Vizzotti les propuso a las provincias diagramar una estrategia común ante el temor de una tercera ola de coronavirus en Argentina

Vizzotti encabezó el encuentro junto a ministros de Salud de todo el país

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, presidió hoy una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en forma presencial con las ministras y los ministros del área de las 24 jurisdicciones del país, donde se analizó la situación epidemiológica tanto en nuestro país como en el resto del mundo y los próximos desafíos para dar respuestas durante la pandemia de COVID-19. Se evaluó el ritmo de vacunación y por el momento se descartó la implementación de la vacunación obligatoria.

Vizzotti se refirió a la preocupación por la situación epidemiológica que atraviesa el hemisferio norte y la emergencia de una nueva variante en el sur de África y afirmó que, en relación al avance de vacunación y las particularidades de nuestro país, “Argentina tiene una situación que no es comparable con el hemisferio norte”. De esta manera, la ministra convocó a sus pares a “analizar la situación, consensuar, transmitir esos consensos y hacer lo que tenemos que hacer nosotros como país, que no es necesariamente lo que están haciendo en otros lados”. En definitiva, diagramar una estrategia para prevenir una eventual tercera ola.

Aunque en los últimos días se produjo un aumento en la cantidad de casos de coronavirus en el país, esta mañana la jefa de Gabinete del ministerio de Salud, Sonia Tarragona, en declaraciones a radio AM 990, había despejado temores. “Tenemos más de 25 semanas de reducción y estabilidad con un número muy bajo de internación, de fallecimientos y casos graves. Esperamos un crecimiento porque naturalmente va a ocurrir. Por eso nuestra preocupación y ocupación con la campaña de vacunación”, detalló. El miércoles en Argentina se registraron 2.234 contagios, el jueves 2.260 y este viernes 1.912, cifras que no se daban desde mediados de septiembre de este año.

Una imagen de la reunión de la COFESA

Con respecto a la vacunación, empezó a difundirse un pedido del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires donde se pedía que ante la situación mundial de la pandemia, se aplique la vacunación obligatoria en Argentina. Tarragona también lo había desestimado. “Nosotros no estamos planteando la obligatoriedad de la vacunación porque no lo vemos necesario dado que no hay un número elevado de personas que no se quieran vacunar”, explicó la funcionaria.

“No tenemos que relajarnos porque la pandemia no terminó. Habrán escuchado que apareció otra cepa en Sudáfrica y ya se encontró en Israel entonces tenemos que seguir alertas y sobre todo vacunarnos”, insistió. Al Gobierno, tal como informó Infobae el pasado fin de semana, le preocupa que muchas personas de entre 18 y 39 años, fundamentalmente, no están completando su esquema. En esa franja etaria, hay muchos que postergan o no se presentan para la aplicación de las segundas dosis.

Durante la reunión del COFESA, la 50° celebrada desde el primer caso de COVID-19 en nuestro país, en la apertura Vizzotti recalcó que “es importante poner en valor el inmenso trabajo, el inmenso avance de la campaña de vacunación, y el inmenso mensaje de consenso que venimos transmitiendo las 24 jurisdicciones desde el Consejo Federal de Salud en todos estos meses de pandemia”. La ministra indicó que “estar en noviembre vacunando a mayores de 3 años, habiendo aplicado más de 1.200.000 terceras dosis e iniciado ya la estrategia de refuerzos, y con esta reunión para planificar cómo vamos a seguir avanzando, es una fortaleza y una oportunidad enorme”.

En el encuentro se habló de implementar un trabajo conjunto para prevenir una posible tercera ola de coronavirus en la Argentina

Luego detalló que con el avance de la campaña de vacunación “tenemos más del 72% de cobertura de adolescentes con una dosis, superando al 42% con dos dosis, llegamos al 51% de niños y niñas con una dosis y estamos superando al 17% con dos dosis”.

Además, durante el encuentro, se abordaron los nuevos desafíos y los próximos pasos a seguir en la campaña de vacunación. Y se debatieron otros ejes centrales de la política sanitaria, como los avances en el Nomenclador de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD) con miras a una mayor integración de los sistemas de salud; el abordaje de la Salud Mental y Adicciones y el apoyo Psicosocial desde una mirada integral con foco en la atención primaria; los avances en la implementación de la Ley de los 1000 Días y los desafíos del Calendario de Vacunación 2022.

Participaron del COFESA de manera presencial los ministros de las provincias de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; de Catamarca, Claudia Palladino; de Chaco, Carolina Centeno; de Chubut, Fabián Puratich; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán González Bernaldo de Quirós; de Entre Ríos, Sonia Velázquez; de Jujuy, Gustavo Bouhid; de La Pampa, Mario Rubén Kohan; de La Rioja, Juan Carlos Vergara; de Mendoza, Ana María Nadal; de Misiones, Oscar Francisco Alarcón; de Neuquén, Andrea Peve; de Río Negro, Luis Fabián Zgaib; de Salta, Juan José Esteban Quinteros; de San Juan, Silvia Venerando; de San Luis, Silvia Sosa Araujo; de Santa Cruz, Claudio José García; de Santiago del Estero, Natividad Nassif; de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio y de Tucumán, Rossana Chahla. También el secretario de Salud de Córdoba, Pablo Carvajal; su par de Santa Fe, Jorge Prieto; la directora de Epidemiología de Corrientes, Angélica Bobadilla y la de Formosa, Claudia Rodríguez.

Por parte de la cartera sanitaria nacional estuvieron también la jefa de Gabinete, Sonia Tarragona; la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; el secretario de Equidad en Salud, Víctor Urbani; el secretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo; el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia; el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli; y el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Alejandro Costa, entre otros.

