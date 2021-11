Mensaje de Macri a la interna: “Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir”

Mauricio Macri junto a otros líderes de Juntos por el Cambio la noche de las elecciones del 14 de noviembre

El ex presidente Mauricio Macri evita en público definiciones políticas sobre su futuro. Sin embargo, envía mensajes que permiten imaginarlo entre los dirigentes que tienen intenciones de competir en las elecciones de 2023. Los integrantes de la Fundación Pensar de Córdoba fueron testigos privilegiados este mediodía de uno de ellos.

El ex jefe de Estado participó en forma virtual de una reunión cerrada en la que se debatieron ideas económicas y políticas para la reconstrucción del país. El director de la Fundación y ex funcionario porteño Franco Moccia fue el moderador. Hubo una pregunta particular de un delegado santafesino que motivó al dirigente del PRO a exponer cuál es su mirada sobre los mecanismos que se utilizarán en 2023 para definir liderazgos y candidaturas.

Según pudo reconstruir Infobae en base a relatos de la personas que escucharon a Macri, el ex mandatario pidió “reglas de juego de competencia interna claras y transparentes”. “ Está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que tienen que competir y la gente va a elegir quién conduce y quién acompaña ”, desarrolló.

La frase pareciera estar dirigida a Horacio Rodríguez Larreta , quien no oculta sus intenciones de ser Presidente. Una hora antes, el jefe de Gobierno había expresado una visión genérica sobre el próximo proceso electoral en la misma reunión. Pero también tiene como destinatarios a todos aquellos dirigentes de la coalición opositora que sueñen con ser postulantes a la Presidencia o a otros puestos de poder. Macri está convencido de que la oposición ganará las próximas elecciones y tendrá fortaleza política para promover reformas de fondo. Esa situación, explicó esta mañana, obliga a pensar un modelo de conducción colectivo, compartido. “ La competencia no puede generar un nivel de fricción tal que después no nos permita trabajar en conjunto ”, resaltó. La puja para definir candidaturas -vaticinó- comenzará en el segundo semestre de 2022.

Lejos de lo que piensan algunos de sus compañeros de partido, Macri pidió además “rescatar” a la mayoría de cuadros políticos que participaron de su gobierno entre 2015 y 2019 porque son los dirigentes que tienen la experiencia necesaria para los desafíos que deberá enfrentar el país. Ante la misma tribuna, Rodríguez Larreta había pedido ampliar la coalición lo máximo posible.

Este think tank del PRO se constituyó en 2005 para elaborar “políticas públicas y planes de gobierno que contribuyan a construir una Argentina democrática, republicana, verdaderamente federal, moderna, justa, inclusiva y sostenible en el largo plazo y desde entonces busca generar propuestas que permitan integrar al país en el plano interno y mundial”. Hoy cuenta con más de 25 mesas de trabajo nacionales, integradas por expertos, docentes, investigadores y ex funcionarios de los tres niveles de gobierno. Además, se encuentra activa a través de equipos locales en 22 provincias y 15 municipios. Macri instó a todos ellos a empezar a elaborar planes de gobierno para 2023.

Para el ex titular del Poder Ejecutivo, no hay lugar para grises en el plano económico, otro argumento que parecería contrastar con el pensamiento del alcalde porteño. “ Tiene que haber una claridad absoluta en cuanto al camino y las medidas a adoptar; no hay más lugar para el gradualismo ”, enfatizó. “ Al que está abajo de la línea de la pobreza no le podemos decir que tiene que esperar décadas para conseguir un empleo, ellos tienen que ver que las medidas que tomemos generen un cambio en serio ”, sintetizó.

En ese marco, les solicitó a los equipos del PRO que comiencen a trabajar en reformas de fondo que deben ser explicadas a partir de ahora a la sociedad y ejecutadas el primer día del nuevo gobierno. “Si no tenés moneda, no tenés crédito; si no tenés leyes laborales serias, nadie va a invertir”, explicó.

“Yo tengo una mirada pesimista sobre cuál va a ser la reacción de los empresarios locales frente a un éxito electoral del 2023. No va a ser la misma que en el 2015: vamos a llegar con más poder, con más experiencia, con mejor claridad de ideas, pero el mundo va a esperar que nosotros primero demostremos que vamos a llevar adelante las reformas para luego acompañarnos”, analizó.

E insistió: “Tenemos que explicarle a la sociedad qué vamos a hacer desde el día cero y demostrar que esta vez el cambio va en serio”.

