La hermana del joven que murió en Cuesta del Ternero acusó a los mapuches: “Lo usaron hasta último momento”

La hermana de Elías Garay, el joven que murió tras recibir un balazo en un enfrentamiento en la toma de tierras en Cuesta del Ternero, apuntó contra la comunidad mapuche y manifestó que “esta gente negoció con el cuerpo” de su hermano y que “lo usaron hasta último momento para su conveniencia”.

“Estamos muy dolidos como familia. Mi hermano murió por una causa que tomo en carne propia como si fuera él el que necesitaba un pedazo de tierra. Se inmoló por y para ayudar a esta gente que usa al más necesitado. Esta gente negoció con el cuerpo de mi hermano lo uso asta último momento para su conveniencia” , expresó Mary Garay, en una carta que publicó en su cuenta de Facebook.

“Por eso acá en Jacobacci no vamos a pedir justicia. ¿A quién? Si no sabemos quién lo asesinó. Nosotros no sabemos si lo mato la comunidad esa para que él no contara cómo vive esa gente, cómo los usan para obtener ganancia los referentes. Nunca he escuchado que maten a un jefe de ellos, siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha y la hacen propia porque ven como un niño pasa hambre ahí adentro y afuera sus referentes mapuches se mueven en un vehículo de la mejor manera”, continuó el escrito.

“Yo sé del corazón enorme que tenía mi hermano, sé que hoy mucha de esa gente ahí adentro no va a comer porque el murió y no salió hoy a buscarle un pedazo de pan. Hoy van a usarlo una vez más y esta vez para agarrarse del apellido de mi mamá, para decir q mi hermano era mapuche, y van a seguir usándolo para hacer política. Por eso hoy los de su sangre no vamos a salir a la calle... Queremos Justicia pero la pediremos a nuestra manera ”, concluyó la hermana de Elías Garay.

Este jueves detuvieron a dos sospechosos por la muerte de Garay

El joven murió de un disparo durante una toma mapuche entre las ciudades de El Bolsón y San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, el domingo pasado por la tarde. El confuso episodio ocurrió alrededor de las 15 en el asentamiento que la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquentreu mantiene desde hace casi dos meses en el paraje Cuesta del Ternero, cuando dos personas vestidas de civil y que portaban armas de fuego ingresaron al lugar. Fue entonces que se produjo un altercado con integrantes de ese grupo autodenominado mapuche y Elías Garay falleció tras recibir un balazo. Además, otro de los implicados, Gonzalo Cabrera, sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital de Bariloche, pero ya está fuera de peligro.

Gonzalo Cabrera fue herido pero se encuentra fuera de peligro

Este jueves, un hombre de 45 años fue detenido en la ciudad de Esquel, en Chubut, sospechado de ser uno de los sujetos que hirió de muerte a Elías Garay. El operativo estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro y la colaboración del mismo organismo chubutense. Horas después, el segundo involucrado que estaba prófugo se entregó en una dependencia policial de Comodoro Rivadavia. De acuerdo a información oficial, los dos detenidos serán trasladados en las próximas horas a Bariloche para ser sometidos a una audiencia de formulación de cargos.

Por su parte, tras la muerte de Garay, Facundo Jones Huala difundió una carta desde la prisión, en la que llamó a “que la sangre sea vengada”. “Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperación Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche”, manifestó el líder de la RAM, que en diciembre de 2018 fue condenado a nueve años por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué. “Que su muerte ni ninguna sea en vano, que la sangre sea vengada y la tierra recuperada sean más que consignas, que las balas se van a devolver, sea más que un cantito”, agregó.

