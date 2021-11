Cuesta del Ternero: tras la muerte del joven mapuche, Facundo Jones Huala pidió “que la sangre sea vengada”

Facundo Jones Huala se encuentra preso en Chile

El conflicto en Río Negro no da tregua. Tras el enfrentamiento en la toma de tierras en Cuesta del Ternero, donde un joven mapuche murió y otro resultó herido de bala, y los posteriores ataques denunciados por guardaparques de la zona, Facundo Jones Huala difundió una carta desde la prisión, en la que llamó a “que la sangre sea vengada”.

El líder mapuche, que se encuentra preso en Temuco, Chile, difundió en las últimas horas el escrito, al que tituló “Ante la caída de otro Peñi que quería su Pueblo Libre”. “Que hablen las acciones, el weichan limpiara la senda de oportunistas y malintencionados, que la rabia y la tristeza no nos ciegue, y sin confundir al enemigo, golpeemos certeramente donde más le duele al poder. Que nuestros caídos vivan en la gloria de haber echo (sic) lo que muchos solo discursean, que esa furia se transforme en tralka kai kutral, que la palabra no se nos tuerza y cumplamos con ella, porque el Mapuche es de una sola Palabra”, comenzó Jones Huala, que en diciembre de 2018 fue condenado a nueve años por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué.

“Que nuestro Peñi llegue al kamapu a juntarse con los antiguos y nuevos luchadores caídos, weichafe kona lonko toki ichrokom Kuifiche iem, y desde allí ayuden a aclarar nuestro Rakizuam, en una sola línea, sin mezclarnos con cosas ajenas. Si hay que dialogar que sea entre nosotros los que se nos va la vida en esta lucha digna, no con el estado ni los vendidos que son sus cipayos”, continuó la carta.

“Ya no podemos seguir solo con piedras y palos, no podemos entregarnos tan fácil, y ellos tan tranquilos en la impunidad de su sistema, no solo defendernos con lo que tengamos a mano, es hora de apertrecharnos, blindarnos, profundizar los sabotajes, la Recuperación Territorial para la Reconstrucción y Liberación Nacional Mapuche . Que nuestro Nguillatu sea para que llegue bien a reunirse con los antiguos nuestro peñi, y para que así como el enemigo erre los disparos sean los nuestros los que den en el blanco, para que sean más los weichafe que escuchen del weichan el llamado, para que tengamos claridad a la hora de enfrentarnos”, escribió luego, llamando explícitamente a recurrir a más violencia aún.

Y luego pidió: “Que su muerte ni ninguna sea en vano, que la sangre sea vengada y la tierra recuperada sean más que consignas, que las balas se van a devolver, sea más que un cantito”. “Esta es nuestra tierra y nos cobija, pero así como matan los invasores a nuestra gente, que esta sea la tumba del capitalismo”, finalizó.

El asentamiento que la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquemtreu mantiene en el paraje Cuesta del Ternero

El mensaje de Jones Huala llegó luego de que el domingo por la tarde un joven muriera de un disparo durante una toma mapuche entre las ciudades de El Bolsón y San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El confuso episodio ocurrió alrededor de las 15 en el asentamiento que la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquentreu mantiene desde hace 52 días en el paraje Cuesta del Ternero, cuando dos personas vestidas de civil y que portaban armas de fuego ingresaron al lugar. Fue entonces que se produjo un altercado con integrantes de ese grupo autodenominado mapuche y uno de los intervinientes murió tras recibir un disparo. Además, otro hombre sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital de Bariloche.

Asimismo, este miércoles dos empleados de Parques Nacionales denunciaron que fueron atacados con piedras por integrantes de la comunidad Winkul Lafken Mapu, que el domingo habían cortado la Ruta 40 y habían agredido a automovilistas. Los guardaparques transitaban a bordo de los autos oficiales cuando unos hombres encapuchados comenzaron a arrojar piedras a los vehículos. Como consecuencia de la agresión, les provocaron la rotura de un parabrisas y daños en la carrocería. Más tarde, la información fue confirmada oficialmente por fuentes vinculadas a la Administración de Parques Nacionales. Las dos denuncias, según indicaron, fueron presentadas en dependencias de la Policía de Río Negro, casi en simultáneo.

Una de las camionetas de Parques Nacionales dañada por la comunidad mapuche

