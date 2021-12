Mientras prepara su apelación por el caso del Ara San Juan, Macri podría quedar involucrado en otra causa de espionaje

Mauricio Macri durante su presidencia (archivo)

El ex presidente Mauricio Macri presentará en las próximas horas su apelación al procesamiento que se dictó esta semana en su contra, responsabilizándolo del espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Su estrategia de defensa no solo está centrada en que la Cámara Federal de Mar del Plata revoque ese fallo sino también en apartar al juez federal de Dolores Martín Bava y en que la causa pase finalmente a los tribunales de Comodoro Py. Pero mientras la defensa avanza, como en un tablero de ajedrez, en distintas jugadas, fuentes judiciales advirtieron a Infobae que el ex presidente podría recibir en breve una nueva imputación con llamado a indagatoria.

Las sospechas no son nuevas pero se reforzaron tras la redacción de la resolución en donde el juez Bava procesó a Macri por espionaje y abuso de autoridad. Los términos de su fallo permiten pensar que el juez Bava podría ahora avanzar en una nueva citación a Macri por la llamada causa por las bases AMBA, las reparticiones que la AFI tuvo en funciones en la provincia de Buenos Aires y por la cual ya están procesados también los ex jefes de la central de espías del macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“Todo esta expuesto desde un primer momento en los expedientes de Dolores, que toman como base los informes que hizo la comisión bicameral de organismos de inteligencia que hablan de un plan sistemático de espionaje ilegal. La causa AMBA se inició antes que la del Ara San Juan y sin embargo se avanzó sobre Macri en el caso de los familiares de víctimas”, afirmaron en diálogo con Infobae fuentes judiciales. El juez Bava hizo hincapié en su resolución en el impacto emocional que implicaba haber espiado a las víctimas del submarino desaparecido. Pero él mismo, en su razonamiento, va y viene comparando pruebas con la causa AMBA, donde hay 27 personas procesadas.

Por eso, si uno tomara distintas frases de la resolución del procesamiento de Macri, podrían avizorarse una nueva imputación en su contra. “Como quedará demostrado en la presente resolución, el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, escribe Bava.

Van aquí algunos ejemplos. “Al igual de lo que fue dicho en la causa Nº FMP 8580/2020, conexa a la presente, se observa que para la elaboración de estos documentos de inteligencia ilegal, se utilizaron diversas fuentes de información. Entre esas tareas se puede advertir la realización de labores de campo directas, con infiltraciones y fotografías obtenidas por los agentes que integraban la Delegación en cuestión; asimismo, surge la utilización de técnicas de ‘ciberpatrullaje’ (compulsa de perfiles de redes sociales de las familiares), con las capturas de pantalla correspondientes y la identificación de las personas que se observan en las fotografías obrantes en los perfiles compulsados. Así, la documentación hallada contiene patrones muy similares a los vistos en aquel expediente. La forma de redacción, el contenido de los documentos, las fotografías y hasta los intereses perseguidos, son rasgos que permiten ilustrar cómo la Agencia Federal de Inteligencia continuó realizando espionaje ilegal”, afirma el juez

El fallo sostiene que “queda comprobado en la presente resolución cómo estas tareas ilícitas se enmarcan en un sistema de espionaje ilegal que posibilitó, utilizó y no hizo cesar el entonces Presidente de la Nación, en el cual se desarrollaron numerosos hechos de espionaje ilegal, dentro de los cuales el colectivo de familiares del ARA San Juan”. O subraya “ha quedado harto demostrado el espionaje ilegal que se dio de manera sistemática en las distintas Delegaciones de la Provincia de Buenos Aires, durante los años 2016/2017″.

“Lo que pretendo hacer en los pocos párrafos siguientes es ilustrar cómo los hechos que tenemos enfrente no son producto de una casualidad, ni son fruto del azar; sino que son parte de un estructura de espionaje ilegal mucho mayor”, plantea el juez. Allí es que pone de resaltó como se origina la cajas chinas que permitió el allanamiento que se hizo en febrero de 2019 en la casa del falso abogado Marcelo D’Alessio. De esa causa se dio inicio a la causa por las bases AMBA y entre el material solicitado a la AFI por esas bases, aparece la información de la actividad en la base de Mar del Plata, en donde se detectaron los seguimientos por el Ara San Juan.

“Como lo dije en la resolución del pasado 1ro de octubre, la conexión entre ambos procesos no solo se da por la similitud en el modus operandi con el que se desarrollan las acciones, sino que también son los mismos actores quienes se encuentran implicados en estas tareas de espionaje ilegal y respecto de similares, en este caso idénticos, objetivos del espionaje ilegal, los cuales como se ven en esta resolución, no guardan relación con la seguridad presidencial”, afirma Bava.

Si el propio juez está diciendo que los procesos son los mismos, no habría que sorprenderse si Bava resuelve lanzar una nueva citación a indagatoria contra el ex presidente, señalan fuentes judiciales que siguen la causa.

“No se requieren extremos conocimientos como analista de inteligencia para determinar que el destinatario de este informe no es Arribas, ni tampoco Majdalani”, afirma Bava en la resolución del procesamiento a Macri. “Es imposible pensar que los agentes de la AFI hayan realizado este documento sin un requerimiento puntual para hacerlo”; “debo reafirmar y dejar bien en claro que la responsabilidad por todos los hechos descriptos supera a la conducción de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Trazar esta burda línea de responsabilidad es infantil”

La apelación

El procesamiento firmado por Macri será apelado en las próximas horas por la defensa de Macri. Tiene tiempo hasta las 9.30 de la mañana del martes. Se descuenta con la defensa insistirá en los lineamientos que sostuvo el ex presidente en su indagatoria: que, tal como se preveía, “forzó y tergiversó la verdad” para dictar un procesamiento acorde a los juegos políticos del oficialismo, que se hizo un “fantaseoso relato” y que se hizo un uso electoral del caso de “héroes víctimas del Ara San Juan y sus familiares”.

La intención es que sea la Cámara Federal de Mar del Plata la que revoque las conclusiones a las que llegó el juez Bava. Ese tribunal ha tenido actitudes iniciales que fueron bien recibidas por la defensa de Macri (advertirle al juez sobre los términos de su llamado a indagatoria, abrir una audiencia por la recusación, revocar la prohibición de salida del país al ex presidente), pero en términos reales, a la hora de resolver, respaldó dos veces al juez Bava cuando la defensa lo acusó de prejuzgar a su cliente y de actuar con parcialidad.

Ahora, la defensa insiste en apartar a Bava ante la Cámara Federal de Casación Penal, de acuerdo a la presentación que hizo el viernes el abogado Pablo Lanusse en donde pidió anular la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Ese tribunal, a cargo de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, tiene pendiente desde el 30 de octubre de 2020, hace más de un año, la revisión del procesamiento que dictó en su momento el juez Alejo Ramos Padilla contra uno de los ex funcionarios de la AFI, Pablo Pinamonti, que estaba a cargo de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires; y el ex comisario Ricardo Bogoliuk, que estaba al frente de la base AMBA en Ezeiza y fue preso apenas arrestaron a Marcelo D’Alessio.

Pero no es el único incidente que la Cámara Federal de Mar del Plata tiene para resolver en la causa AMBA. Allí también espera una respuesta el planteo que hizo la defensa que hizo en Dolores la defensa de Silvia Majdalani diciendo que ese juzgado no era competente para investigarla y que la causa debía pasar a Comodoro Py. Mientras tanto, la defensa de Gustavo Arribas fue a los tribunales de Retiro para pedir que reclame la potestad del expediente. Ya obtuvo allí un pronunciamiento favorable del camarista Martín Irurzun y ahora el juez Ariel Lijo deberá responder un reclamo en la misma sintonía por parte de la defensa de Macri en la causa del Ara San Juan.

El tironeo entre Dolores y Comodoro Py no es nuevo. Hay resoluciones de la Cámara Federal de Mar del Plata para mantener la causa D’Alessio “de manera provisoria” en el juzgado de la provincia de Buenos Aires, aunque el expediente está a punto de cumplir tres años y se discute por estas horas su elevación a juicio. En la causa AMBA, en tanto, la Cámara Federal de Mar del Plata no se pronunció, aunque validó su “conexidad” con el expediente D’Alessio. A ellas se ató la causa del Ara San Juan, por un error de cita que hizo el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani. Es ese escenario que plantea que si una causa consigue el aval para pasar a Comodoro Py, tendrían que pasar todas.

Todos los involucrados en estas causas de espionaje han venido rechazando las acusaciones y en sus indagatorias justifican que estaban habilitados para hacer este tipo de tareas o siguieron instrucciones. Y en ese sentido es el propio juez Bava en donde, en la resolución del procesamiento del Ara San Juan, recuerda que “es el Presidente de la Nación quien tiene el mandato legal de designar a los jefes del máximo organismo de inteligencia del país, lo cual se encuentra receptado en la ley nacional de inteligencia”, recostándose incluso en los testimonios solicitados por la defensa de Macri del diputado macrista Cristian Ritondo y la interventora de la AFI Cristina Caamaño.

“Lo referido hasta aquí es uno de los elementos que permiten afirmar que Mauricio Macri, desde su cargo de Presidente de la República Argentina, no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan. Lejos de ello, la propia de inteligencia pone al imputado en rol de establecer los lineamientos generales y la conducción política de todo el sistema de inteligencia, mediante el cual se desarrollaron las acciones ilegales investigadas en autos, en particular, el espionaje de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Aunque como analizaremos en lo sucesivo, su responsabilidad no se agotó allí”, escribe Bava.

Y recuerda que fue el propio Macri el que derogó un decreto de 2015 de Cristina Kirchner que fue propicio para que “todas las acciones de espionaje ilegal que aquí se ventilan pudieran llevarse a cabo sin mayores controles de legalidad”. El juez cita palabras de Majdalani en su indagatoria en donde la ex funcionaria afirmó que “la tarea que llevaba adelante la Agencia era espiar y después analizar si había un delito”.

“Este reconocimiento de quien para la época de los hechos era la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia -dice Bava- se expresa dentro de los lineamientos generales y estratégicos preestablecidos por el entonces Presidente del Nación, Mauricio Macri. En esa línea la sanción del Decreto Nº 656/16 y la derogación del anexo II del Decreto Nº 1311/2015 con todas las limitaciones que dicha norma establecía para la Agencia Federal de Inteligencia, generaron las condiciones que hicieron posibles que estas acciones pudieran desarrollarse”.

