En un clima de tensión interna, el radicalismo elige este viernes a sus nuevas autoridades

Gerardo Morales y Martín Lousteau, durante una reunión de la UCR días atrás

En medio del clima de tensión interna que vive actualmente el partido, los delegados del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirán este viernes en plenario para elegir a su próximo presidente y a los 14 miembros de la mesa de conducción del espacio.

En la sede del organismo, ubicada sobre la calle Alsina al 1.660, los dirigentes comenzarán a discutir desde el mediodía al sucesor de Alfredo Cornejo. Por el momento el único candidato confirmado es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien confía tener los votos necesarios para ser electo.

Se trata de un puesto clave, ya que el Comité Nacional es el órgano que arma el esquema de alianzas, hace cumplir la Carta Orgánica y opina sobre la representación parlamentaria y la orientación del partido en determinados asuntos.

En la vereda de enfrente de Morales se encuentra el sector “renovador” liderado por el senador Martín Lousteau, quien recientemente lanzó un bloque propio en Diputados denominado UCR-Evolución y encabezado por el cordobés Rodrigo De Loredo.

De esta manera, se rompió la unidad del radicalismo dentro de la Cámara Baja, aunque ambas bancadas aseguraron que se mantendrán dentro de la coalición de Juntos por el Cambio.

Esta decisión generó tanto malestar que motivó una reunión convocada por Cornejo para limar asperezas, pero terminó con una fuerte discusión entre Lousteau y Morales.

Fuentes cercanas al ex embajador en Estados Unidos adelantaron a Infobae que no presentarán a ningún candidato propio hasta tanto se resuelva un planteo que hicieron sobre algunos delegados que consideran que no están en condiciones de votar este viernes.

Puntualmente, señalan que los representantes de Santa Cruz y Formosa tienen los mandatos vencidos, mientras que los de Santiago del Estero y Tucumán no podrían participar porque el radicalismo en ambos distritos está intervenido. También judicializaron la elección de los representantes en la provincia de Buenos Aires.

Martín Lousteau junto a los integrantes del nuevo bloque radical en Diputados

“La discusión que está planteando Evolución es por cambiar el funcionamiento del partido y terminar con la lógica de partido cerrado sobre sí mismo que, por ejemplo, se niega a utilizar las PASO para atraer figuras nuevas”, explicaron a este medio.

Si bien se especulaba con la posibilidad de que Lousteau se postulara para presidente de la UCR, su espacio sostuvo que no lo hará si primero no se establece claramente quiénes van a votar para que sobre esa base cada sector demuestre cuánto representa. Además, reclaman que haya una integración proporcional en la conducción.

Por su parte, el ala que responde a Morales asegura que cuenta con los certificados de la justicia electoral que autorizaron la prórroga de los mandatos de los representantes de Santa Cruz y Formosa.

En este sentido, remarcaron que jueces federales de ambas provincias reconocieron con sus firmas la legitimidad de estos dirigentes, que de esta forma estarían habilitados a participar del plenario del Comité Nacional.

Gerardo Morales confía en que tiene los votos necesarios para ser el nuevo presidente de la UCR (Franco Fafasuli)

Este jueves por la noche, cuando faltaban horas para la votación, el propio gobernador jujeño se refirió a la interna y opinó que “un bloque se constituye con todos, con dirigentes emergentes y con otros que tienen experiencia”.

En esta línea, Morales consideró que “si hay una verdadera renovación, tiene que ser federal” y anticipó que su objetivo si es electo al frente del partido será “unir al radicalismo, cerrar filas dentro de Juntos por el Cambio y trabajar de verdad en un plan de Gobierno y ser una coalición real”.

“Lo que no les acepto es que levanten el parámetro de quién ha luchado más contra el kirchnerismo. A mí que no me lo vengan a contar porque me tocó poner en orden mi provincia, recuperar la paz y terminan con los corruptos y los violentos”, agregó durante una entrevista con Romina Maguel en A24.

El diputado nacional Emiliano Yacobitti, uno de los principales impulsores de la UCR-Evolución

En tanto, fuentes cercanas al hasta ahora presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguraron a Infobae que el ex gobernador de Mendoza continuaba tratando de acercar posiciones para lograr una lista de unidad, pero hasta el momento no había conseguido saldar las diferencia.

Sobre el planteo que hizo Evolución acerca de los delegados que no estarían en condiciones de votar, la conducción del partido reconoce que es un tema discutible, pero remarcó que algunas provincias no pudieron renovar a sus autoridades por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

Si bien las negociaciones iban a continuar durante la mañana de este viernes, la actual conducción reconocía que veía difícil que se llegue a un acuerdo debido a las posiciones que mantenían tanto el sector de Lousteau como el de Morales.

SEGUIR LEYENDO: