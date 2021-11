Coronavirus en Argentina: confirmaron 25 muertes y 2.260 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 25 de noviembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 25 muertes y 2.260 nuevos contagios de coronavirus . Así, el país acumula un total de 5.322.127 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos fueron 116.480.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 40.709 testeos, con un índice de positividad del 5,55%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.029.617 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 19.008 casos positivos activos en todo el país y 5.186.639 recuperados.

Del total de muertes reportadas hoy, 17 son hombres y 7 son mujeres . Una persona fallecida de la Ciudad de Buenos Aires fue registrada sin datos de sexo. La provincias que más decesos registraron fueron Buenos Aires (12), Tucumán (4) y Salta (3).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 604 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva . En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,6%.

De los 2.260 nuevos contagios, 852 son de la provincia de Buenos Aires, 317 de la Ciudad de Buenos Aires, 9 de Catamarca, 2 de Chaco, 31 de Chubut, 41 de Corrientes, 212 de Córdoba, 25 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 13 de Jujuy, 1 de La Pampa, 2 de La Rioja, 35 de Mendoza, 12 de Misiones, 100 de Neuquén, 97 de Río Negro, 112 de Salta, 3 de San Juan, 6 de San Luis, 4 de Santa Cruz, 58 de Santa Fe, 5 de Santiago del Estero, 2 de Tierra del Fuego y 320 de Tucumán.

Ayer, después de dos meses, el país reportó 2.234 contagios, la cifra más alta desde el 17 de septiembre, cuando se informaron 2.308 casos . Si bien distintos especialistas le adjudican la suba de contagios al fin de semana largo, donde se movió un 25% más de turistas que antes de la pandemia, desde la cartera sanitaria lo relacionan con la no adherencia al Plan Nacional de Vacunación. “Es preocupante que tengamos cerca de un 35% a 40% de la población de niños no vacunada”, dijo ayer, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En la misma línea, el jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, subrayó hoy que hay que vacunar a los menores contra el coronavirus. “ No puede haber una discusión sobre vacuna sí o no. Es necesario avanzar más rápido con la población no inoculada para evitar lo que sucede en Europa, donde ya van por la cuarta y quinta ola ”, sostuvo en declaraciones a FM La Patriada.

Y agregó: “Nos preocupa que un porcentaje, como un tercio de los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires no estén vacunados. La realidad es que se ha avanzado mucho pero como no es obligatoria, requiere de la previa aceptación de los encargados (de esos menores) para ser efectiva”.

Según los últimos datos actualizados del Monitor Público de Vacunación indican que hasta la mañana de hoy se distribuyeron 84.451.025 dosis en todo el país, de las cuales se aplicaron 66.750.025. De ese total, 36.302.392 personas fueron inoculadas al menos una vez y 28.946.436 cuentan con el esquema completo de inmunización. A su vez, 1.212.820 personas recibieron una dosis adicional y otras 288.377, una dosis de refuerzo .

Ayer se dieron a conocer los resultados de un reporte del Instituto ANLIS/Malbrán, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y que detalló cuáles son las variantes del coronavirus que afectan a las personas que aún no se vacunaron y a las que ya tienen el esquema completo. El estudio forma parte de la vigilancia genómica del coronavirus que realiza el grupo de investigadores conformado por Carla Voto, Elsa Baumeister, Carlos Giovacchini, y Josefina Campos, entre otros.

“Los resultados del reporte nos permitieron saber que la proporción de las variantes del coronavirus que afectan a los vacunados es bastante similar a la de las variantes que adquieren los no vacunados. Por supuesto, hay que tener en cuenta que los casos de inmunizados que adquieren la infección son poco frecuentes dentro del total de casos que secuencian”, apuntó la doctora Campos y dijo que se observó un claro aumento de la circulación de la variante Delta .

“Sabemos que la variante Delta es más transmisible que otras y que aumenta el riesgo de hospitalización si la persona no está vacunada”, advirtió.

Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argentina recibió 91.940.445 vacunas contra el SARS-CoV-2. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 5.688.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 4.508.500 del segundo).

A la firma AstraZeneca corresponden 25.188.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 19.912.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm (30.000.000 del contrato bilateral y 1.672.800 recibidas a través del mecanismo COVAX); 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 1.704.000 a CanSino y 9.503.910 a Pfizer.





