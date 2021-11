Ricardo López Murphy: “No le creo a Guzmán cuando dice que no va a haber devaluación”

"Ya hubo una devaluación en el mercado libre, y fue fuerte", explicó López Murphy

Ricardo López Murphy, recientemente elegido como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio encabezada por María Eugenia Vidal, dijo hoy que no le cree al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando dice “no va a haber devaluación”.

De hecho, “hubo una devaluación en el mercado libre, y fue fuerte”, señaló el economista, en referencia a la decisión del Banco Central de dejar de intervenir (para evitar la pérdida de reservas) en los mercados del dólar “bolsa” (o MEP) y “contado con liquidación”, como lo venía haciendo a través de operaciones en el mercado de bonos, lo que llevó a un alza de estos dólares “libres”, pero intervenidos hasta las elecciones legislativas.

“A Guzmán no le creo nada, no están mirando los datos de la realidad”, dijo López Murphy, quien por otra parte reconoció que el resultado de Juntos en CABA “estuvo por debajo de las expectativas”.

Entrevistado en el programa “A confesión de parte”, por radio Millenium, el futuro legislador y exministro de Economía (de breve paso durante el gobierno de Fernando de la Rúa) desgranó definiciones de política y economía.

Después de las primarias del 12 de septiembre, señaló, “el oficialismo temía una derrota catastrófica y aprendió de los errores y entendió que el mensaje era ponerse a gobernar”. En los próximos dos años, agregó, “la oposición va a actuar de manera constructiva y firme y al mismo tiempo institucional”.

López Murphy reconoció que le hubiera gustado “un resultado (electoral) más contundente, pero es la opinión de la ciudadanía” y también que “en nuestro espacio hubo un exceso de confianza de que los resultados iban a ser muy positivos”. Entre otras razones, enumeró que se esperaba una mayor participación electoral y que la relativamente baja concurrencia a las urnas “perjudicó a la oposición”.

En cambio, justificó la circunspección de la noche de las elecciones en el búnker de Juntos por el Cambio. “Antes de las elecciones pasaron cosas serias como la muerte del chofer en Ramos Mejía, yo estaba con una sensación de luto, me parece que no había que festejar. Había que celebrar una victoria, no festejar”, explicó. “Esta sociedad ha sufrido mucho para hacer farras y bailongos”.

A 2 del 45

De cara al futuro, destacó que Juntos por el Cambio “está a dos puntos del 45%” que se necesita para ganar una elección presidencial en primera vuelta. Pero en los próximos dos años, enfatizó, es la coalición oficialista la que tiene la responsabilidad de gobernar.

“El gobierno tiene que resolver el problema externo e interno y no tiene un informe apropiado”. Además, dijo que las declaraciones de Guzmán sobre el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI son una tontería. “El país estaba en déficit en cuenta corriente que era infinanciable; Macri entregó un gobierno con las cuentas externas balanceadas”.

También defendió al expresidente, a quien voceros oficialistas acusan por su declaración de que podría acordar con el Fondo “en 5 minutos”.

Según López Murphy, el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI impidió una crisis mayor

“Lo que dijo Guzmán del FMI, que hablar dos años es estar negociando y que el que puede resolverlo en 5 minutos es porque entrega todo no es verdad, es una tontería, no hay negociaciones diferentes al resto del mundo, lo que le dan a uno se lo dan a nosotros. Eso es mentiroso”.

Más allá de esas diferencias, López Murphy dijo que es posible un acuerdo del actual gobierno con el Fondo y que eso permitiría una mayor expansión de la economía.

“Hubo menos sufrimiento cuando tuvimos el acuerdo con el Fondo; la que impone condiciones leoninas es la realidad, el Fondo te ayuda. Argentina tuvo una terrible crisis de confianza en 2018, si no hubiéramos tenido auxilio financiero la corrección hubiera sido peor, quien dice que el FMI lo ayudo a Macri a ganar, no está viendo los números de la Argentina”, explicó el futuro legislador. El acuerdo, justificó, hizo que se transitara una crisis interna “en condiciones menos gravosas”.

La actual negociación

Respecto de la actual negociación y un posible nuevo acuerdo, dijo: “cuando vengan los datos del acuerdo con el FMI ahí conversaremos. No conozco la letra chica aún; si vamos a acordar con el FMI sería bueno que alguien de la oposición sepa cuáles son los detalles”. El ámbito de esa discusión, señaló, será el Congreso nacional, “el único lugar donde va a participar la oposición”.

En cuanto a la situación política del país, López Murphy reconoció “un enojo de la sociedad con la representación política” y “un distanciamiento de la sociedad con la política, porque los debates más profundos que deberíamos tener no los hemos tenido”.

Un reflejo de eso, señaló, fue la baja participación en los comicios legislativos. “Eso lo tenemos que reflexionar”, dijo López Murphy, quien también reconoció que en el distrito porteño “hubo una fracción del voto de centro derecha que fue dividido”, algo que atribuyó a la existencia de “un voto que quería un discurso más contundente”.

López Murphy dijo que en la campaña electoral la oposición debió haber sido más "contundente"

“Tendríamos que haber sido más contundentes con el discurso”, aseguró el diputado electo. “Vienen dos años que van a ser complicados, pero menos de lo que todo el mundo calculaba; el gobierno aprendió y no volvió a desparramarse”.

“Creo que el gobierno tiene que aceptar los compromisos internacionales”, dijo sobre el final de la entrevista, en la que afirmó que “el gran trabajo de la oposición es tener un plan para gobernar” y que para lograrlo “necesita una narrativa más homogénea: concentrarse en el plan detallado, en la narrativa y en la gobernanza, si hace esas tres cosas en 2023 va a poder resolver la candidatura”.

Además, descartó que para entonces emerja una tercera fuera. “Hay dos grandes coaliciones que van a noquear en primera vuelta. No hay espacio para un tercero en discordia, entonces hay que tener mucho cuidado: el que se equivoca, pierde”.

