Reelecciones indefinidas: legisladores de Vidal rechazaron las negociaciones, votarán en contra y se complican los cambios a la ley

Vidal participó por Zoom de la reunión

“Nos comprometemos a no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes que asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 puedan volver a presentarse” , explicaron a través de un comunicado diputados y senadores que responden a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. La misiva lleva la firma tanto de Vidal como del diputado nacional Cristian Ritondo. El posicionamiento de estos dos senadores y nueve diputados bonaerenses se da en el marco de negociaciones y la intención de un grupo de intendentes de promover la modificación a la ley 14.836 que define que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período” y aclara: “Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

Actualmente, la discusión legislativa en la provincia de Buenos Aires pasa por dos posiciones que observan la ley y otras dos posiciones que directamente rechazan cualquier intento de cambio. La norma fue sancionada en 2016 en el marco de un acuerdo de gobernabilidad entre la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Hoy, esos dos espacios con representación en la legislatura siguen sosteniendo sus posiciones.

Entonces, ante la posibilidad de que haya un tratamiento en las próximas semanas a una modificación de la norma, los senadores Walter Lanaro, Owen Fernández y los diputados Alex Campbell, Matías Ranzini, Daniel Lipovetsky, Johanna Panebianco, Santiago Passaglia, Anastasia Peralta Ramos, Sergio Siciliano, Noelia Ruiz y Juan Carrara se metieron en la discusión con el respaldo de Vidal y Ritondo.

Cristian Ritondo encabezó la reunión de forma presencial

“Este año, a través del voto, todos los argentinos han sido claros y contundentes: quieren cambiar y están hartos de los ‘atajos’ políticos y de las normas solo se cumplen cuando conviene”, comenzó la misiva titulada “No rotundo a las reelecciones indefinidas”.

“La ley 14.836 que puso fin a las reelecciones indefinidas es un punto de inflexión que garantiza que nadie se adueñe del poder y que nunca más haya ‘barones’ ni en el conurbano ni en ningún otro lugar del interior. No podemos permitir que una ley, que ya se aplicó, ahora se quiera modificar, imponiendo privilegios de algunos sobre otros ya dentro del mismo sistema político. A todo eso la gente le dijo basta”, remarcaron.

El mensaje tiene un interlineado. Más allá de la oposición a la modificación a la norma, es una señal a la interna de Juntos. Ninguno de los firmantes de ese comunicado responden a intendentes del PRO ni integran el radicalismo.

Los intendentes correligionarios plantearon públicamente que están a favor de la ley que limita las reelecciones pero que debe considerarse como primer período de gobierno el mandato que va de 2019 a 2023 en lugar de 2015 a 2019 como es actualmente. Argumentan que la ley se terminó aprobando en 2016 y objetan la retroactividad. En silencio público, los intendentes del PRO transitan el mismo camino y mantienen conversaciones con el oficialismo. Objetan la retroactividad de la norma.

Legisladores que responden a Vidal rechazaron las reelecciones indefinidas

En tanto que en el peronismo las posiciones tampoco son uniformes . El sector de intendentes y La Cámpora acompaña la modificación a la norma. De hecho, reconocen que el oficialismo ya tiene un proyecto que es el del diputado provincial Walter Abarca, quien el 3 de diciembre presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades. En ese texto, se estipula que la elección del intendente municipal debe estar “determinada únicamente por el voto popular, universal, igual, secreto, libre y obligatorio de los vecinos del Municipio”. Y, lo más sustancioso, no pone tope a los mandatos de los intendentes.

En los fundamentos de ese proyecto se sostiene que “en la constitución provincial no se establece un límite de tiempo ni de reelecciones para el departamento ejecutivo unipersonal, esto se establece por Ley en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ha tenido modificaciones por última vez en agosto del año 2016, estableciendo que los intendentes y concejales solo podrán tener una reelección pudiendo ser elegidos para el mismo cargo con un intervalo de un periodo”.

Pero desde el Frente Renovador, que integra el bloque del Frente de Todos, ya remarcaron que no acompañarán una iniciativa para modificar la norma. “Sergio (Massa) no va a borrar con el codo lo que escribió con la mano”, explican diputados y senadores provinciales del FR.

“Junto a María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y legisladores de nuestros bloques provinciales le volvemos a decir No a la Reelección indefinida de Intendentes, Diputados, senadores, concejales y Consejeros escolares. Creemos realmente en el recambio en la política y lo manifestamos públicamente al intento de algunos de modificar la Ley que votamos durante nuestro Gobierno”, subrayó el diputado Campbell.

Así, el proyecto necesitará acuerdos entres los bloques. Para modificar la ley se necesita mayoría simple, es decir la mitad más uno de las 92 bancas en Diputados y de las 46 del Senado. Hoy, se está lejos de ese escenario, aunque las conversaciones no cesarán durante todo el fin de semana.

