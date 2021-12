Axel Kicillof no descartó modificaciones en el Gabinete provincial

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

La conferencia de este lunes de Axel Kicillof, junto a Nicolás Kreplak, era principalmente para anunciar la aplicación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, a partir del 21 de diciembre. Sin embargo, sobre el cierre de su encuentro con los periodistas, una respuesta del gobernador bonaerense no pasó desapercibida. Al mandatario provincial le consultaron sobre eventuales cambios en su Gabinete y, si bien no brindó precisiones, no descartó esa posibilidad.

“Cualquier cambio que ocurra se van a enterar en el momento oportuno” , afirmó Kicillof, en medio de los rumores que indican que, más allá de los cambios de nombres que ya hubo tras las PASO, habría nuevas modificaciones.

La idea viene rondando en la cabeza del gobernador desde hace un tiempo. El lunes siguiente a la elección general, Kicillof juntó a su gabinete. En ese encuentro, luego de descontar la diferencia con Juntos y de quedar a dos puntos de la boleta que encabezaron Diego Santilli y Facundo Manes, el mandatario les pidió a los ministros un plan de trabajo con políticas y objetivos para los próximos dos años. Si bien la mejoría en las urnas frenó movimientos urgentes, tampoco se descartó que haya cambios y que incluyan la creación de nuevos ministerios.

La primera lectura poselectoral que hicieron en La Plata fue de renacimiento. Pero en medio del relanzamiento de la gestión tras las legislativas, el gobernador comenzó a trabajar en algunos cambios -no forzados- dentro de su gabinete y su esquema de trabajo. “Tenemos ideas para llevar adelante”, aseguraron desde la gobernación. Esas ideas radican en darle forma a un ministerio de Medio Ambiente provincial y emancipar el área de Cultura del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, dándole rango ministerial.

De darse más cambios, irían de la mano de las modificaciones que realizó tras la primera derrota electoral en las PASO, que incluyeron la llegada de un sector de intendentes al gabinete provincial: el lomense Martín Insaurralde, como Jefe de Gabinete en lugar de Carlos Bianco; el ex jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos en reemplazo de Agustín Simone; y la por entonces diputada Cristina Alvarez Rodríguez, al frente del ministerio de Gobierno.

Asimismo, los intendentes, que tomaron fuerza al adjudicarse como propia la remontada en las elecciones, ven con buenos ojos más cambios de nombres en el Gabinete, además del particular interés por modificar la ley para permitir sus reelecciones indefinidamente.

Tras las PASO, la renovación la encabezó Martín Insaurralde, quien asumió como jefe de Gabinete (Foto: Luciano González)

Por otra parte, luego de conocerse la llegada de la variante Ómicron de coronvirus, Kicillof y Kreplak anunciaron que a partir del 21 de diciembre en la provincia de Buenos Aires los mayores de 13 años deberán presentar el “Pase Libre con Vacuna” para asistir a eventos masivos, pero también para realizar actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados . La misma obligación correrá para trámites públicos ante organismos provinciales y gubernamentales y para privados en lugares cerrados. Asimismo, los trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas, también están alcanzados por la medida.

“Sigue la experiencia de muchos países: Francia, Italia, Israel, la ciudad de Nueva York, Suiza, Alemania, Portugal, España y aquí en Argentina se han tomado medidas similares en Tucumán y Salta”, explicó. Según detalló el gobernador, el pase sanitario se podrá presentar con la aplicación Vacunate PBA, Mi Argentina, el carnet físico y la libreta sanitaria.

Previo a este anuncio, el mandatario bonaerense hizo un especial énfasis en la importancia de la vacunación: “Está demostrado que aquel que tiene la vacuna es menos contagioso y que en términos probabilísticos tiene menos probabilidades de tener la enfermedad en su forma grave y de fallecer. Los números hablan de que aquel que no está vacunado tiene 14 veces más de posibilidades de quedar internado. Lo que tenemos que lograr, habiendo hecho este esfuerzo inmenso, hoy que tenemos la vacuna, tenemos que lograr concientizar y acompañar el proceso de vacunación para que sea universal”.

