ARA San Juan: Macri dijo que irá a declarar el miércoles a Dolores ante un juez que lo va a procesar porque ya lo “prejuzgó”

Macri, el jueves en Dolores (Franco Fafasuli)

El ex presidente Mauricio Macri se presentará el miércoles próximo ante el juez federal subrogante Martín Bava en una indagatoria en donde negará haber realizado espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan e insistirá en que la Justicia Federal de Dolores no es competente para investigarlo, según él mismo adelantó.

Mientras tanto, la defensa analiza volver a reclamar apartar del juez a raíz de lo sucedido el jueves pasado, cuando la indagatoria del ex jefe de Estado quedó suspendida porque no se había solicitado al presidente Alberto Fernández el levantamiento del secreto de Estado para el interrogatorio de su antecesor en el Ejecutivo.

La intención es exponer lo que el macrismo cree es una causa política en tiempos electorales. Y ya comenzaron a hacer “control de daños” ante un seguro procesamiento y hasta que tengan éxito con la estrategia de sacar la causa de Dolores. “Creen que procesándome van a cambiar el resultado de las elecciones”, dijo el viernes el ex presidente. “Seguro me van a procesar porque ya me prejuzgó” , insistió anoche cenando con Juana Viale.

Es que lo sucedido el jueves fue rápidamente capitalizado por la oposición a la hora de adelantarse a la decisión que tome el juez Bava. Por eso hubo reproches y pases de facturas en el oficialismo para esclarecer quiénes estaban al tanto de la opinión que había dado en la causa la interventora de la AFI Cristina Caamaño cuando la consultaron sobre la posibilidad de Macri y quién debía autorizarlo de relevarlo de las obligaciones previstas en la ley de inteligencia.

Ese será otro capítulo el día de la indagatoria, porque en fuentes judiciales ya se están preguntando qué pasará si Macri no habla de secretos de Estado. En varias entrevistas Macri insistió en que no espió a nadie ni tampoco su Gobierno y señaló que los hechos descriptos en la causa es “desconocer cómo trabaja la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.

Tal como adelantó el jueves Infobae, el fiscal Juan Pablo Curi pidió al juez Bava que ordene una decena de medidas: llamar a declarar como testigos a todos los directores y subdirectores de la ex SIDE y AFI desde el 2001 a la fecha, salvo -claro- Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estuvieron al frente de la central de espías en el macrismo y se encuentran procesados. También pidió citar a los responsables de la Casa Militar de Presidencia de la Nación desde la misma fecha hasta la actualidad.

El 1 de octubre pasado, Bava llamó a indagatoria a Macri luego de procesar a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de directivos y agentes de la base de Mar del Plata, por seis hechos en donde se reportaron seguimientos, fotografías y reportes de actividades de familiares que pedían la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 y hallado recién un año y dos días después en un lugar del Océano Atlántico cerca a donde fue su última ubicación.

El submarino ARA San Juan (Foto: Armada Argentina)

Para Bava, los seguimientos a estos familiares “no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”. Según detalló, “el hecho de que los agentes de la Delegación (Mar del Plata) conozcan con lujo de detalles el contenido de la carta que le iban a hacer llegar al Presidente de la Nación da cuenta del grado de infiltración que estos mantenían con el colectivo de familiares”.

En palabras del juez, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. “Ese es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, aseveró.

En sus indagatorias, los ex directivos de la AFI rechazaron las imputaciones. Arribas se quejó de que los responsables del área Contrainteligencia del organismo no hubieran sido convocados como sospechosos, mientras que Majdalani aseguró que durante su desempeño como “la señora ocho” en la AFI existía el “Departamento de Enlace con la Casa Militar” porque “a pesar de que la seguridad del Presidente está a cargo de la custodia presidencial y la Casa Militar, la AFI tiene que cumplir con su obligación y estar. No solo hacer el previo, sino estar en el durante. Durante la actividad presidencial, la AFI recorre el perímetro del lugar”.

En ese contexto, Bava aseguró así se “pretendió justificar, adjudicando razones de seguridad presidencial, que los agentes de la AFI hayan realizado un informe” dando cuenta de los perfiles en redes sociales de dos familiares de las víctimas e indicando “sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”. Y ordenó citar a Macri como sospechoso de haber avalado el espionaje en seis hechos. También ordenó la prohibición de salida del país del ex jefe de Estado cuando ya estaba en en el exterior.

Tras dos citaciones fallidas, Macri fue a Dolores el jueves pasado, donde un grupo de simpatizantes y colaboradores lo acompañaron pero la audiencia se suspendió hasta la firma del decreto de Alberto Fernández que se concretó esa misma noche, antes de que el presidente comenzara su gira por Europa.

Abogado Pablo Lanusse (Franco Fafasuli)

Diputados del PRO avanzarán también en denunciar a Bava en el Consejo de la Magistratura, donde ya tiene una investigación abierta por su intervención en un juicio de lesa humanidad. En tanto, el abogado de Macri Pablo Lanusse había dicho el mismo jueves que iban a volver a recusar a Bava porque lo del jueves era “una demostración” de la “falta de templanza e imparcialidad” del juez, al que se calificó como “un juez militante”. Sin embargo, fuentes allegadas al ex presidente señalaron a Infobae que “es una posibilidad, aunque todavía se está evaluando”. Habrá que esperar a las primeras horas de esta semana para saber si se concreta.

Se descuenta que si se insiste con un apartamiento, Bava volverá a rechazar la recusación, pero el caso de todas maneras subirá a la Cámara Federal de Mar del Plata que, a 24 horas de la indagatoria frustrada, había instado al juez a que “en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura” al resolver causas judiciales, “en particular cuando ellas detentan repercusión social”.

Los jueces de Mar del Plata Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza hicieron hincapié en que “se formula una imputación penal a un ex Presidente de la Nación Argentina, vinculado con un acontecimiento que involucra profundos sentimientos personales que afectan a los familiares de las víctimas del suceso investigado, y que son caros en general a toda la sociedad”.

Vista de una pancarta que recordaba a los tripulantes desaparecidos en el submarino ARA San Juan (archivo EFE/Javier Caamaño)

Más allá de eso, los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata rechazaron la recusación inicial de Macri. Entre los seguidores de la causa indicaron que llamó la atención “la pluma” con la que había sido escrita la resolución. Y también la celeridad del pronunciamiento, sobre todo -dijeron- cuando la Cámara Federal de Mar del Plata tiene más de una veintena de apelaciones pendientes en el marco de las tres causas que se agruparon en Dolores.

Se trata del llamado caso D’Alessio, que investiga al falso abogado detenido y a otro grupo de personas por asociación ilícita; el funcionamiento de las llamadas bases AMBA en la provincia de Buenos Aires -definido por el magistrado como “un plan sistemático de espionaje ilegal instalado durante los años 2016 y 2017″ en ese territorio; y el expediente sobre el seguimiento a los familiares de víctimas del ARA San Juan. Es precisamente esa conexidad lo que permite que todos esos expedientes se sustancien en Dolores, algo que fue cuestionado desde el día uno por las defensas que sostienen que los hechos “pertenecen” a Comodoro Py.

Un dato: si las defensas logran sacar alguna de esas investigaciones de Dolores, arrastraría inmediatamente a las otras. Una foto que ya se vio con la causa del espionaje en Lomas de Zamora. La defensa de Arribas consiguió el aval del presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun para que el caso del AMBA se radique en los tribunales de Retiro.

Según pudo reconstruir Infobae, una docena de esas presentaciones pendientes en la Cámara Federal de Mar del Plata aluden al caso D’Alessio, otras ocho a la causa AMBA y una sola sobre el Ara San Juan, el más nuevo de esos expedientes. En ese contexto, los camaristas tienen pendiente la revisión del procesamiento dictado hace ya un año por el juez Alejo Ramos Padilla (hoy en La Plata) contra el ex policía Ricardo Bogoliuk y el ex agente de la AFI Pablo Pinamonti en la causa AMBA; o la ampliación del procesamiento por un hecho que se dictó contra el fiscal Carlos Stornelli, quien por estas horas está presentado testigos de cara a los planteos de elevación a juicio en la causa D’Alessio. El fiscal de Comodoro Py fue el mismo jueves, cuando en el juzgado esperaban a Macri, para escuchar la declaración de dos de sus testigos -un abogado y el encargado del parador de Pinamar, donde lo retrataron junto a D’Alessio-. Aprovechando el revuelo provocado por la llegada de Macri, Stornelli se retiró de los tribunales sin hacer declaraciones.

