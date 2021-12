Jorge Macri: “No lo veo a Mauricio tomando carrera para el 2023″

El flamante ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri

El flamante ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri aseguró este domingo que no ve a su primo, el ex presidente Mauricio Macri, “tomando carrera para el 2023″ , en referencia a las elecciones presidenciales. El ex mandatario aparece como una de las posibles figuras de Juntos por el Cambio para disputar una gran PASO en el momento que la coalición opositora tenga que definir su candidato presidencial.

“No siento que Mauricio esté discutiendo un posicionamiento hacia afuera, lo veo trabajando en la unidad. Está enfocado en que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno y que el PRO lidere la búsqueda de la unidad” , indicó durante una entrevista con la periodista Romina Manguel en Radio Millenium.

Macri dijo que “así como el radicalismo quiere tener la centralidad de nuestro espacio, y tienen derecho a tenerla, Mauricio quiere que esa unidad la lidere nuestro partido”. Además, hizo una mirada retrospectiva respecto al rol de la UCR y afirmó que “el radicalismo del 2021 y 2023 es muy distinto al que inició el camino en Juntos por el Cambio en el 2015″

El ex intendente adelantó que “en el 2023 va a haber una competencia intensa” porque “el radicalismo quiere poner un presidente y quiere tener gobernadores”. Respecto a esa futura disputa dijo que “se resolverá con acuerdos o con una PASO en los lugares donde se tenga que competir”.

Jorge y Mauricio Macri durante la etapa en la que este último lideraba el gobierno nacional

“El radicalismo esta planteando una disputa interna para tener la centralidad dentro del espacio. Los sectores peronistas que participan con nosotros también levantan la mano. La competencia no tiene que restar. Que no destruya valor sino que plantee gobiernos mejores. Ese es el desafío”, señaló durante la entrevista radical, donde también destacó que después de 4 años de gobierno y dos de oposición, “en Juntos por el Cambio consolidamos la confianza” lo que, según explicó, “debería obligarnos a ser un mejor gobierno y una mejor alternativa en el 2023″.

En los últimos meses el ex Jefe de Estado se colocó en un lugar de armador y mediador dentro del esquema opositor, y no dio definiciones concretas sobre su futuro. En una de sus últimas intervenciones durante una reunión de la Fundación Pensar de Córdoba, dejó en claro que su voluntad es que haya internas en Juntos por el Cambio. “Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir”, les dijo a los dirigentes que estaban presentes.

“No lo veo enfocado en ser candidato en el 2023, sino más en un rol de mentor” , explicó el funcionario porteño, al tiempo que resaltó que su primo “tiene un rol relevante en el espacio” ya que es “el único ex presidente que está sentado en la mesa”. Y agregó: “Lo que vivió solo lo tiene él. Es importante que siga participando y aportando su punto de vista. A veces, crítico, y otras veces no”.

Respecto a posibles candidaturas nacionales, Macri dijo que “hay un montón de dirigentes que tienen aspiraciones y ganas de ser”, pero pidió “dejar de lado esa discusión hacia fuera desde el ‘yo’”. Advirtió que en el 2022, año que no tendrá elecciones, lo primordial es enfocarse de lleno en la gestión y “mantener la unidad de Juntos por el Cambio trabajando todos los días en eso”.

La última semana Jorge Macri desembarcó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“Si todos los que estamos en el espacio arrancamos desde el ‘yo quiero’, la unidad va a ser difícil de mantenerla. Hay que dejar de lado es y hablar de los grandes objetivos. Lo que le pasa al país. Y, aparte, sostener la unidad. Hay que seguir trabajando en eso y yo vengo a hacer un aporte en ese sentido también”, precisó, en referencia a su desembarco en territorio porteño.

Consultado sobre el aporte que le puede hacer desde su nuevo rol a la candidatura presencial de Horacio Rodríguez Larreta, el ex intendente de Vicente López sostuvo que el jefe de Gobierno porteño no lo convocó al gobierno porteño “para trabajar en una candidatura”, aunque reconoció que “está claro que tiene sus aspiraciones”. “Yo no vine a trabajar para eso, después, si lo puedo ayudar, lo ayudaré. Si la gestión lo impulsa, será un resultante de eso”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, Jorge Macri dijo que la relación con su primo “está en un buen momento desde hace 6 años” y que el vínculo es “muy maduro y muy sano”. “Hay un respeto de parte de él y de valoración de lo que es mi camino. Fuimos construyendo ámbitos de reflexión por fuera del cariño familiar”, indicó.

