Se demora el Presupuesto bonaerense: el gobierno de Kicillof dice que lo ocurrido con la ley nacional genera incertidumbre

Pablo López en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, exponiendo el Presupuesto 2022

La caída del Presupuesto Nacional 2022 empezó a replicarse en las provincias. Al menos así lo reconoció este lunes el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, al contestar preguntas de diputados y senadores de la oposición. Fue en el marco de una exposición que forzó la oposición para que algunos ministros del gobierno de Axel Kicillof pasen por la Legislatura bonaerense antes de sentarse en el recinto para discutir el Presupuesto provincial. El gobierno esperaba ir a una sesión este martes 21 de diciembre, pero se demorará -en principio- una semana más.

“Se trata de una situación no deseada. Que un gobierno tenga que transitar sin un presupuesto es una situación no ideal, para nada. Lo que uno esperaría de las fuerzas políticas es que acompañen para poder contar con esa herramienta”, remarcó López ante la consulta del diputado provincial por Juntos, Daniel Lipovetzky, quien le había consultado al funcionario cómo se adaptará la administración bonaerense un faltante de 66 mil millones de pesos en concepto de transferencia que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, deslizó que no se girarán ya que estaban contemplados en Presupuesto 2022 que fue rechazado.

El ministro de Kicillof aseguró: “En este caso lo que ha ocurrido con el presupuesto nacional agrega mayor incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Hay mayor incertidumbre sobre algunos de los recursos que nosotros estamos contemplando en el Presupuesto. En general las transferencias que están planteadas en el Presupuesto nacional están asociadas a inversiones y obras específicas, eso quiere decir que a nivel provincial todo el presupuesto no cambia el resultado, sino que son gastos e inversiones asociadas a transferencias”.

“Esas transferencias quedan sujetas a la incertidumbre sobre qué terminará pasando el año que viene y si el gobierno nacional puede afrontar esas transferencias. Se agrega una cuota de incertidumbre sobre una parte de los recursos”, agregó López ante legisladores provinciales y también adelantó que “todavía persiste una cuota de incertidumbre en lo que respecta a nuestras propias herramientas para poder proyectar que tiene que ver con la prórroga efectiva del 2021 que todavía no fue publicada y hay que ver de qué manera se plantea esa prórroga para tener estimaciones certera”.

El ministro Pablo López volvió a la Legislatura para responder preguntas de la oposición por el Presupuesto 2022

En el oficialismo creen que la oposición terminará acompañando el Presupuesto a diferencia de lo que pasó en la Nación. Lo concreto es que el objetivo ideal era conseguir la aprobación este martes 21 de diciembre, pero eso no ocurrirá. Además de López, por estos días también pasaron por la Legislatura el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Sin embargo, lo que busca la oposición es conocer el grado de ejecución en 2020 y 2021 de algunas áreas puntuales como por ejemplo Infraestructura, que desde hace tres meses cuenta con un nuevo ministro: Leonardo Nardini.

Políticamente, en la disputa en el Congreso Nacional, uno de los argumentos que esgrimieron algunas figuras de la oposición para explicar su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo Nacional fue el tono del discurso de cierre del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Este lunes, hubo un episodio con ribites parecidos.

Fue cuando el presidente del bloque de senadores bonaerense de Juntos, Christian Gribaudo, le dijo a López que “los bonaerenses nos piden a nosotros los políticos que nos pongamos de acuerdo”, y remarcó que el contenido expuesto al inicio de su presentación “nos predispone mal” . Hacía referencia a cuando el funcionario apoyó su discurso sobre algunos datos de la gestión de María Eugenia Vidal. “Nosotros tenemos siempre que iniciar el camino del diálogo y el consenso. De otra manera nos vamos a estar enroscando”, advirtió sin hacer ninguna pregunta en particular. López tomó el comentario pero contraatacó: “Mostré una presentación con números, con números que tienen que ver con proyecciones. Sí me parece importante contextualizar , pero sin dudas abierto al diálogo constructivo, como lo hemos hecho”.

La exposición del ministro -que por primera vez fue abierta y transmitida de manera on line- también incluyó algunas exigencias o pedidos del bloque de Juntos. Crear una comisión u oficina para hacer un seguimiento continuo del Presupuesto; algo a lo que se mostró predispuesto.

Además, la oposición pidió condonar algunas deudas que la provincia tiene con algunos municipios en concepto de fondos no transferidos y la inclusión, nuevamente, de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Fue la diputada por la Segunda sección electoral y ex intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, quien sostuvo que dicho Fondo creado en 2016 “representaría unos 95 mil millones de pesos al día de hoy”.

