Luego de la derrota por el Presupuesto, Alberto Fernández se reunirá con los diputados oficialistas en la Quinta de Olivos

El brindis de año pasado que tuvieron Alberto Fernández y los legisladores en la Quinta de Olivos

Tres días después de la fallida sesión donde el Gobierno intentó aprobar el Presupuesto 2022, el presidente Alberto Fernández recibirá esta noche a los diputados del Frente de Todos en la Quinta de Olivos. En lo formal es un brindis de fin de año, pero lo importante del encuentro será analizar la caída del presupuesto y diseñar la agenda inmediata.

Según explicaron fuentes parlamentarias a Infobae, la idea es que el jefe de Estado dé señales claras sobre qué proyectos de ley mandará el Poder Ejecutivo a las sesiones extraordinarias , que aún no fueron solicitadas, pero que en el Gobierno descartan que se concretarán.

En el tintero quedan temas importantes como la reforma del Consejo de la Magistratura y la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que es la rúbrica que debe dar el Congreso del acuerdo que alcancen el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los diputados del Frente de Todos asistirán este lunes a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente (Maximiliano Luna)

Una muestra de cómo quedó el escenario político en el Congreso se verá mañana cuando se trate el proyecto de ley de Bienes Personales. El Gobierno ya tiene escritas una serie de propuestas que deben tratar con la oposición en las próximas horas.

El oficialismo propondrá incrementar el mínimo no imponible hasta $6 millones (hoy es $2 millones) y que se mantenga inalterado el mínimo no imponible para inmuebles destinados a casas. También un aumento de la alícuota máxima, para que los patrimonios que superen los $100 millones paguen una alícuota del 1,5%. Actualmente la alícuota máxima es de 1,25% para bienes que superan los $18 millones.

También plantearán la posibilidad de una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del mínimo no imponible vigente para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas. Ahora es momento de negociar. Otra vez.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue uno de los dirigentes del oficialismo que criticó con dureza a la oposición por la caída del presupuesto

En los últimos tres días, el Frente de Todos cargó muy duro contra la oposición, a quien acusó de dejar al Gobierno sin presupuesto para el año que viene. Lejos de bajar, el nivel de tensión siguió en aumento con cruces y chicanas sobre lo sucedido el viernes en el Congreso.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro aseguró este lunes que en la oposición primó “la decisión de boicotear el Presupuesto”, pero abrió la puerta de las conversaciones con Juntos por el Cambio al destacar que “es necesario generar los consensos necesarios para que todos los objetivos del Presupuesto se puedan cumplir”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ayer advirtió a los gobernadores que, debido a que el presupuesto no fue aprobado, recibirían menos fondos. El mensaje no cayó bien entre los mandatarios. El cordobés Juan Schiaretti y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo definieron como una amenaza pública.

La sesión del último viernes generó un clima enrarecido en el Frente de Todos (Télam)

“Cuando veo que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”, aseguró Rodríguez Larreta, que evitó meterse en la guerra legislativa por el Presupuesto, pero que este lunes tomó la posta y sentó posición sobre el hecho conflictivo que une por estos días al oficialismo y la oposición.

Massa respondió esta mañana con un mensaje en sus redes sociales: “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto”. La relación con la oposición está quebrada y, por el momento, no parece haber puentes para restituirla en el corto plazo.

Esta noche Fernández y los diputados del Frente de Todos repasarán lo que sucedió con el fracaso del presupuesto pero, sobre todo, mirarán hacia adelante hacer un punteo de los temas centrales que se tratarán durante el verano. Será entre las copas de champagne y algunos abrazos. Aunque el clima no es el mejor dentro del oficialismo después del último viernes.

SEGUIR LEYENDO: