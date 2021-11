Las mejores frases del mensaje de Alberto Fernández tras conocer los resultados de las elecciones

El Presidente grabó un mensaje para los argentinos tras las elecciones (Télam)

Una hora después de que se dieran a conocer los primeros resultados de las elecciones generales legislativas, el Gobierno difundió un mensaje grabado de Alberto Fernández.

En ese video, registrado en la Quinta de Olivos, el Presidente anticipó que convocará a la oposición para acordar una agenda de trabajo y que, además, mandará un proyecto de ley al Congreso nacional durante la primera semana de diciembre, en el que planteará el programa económico para abordar la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

A continuación, las mejores frases del mensaje del Presidente:

“Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país que estuvo marcada por dos crisis. Una, la crisis económica, heredada del Gobierno anterior. Otra, la crisis sanitaria” .

“Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y sé bien que los argentinos y argentinas necesitamos un horizonte”.

“Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan, para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo, es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita ese patriotismo”.

“Es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída. Ese es el escollo más grande que enfrentamos”.

“Es necesario también seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto”.

“En la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente”.

“Tenemos que hacernos cargo de priorizar el combate contra la pobreza”.

”Hemos cometido errores. He cometido errores y mi obligación es aprender de los mismos”.

“No comparto, en absoluto, la posición de quienes dicen que ‘no tenemos destino’. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños que han causado”.

“Tenemos que hacernos cargo de priorizar el combate contra la pobreza”, reconoció el Presidente

Las palabras de Alberto Fernández llegaron una vez que el escrutinio ya se encontraba muy avanzado y que se había confirmado que el oficialismo perdió el quórum propio en el Senado de la Nación. Sucede que este domingo se definieron los senadores que representarán a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Catamarca, Corrientes, y Chubut. Al igual que lo que sucedió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Juntos por el Cambio se impuso en seis de esas ocho provincias y logró romper la hegemonía que detentaba el peronismo en la Cámara Alta.

Con esta elección, la vicepresidente Cristina Kirchner perdió el quórum en la Cámara que comanda, ya que el oficialismo quedaría con 35 legisladores y necesita 37 para no depender de otras fuerzas. Juntos por el Cambio quedará con 31 senadores y quedan seis legisladores provinciales que serán quienes definan.

La elección es una bisagra para el sistema político porque el Senado era hasta ahora donde se aprobaban los decretos presidenciales y, por sobre todo, los pliegos de los jueces nacionales. Pero en la oposición lo toman con calma respecto de cómo será el devenir de la Cámara Alta.

Por su parte, Cristina Kirchner sólo se limitó a anunciar vía Twitter que no iría al búnker del Frente de Todos por indicación médica. “ Me han indicado reposo, nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución posoperatorio” , dijo. Y agregó: “Por eso, esta noche no podré estar como hubiera querido y como siempre he hecho en el búnker”.

La ex jefa de Estado fue sometida a una histerectomía completa el 4 de noviembre en el Sanatorio Otamendi. El jueves reapareció públicamente en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos. A diferencia de lo que había sucedido en las PASO, esta vez no habló. Sí se fotografió con el presidente Alberto Fernández y con el resto de los líderes de la coalición oficialista.

SEGUIR LEYENDO