Alberto Fernández designó dos abogados en la causa por la Fiesta en Olivos y no apelará la resolución del juez

Alberto Fernández decidió cambiar su estrategia de defensa.

El presidente Alberto Fernández designó hoy a dos abogados defensores en la causa en la que se investiga la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en plena cuarentena y adelantó que no apelará el rechazo del juez Lino Mirabelli para ser sobreseído por inexistencia de delito. Los abogados propuestos son Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Ambos fueron profesores adjuntos en la cátedra del ex procurador Esteban Righi en la Facultad de Derecho.

El Presidente hasta ahora se representaba a sí mismo en la causa por la Fiesta en Olivos, sin abogado patrocinante.

Sgro es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA hace 23 años y socio del estudio Diaz Cantón, Sgro y Asociados.

En tanto, Fabián Musso trabajó en el estudio de Righi durante muchos años y defendió a Néstor y Cristina Kirchner en la primera causa por enriquecimiento ilícito que tuvieron en Comodoro Py. El año pasado, apenas asumió, el Presidente lo designó como uno de los seis miembros del directorio del BICE. De 57 años, es oriundo de San Martín y amigo de la infancia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Musso también fue el coordinador de la comisión de juristas elegidos por el Presidente para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.

La semana pasada la estrategia defensiva de Alberto Fernández recibió un revés: el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el pedido de “falta de acción” que había planteado el presidente en agosto, donde sostenía que no se había violado el decreto que él mismo había firmado en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar que se propagara la pandemia del coronavirus.

“En definitiva, el sumario se encuentra todavía en una etapa preliminar en la que se recopilan elementos para despejar la materialidad de los hechos y sus posibles repercusiones jurídicas, sin que concurra el carácter manifiesto y evidente que es necesario para la procedencia de la excepción por atipicidad, temperamento que resulta igualmente aplicable a todas las adhesiones efectuadas por las defensas”, sostuvo el juez.

Sus nuevos abogados le recomendaron cambiar de estrategia y no apelar esa resolución ante la Cámara Federal de San Martín. “Sin perjuicio con mi desacuerdo con vuestra afirmación del carácter no manifiesto o no palmario de la aticipacidad en la que fundé oportunamente mi excepción, a los afectos de no demorar las medidas de investigación, manifiesto que no apelara la sentencia dictada el 1 de diciembre”, dice el escrito presentado esta semana y al que tuvo acceso este medio.

Más allá de otras posibles apelaciones, la Justicia ya comenzó a analizar el capítulo de las reparaciones económicas. En agosto, cuando estaba a punto de ser imputado por el fiscal Ramiro González, el Presidente propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Carolina Marafioti, otra de las imputadas, también ofreció una conciliación.

Se espera que en las próximas semanas otras defensas hagan lo propio, aunque cada reparación dependerá de la situación económica del imputado y deberá ser aceptada por la Fiscalía y luego homologada por el juez.

El 14 de julio del año pasado, Fabiola Yáñez festejó su cumpleaños en la quinta de Olivos.

El 14 de julio del año pasado, Fabiola Yáñez festejó su cumpleaños en la quinta de Olivos. Estuvo el presidente Fernández y otros amigos de la primera dama: Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Stefanía Domínguez, Federico Abraham, Carolina Marafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh.

Fue durante la cuarenta más estricta por la pandemia del coronavirus y cuando un decreto de Fernández prohibía las reuniones sociales en todo el país.

El expediente judicial arrancó en Comodoro Py y luego pasó a San Isidro a comienzos de septiembre, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar. A partir de ese momento, la investigación avanzó muy poco por la disputa de competencia entre Mirabelli y Arroyo Salgado, aunque se acumularon decenas de medidas de prueba.

Por la cercanía de la feria judicial de enero, se descarta que las definiciones llegarán en febrero o marzo.

