Fabián Perechodnik, hombre del intendente de La Plata, Julio Garro; Verónica Barbieri, dirigente del entorno de Jorge Macri, quien utilizó el vericueto legal de recaer en el gobierno porteño para no terminar de cumplir su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo de Vicente López; Eugenia Brizzi, responde al ex jefe comunal de Morón y ex esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro; Carolina Buitrago, del círculo de Joaquín De la Torre; Fernando Campagnoni, del entorno de Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca; Fernanda Antonijevic y Paula Bustos que responden al intendente de Pergamino, Javier Martínez; Julieta Quintero (del círculo de Garro); Viviana Dirolli, del radical Facundo Manes; Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes que responde a Diego Santilli; Florencia Retamoso, dirigente del entorno de Patricia Bullrich; Lorenzo Natali, cercano a Emilio Monzó; Laura Ricchini (Jorge Macri); Fernando Rovello (también de Angelici); Adrián Urrelli, dirigente del intendente de Lanús, Néstor Grindetti; Natalia Dziakowski, de Margarita Stolbizer; Abigail Gómez; y Mauricio Vivani (tambipen responde a Jorge Macri).

De la oposición, también respaldaron la norma los radicales: Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, Claudio Frangul, Melisa Grecco, Alejandra Lorden, Nazarena Mesías, Valentín Miranda, Julio Pasqualin, Claudio Rossi y Vanesa Zuccari.

Fabián Perechodnik junto a Julio Garro. El ex funcionario de Vidal votó a favor de modificar la ley

De los diputados opositores que prestaron su consentimiento para que un importante grupo de intendentes pueda ser reelecto por tercera vez luego de la sanción de la ley en 2016, hubo dos casos que sorprendieron tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Se trata de Fabián Perechodnik y Daniel Lipovetzky.

Perechodnik fue secretario General de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal. Luego de la derrota de Juntos por el Cambio en 2019, fue designado por Garro como responsable del área de Planificación, Impacto y Seguimiento de la Gestión en la Municipalidad de La Plata. Este año, encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales por la octava sección electoral apoyando la postulación de Santilli. Pese a los años que acompañó a Vidal, votó a favor de modificar la ley.

Daniel Lipovetzky y un mensaje en redes sociales

Lipovetzky era otro de los que se esperaba que votara en contra, sobre todo luego de firmar, junto a legisladores que responden a la ex gobernadora, un comunicado en el cual ratificaban su compromiso a “no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes que asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 puedan volver a presentarse”. Finalmente, el dirigente vinculado a Daniel Angelici se abstuvo.

“Mi posición sobre las reelecciones indefinidas es de público conocimiento, estoy totalmente en contra. Por eso me abstuve de votar el proyecto de ley” , explicó Lipovetzky a través de sus redes sociales.

“Ahí tiene Mauricio Macri y el macrismo a los panqueques que tanto hablaron al pedo”, declaró el diputado massista Ruben Eslaiman a Infobae, en relación a los casos de Perechodnik y Lipovetzky.

Solo 11 de los 41 diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra de los cambios a la ley. Los del PRO, vinculados a Vidal: Alex Campbell (ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense de Cambiemos), Johana Panebianco, Anastasia Peralta Ramos, Matías Ranzini, Sergio Siciliano, Santiago Passaglia, Juan Carrara y Noelia Ruiz.

Comunicado de Juntos por el Cambio

“Lo advertimos desde un principio, el valor de la palabra se defiende y se cuida, porque el compromiso asumido con los bonaerenses es mucho más importante que cualquier interés partidario o personal” , manifestaron los legisladores bonaerenses de Juntos a través de un comunicado publicado luego de la votación. Y señalaron que “no era necesaria la modificación”.

“En todo caso los abusos y atajos que algunos dirigentes cometieron sobre la reglamentación se resolvía derogando esa reglamentación pero no con un mandato más para todos; no hacía falta” , cuestionaron. Esta vez Lipovetzky no firmó el documento.

Además de ese puñado de diputados del PRO, en Juntos por el Cambio se opusieron los de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Maricel Etchecoin, y el radical Pablo Dominichini. Tampoco votaron la ley los que responden a José Luis Espert, Guillermo Castello, Constanza Moragues y Nahuel Sotelo; los del FIT, Guillermo Kane y Graciela Calderón; y -del oficialismo- los del Frente Renovador: Ruben Eslaiman, Germán Di Césare, Luciana Padulo, Juan Martín Malpelli, Fernanda Bevilacqua, Valeria Arata, Nicolás Russo, Ayelén Rasquetti, Marcela Faroni, Debora Galán y Javier Mignaquy.

En tanto, por fuera de JxC, votaron a favor: Walter Abarca, Maite Alvado, Ariel Archanco, Soledad Alonso, Naldo Brunelli, Mariano Cascallares, Alberto Conocchiari, Patricia Cubría, Juan Pablo De Jesús, Fernanda Díaz, Alejandro Dichiara, Juan Gómez Parodi, Susana González, Adrián Grana, Viviana Guzzo, Lucía Iáñez, Débora Indarte, Lucía Klug, Mariana Larroque, Berenice Latorre, Roxana López, , Matías Molle, Cuto Moreno, Micaela Olivetto, José Pérez, , Ricardo Rolleri, Nora Salbitano y César Valicenti. Todos del oficialismo provincial. Y los legisladores de Cambio Federal, Walter Carusso y Sergio Domínguez Yelpo; del Partido Fe, Natalia Sánchez Jáuregui; y del bloque 17 de Noviembre, Fabio Britos.

