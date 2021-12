Tras la sesión de Bienes Personales, Máximo Kirchner asumió formalmente al frente del PJ bonaerense

Tras una reunión del consejo del partido, Kirchner asumió al frente del PJ bonaerense

Máximo Kirchner asumió la conducción plena del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires de manera formal. Pese al acto que sirvió como presentación en sociedad y ante la militancia de la nueva autoridad partidaria, el nuevo titular partidario debía ser proclamado por el Consejo del partido, en un acto institucional para darle validez a la renovación de autoridades. Ese evento finalmente se realzó este martes, tras la sesión especial donde se discutió la modificación del impuesto a los Bienes Personales, que ya fue aprobado por el Senado a través del impulso del Frente de Todos. El bloque de Kierchner llegó al recinto con una propuesta que mantiene una alícuota más elevada para los bienes que se encuentran en el exterior y en la tarde de este martes logró aprobarlo. El proyecto ahora debe volver al Senado.

En medio de este ida y vuelta en el Congreso, Kirchner asistió a su propia coronación formal y legal al frente del PJ bonaerense. Al finalizar la sesión, el nuevo titular del PJ de la provincia de Buenos Aires se dirigió hacia su despacho para encabezar virtualmente de la otra sesión, la del Consejo del PJ. Lo esperaban del otro lado de la pantalla varios de los nuevos consejeros del partido que estaban reunidos en la sede del Partido Justicialista en la calle Matheu.

Era el último paso formal que le faltaba a Kirchner para tener funciones plenas al frente del PJ. El sábado último, los intendentes bonaerenses armaron un acto para hacer la presentación formal del diputado nacional al frente del PJ. Eligieron la Quinta de San Vicente donde se encuentra el mausoleo de Juan Domingo Péron. “Todavía están a tiempo de arrepentirse” , bromeó Kirchner al empezar su discurso.

“Máximo tiene un apellido que es amado por el pueblo argentino, pero no lo elegimos a Máximo presidente del partido por ser portador de apellido: te elegimos por tus virtudes personales, la que te llevaron a crecer en la política paso a paso sin que nadie te regale nada, Estoy orgulloso del presidente que hoy tenemos en el partido justicialista de la provincia”, lo ensalzó el saliente presidente partidario e intendente en uso de licencia de Merlo, Gustavo Menéndez al presentarlo en la Quinta de San Vicente. A la izquierda de Kirchner asentía el presidente Alberto Fernández.

El consejo del PJ quedó conformado por ocho integrantes de las ramas sindical, de la mujer, juventud, y de las ocho secciones electorales. Allí hay un equilibrio entre nombres que aportaron los intendentes peronistas y militantes de La Cámpora. Además de algunas figuras referenciadas en la figura del presidente Alberto Fernández.

Además de Kirchner, también se definió que haya dos vicepresidentas del partido: la vicegobernadora Verónica Magario y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Magario había sido una de las oradoras del acto de San Vicente. Los mandatos durarán desde este 21 de diciembre del 2021 hasta el 20 de diciembre de 2025

La asunción formal de Kirchner se dio vía zoom

Hasta el momento, la única resistencia fuerte -y pública- a la conducción de Kirchner parte del intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray. El jefe comunal fue a la Justicia en distintos momentos de este año para cuestionar el mecanismo por el que se convocó un adelantamiento electoral y también judicializó la cuestión de fondo de llegada de Kirchner. Tras dos fallos adversos, uno en primera instancia y otro en la Cámara Nacional Electoral, aseguró que pediría un recurso de queja ante la Corte Suprema. Fue la misma Cámara quien le concedió esa posibilidad que podría obligar a las nuevas autoridades del partido a no innovar; algo que descartan desde el entorno de Kirchner.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Prensa Fernando Gray)

Pese a ello, como la Cámara otorgó el recurso de queja, el intendente aprovechará la oportunidad y hará una presentación ante la Corte Suprema aduciendo que no hubo una elección formal en el partido, que hay 12 miembros del Consejo que no tienen la antigüedad necesaria de afiliación, que es de dos años y que hay otros 7 que están afiliados a otros partido.

Sin nombrarlo, Kirchner se refirió a la discusión judicial durante su discurso en San Vicente. “Llego con la tranquilidad de nunca haber dicho nada de nadie, salvo manifestar el disenso político . Nunca acudí a ningún palacio judicial a denunciar a ningún compañero ni compañera que hoy integra el Frente de Todos. Siempre tuve una postura absolutamente democrática, y las diferencias debemos aprender a saldarlas políticamente y no en el Poder Judicial, porque eso es el peronismo”, dijo y fue aplaudido. Un rato antes, en aquel sábado soleado, Menéndez pidió por el intendente de Esteban Echeverría, con el anhelo que en el mediano plazo estuviera trabajando junto a Kirchner. También fue aplaudido.

La foto Kirchner-Gray es uno de los desafíos que tendrá la nueva conducción, que debe todavía elegir un vicepresidente o vicepresidenta para acompañar a Kirchner. El diputado nacional también habló de que el PJ debe ampliarse y que el interior “tiene que tener un papel fundamental”. Se espera que el 2022 lo encuentre a Kirchner, gastando kilometraje por las rutas bonaerenses para llegar ordenado al 2023.

SEGUIR LEYENDO: