El Senado bonaerense comenzó a debatir la ley que permitirá a los intendentes ir por su reelección en el 2023

El Senado bonaerense ya definió la forma de avanzar contra la norma que limita las reelecciones de intendentes y está cerca de darle a los jefes comunales que fueron electos en 2015 la posibilidad de volver a presentarse en el 2023 por un tercer período. Es que en la antesala de la sesión, durante la reunión de labor parlamentaria, se terminó de definir que se le dará tratamiento al proyecto de ley del senador de Juntos, Juan Pablo Allan que determina que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”, y se establece que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”. Este último punto es para evitar los pedidos de licencias que se vieron en las últimas semanas entre intendentes del oficialismo y de la oposición.

Pero el cambio más importante y que le permite a los intendentes continuar su mandato hasta el 2027 es el artículo 4 del proyecto a tratarse este martes. El punto modifica el artículo 7 de la ley original sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal y era la objeción de retroactividad que se le hacía tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Si avanza la votación se considerará que “ los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley ”.

En el Senado se necesitan los dos tercios para darle tratamiento al proyecto, es decir 30 manos. En el oficialismo, que tiene 23 bancas, hay 4 del Frente Renovador que rechazan la iniciativa. En tanto que en Juntos -que también tiene 23 bancas- hay 5 senadores que rechazan. Así, con todos los presentes, se llegaría a las 37 voluntades.

En tanto, en Diputados la ecuación es más ajustada. Quiénes buscan que no se avance sobre la norma, es decir el sector del Frente Renovador de Sergio Massa, los legisladores que responden a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, además de Avanza Libertad y la Izquierda, deben reunir 31 voluntades. Las negociaciones en la Cámara baja no estaban cerradas. En el Senado hay más predisposición para tratarse.

