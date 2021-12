“No me arrepiento de nada de lo que dije”: el cruce de Espert y Myriam Bregman en Diputados

El cruce en la Cámara de Diputados de José Luis Espert y Myriam Bregman

El debate por el Presupuesto 2022 que se desarrolló este jueves en la Cámara de Diputado generó algunas perlitas y cruces, como por ejemplo, el caso de José Luis Espert y Myriam Bregman, representantes de los liberales y la izquierda, respectivamente. La legisladora lo acusó de “ofender” a representantes gremiales, de derechos humanos y a todos aquellos que participaron de la movilización contra el FMI, que se realizó el pasado sábado, por sus insultos en redes sociales. “No me arrepiento de nada de lo que dije” , respondió el economista.

Bregman le reprochó a Espert el tuit que publicó el pasado sábado durante la movilización en Plaza de Mayo junto a una foto suya y la de Nicolás del Caño donde sostuvo: “Años y años siendo diputados, concejales, etc. viviendo del Estado, del laburo de los trabajadores que ellos dicen defender, cagándoles en realidad la vida cortando calles, avenidas y rompiendo todo a su paso. Más perversos no se consiguen. Lacras”.

El tuit de José Luis Espert durante la movilización de la izquierda en Plaza de Mayo

“El sábado decenas de miles nos movilizamos a Plaza de Mayo con un multitudinario acto en repudio al pacto con el FMI, organizaciones sociales, gremiales, de izquierda con la presencia de luchadoras enormes como Nora Cortiñas”, inició su discurso Bregman y mencionó que, en ese contexto, Espert publicó ese tuit.

“Esto no fue un exabrupto al pasar. Si no que después fue a reiterados programas y agregó epítetos: a lacras le puso perverso. Y algunos otros que la verdad merecen un repudio especial como llamarnos ‘enfermos mentales’. Para el señor Espert, un insulto válido es ‘enfermos mentales’ . Y a nosotros nos parece oportuno traer esta cuestión de privilegio aquí porque no estamos hablando solamente de Nicolás del Caño, de Myriam Bregman o los diputados de izquierda. Estamos hablando de una ofensa a todos y todas los que se movilizaron ese día, que marcharon diciéndole que ‘no al FMI’, que llenaron la plaza, a las organizaciones de derechos humanos. A todos ofende con estos agravios”, agregó.

El tuit de José Luis Espert con el que le respondió a Myriam Bregman

En ese sentido, la legisladora de izquierda le aclaró a Espert: “No le huimos al debate a ninguna pelea política pero estos son agravios personales. Tenemos intereses irreconciliables con el diputado Espert y con todos los liberales . Pero esas expresiones de macho de Twitter la verdad que me tienen bastante cansada. Y garra un palito y le pega diciendo que es Del Caño, cual adolescente que hace chistes en Tik Tok, la verdad que nos parecen que no corresponden porque ofenden a todos”.

Llegado su turno, el economista replicó: “No me arrepiento de nada de lo que dije. Lo dije perfectamente consciente, lo pienso, lo ratifico. Pero yo diría que no se haga mucho problema porque aún en las enormes disidencias que dice que tenemos, probablemente encontremos un punto en común: que vamos a votar en contra de este Presupuesto del Frente de Todos”.

“Siempre voy a estar del lado de la gente que sufre cuando los zurdos cortan las calles de manera impune”, insistió el economista en sus redes sociales al compartir el video de la sesión.

La movilización del pasado sábado estuvo encabezada por los dirigentes del Frente de Izquierda Unidad, con un acto en el que aparecieron en la primera fila los cuatro diputados nacionales Bregman, Del Caño, Alejandro Vilca (PTS) y Romina del Plá (Partido Obrero), recientemente electos tras los comicios legislativos del 14 de noviembre. En el palco estuvieron otros referentes y dirigentes afines al espacio, como el legislador porteño Gabriel Solano (PO), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Alejandro Bodart y Celeste Fierro (MST).

