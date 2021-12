José Luis Espert y Ricardo López Murphy compartieron un encuentro, a horas de jurar como diputados

Los economistas José Luis Espert y Ricardo López Murphy compartieron un evento y agitaron expectativas en el ámbito liberal.

La foto y el contexto entusiasmaron a más de uno en la platea liberal. Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio) y José Luis Espert (Avanza Libertad) , que fueron electos como diputados nacionales por espacios políticos diferentes, a pesar de sus similitudes conceptuales, compartieron esta mañana un evento en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina.

Se trató del primer evento presencial de becarios de la entidad, que cuenta con un nutrido grupo de profesionales (alumni), que participaron en capacitaciones en la Academia de Líderes de Gummersbach, Alemania. La Fundación Naumann se encuentra en Argentina desde 1983 y, año tras año, beca a miembros e investigadores de sus contrapartes, que trabajan en todo el país y en Paraguay.

En el encuentro hubo manifestaciones sobre la posibilidad trabajos comunes, pero sólo con afinidades concretas para debates específicos.

Los organizadores aclararon que se trató de un evento técnico, no político ni partidario, con la finalidad que los becarios consoliden un grupo de asesores ad honorem, para colaborar con los equipos de los legisladores afines. Sin embargo, en el intercambio con los participantes, la pregunta de un eventual trabajo en conjunto no tardó en aparecer. En ese sentido, Espert aseguró que se metió en la política “para cambiar el país” y que no tiene problemas de ego a trasladar al ámbito de la política.

“ Voy a apoyar todas las iniciativas que ayuden a sacar el país adelante, vengan de donde vengan. Tengo el prejuicio positivo que lo que proponga López Murphy” . Por su parte, el exministro de Defensa y Economía aseguró que lo único importante es el programa de reformas que, al igual que Espert.

Ambos expositores compartieron el panel con el diputado de Juntos por el Cambio José Luis Patiño, que terminará esta semana su mandato. El legislador, de dos experiencias en el parlamento, aseguró que, en el recinto, se forman coaliciones transversales, que trascienden los bloques y que se arman según afinidades concretas. En su opinión, tanto Espert como López Murphy coincidirán bastante en su labor parlamentaria.

Los diputados electos hicieron referencia a las áreas donde enfocarán sus mandatos y tuvieron un intercambio ameno. No faltaron las chicanas entre ambos, lógicamente. En un momento, le recordaron a López Murphy su durísimo discurso del fin de semana en la cena aniversario de la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, en un marco de festejo. “¿¡Era una joda y te ponés a tirar pálidas!? ¡¿Encima que tenés cara de malo, te dicen bulldog, te llevan a una fiesta y te ponés a hablar de los dramas que tenemos?! ”, le señaló entre risas Espert.

López Murphy, se guardó el dardo y esperó a que su colega haga referencia a la necesidad de estudiar al detalle el impacto de los agroquímicos, ya que consideró que el Estado está ensañado con el sector agropecuario. “Yo me crié en medio de los aviones que fumigan los campos y acá estoy, con excelente salud”, aseguró el diputado de La Libertad Avanza. López Murphy, que tenía guardada la atención de su colega le dijo: “Bueno, José Luis, reconoce que te quedaste pelado…”

- ¡”Estoy sufriendo agresiones del interbloque de Juntos por el Cambio y son dos contra uno!”, dijo entre risas con relación a Murphy y a Patiño.

