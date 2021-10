ARA San Juan: los seis hechos de supuesto espionaje ilegal por los que deberá responder Mauricio Macri

Reunión en la Casa Rosada de Mauricio Macri con los familiares del Ara San Juan (Nicolás Aboaf/ archivo)

Son seis hechos por los que el ex presidente Mauricio Macri deberá responder en indagatoria, acusado de haber espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y otros dos barcos que pedían ayuda para encontrar a sus seres queridos, perdidos en el fondo del mar. Fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios constituyen la base de la imputación. Y una conclusión a la que llega el juez de Dolores Martín Bava, que lo citó a indagatoria, sostiene que esas diligencias no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.

Uno de los elementos de cargo que valoró el juez fue que “las dos principales dependencias públicas encargadas de la seguridad de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional le hagan saber a Gustavo Arribas “la invalorable colaboración” brindada por la Base Mar del Plata a la seguridad presidencial”.

Desde el entorno del ex jefe de Estado minimizan las acusaciones y sostienen que la citación es parte de la campaña electoral. Por lo pronto, aunque la citación fue prevista para el próximo 7 de octubre, se estima que la defensa pedirá una postergación porque Macri se encuentra en el exterior. Mientras tanto, se intentará impugnar la convocatoria.

“No merecíamos que nos pase esto, que nos espíen a nosotros”, dijo una de las víctimas cuando le mostraron las pruebas reunidas en el expediente. La base de esta causa nació con un documento que dice: “Pedidos y reclamos al sr. Presidente de la Nación Ing. “Mauricio Macri”, del 3 de febrero de 2018 en Mar del Plata, presentado inicialmente por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, en donde se adelanta qué le iban a decir las víctimas a Mauricio Macri en una reunión que tendrían con él tres días después.

La "ficha" de Gabriela Mereles, viuda de uno de los submarinistas del ARA San Juan.

El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2015. Pero los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados. Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.

La orden de prohibición de salida del país e indagatoria para el ex presidente Macri expone las pruebas que constituye el eje de la acusación en su contra. “Se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

Aquí Infobae da cuenta de esas constancias que sirvieron al juez para formalizar su llamado a indagatoria.

La foto y el informe de la marcha de familiares de víctimas del ARA San Juan.

HECHO 1

A las 19.20 del l 15 de enero de 2018, Malvinas Vallejos -hermana del Tripulante del ARA San Juan, Celso Vallejos- se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata para participar de una misa a dos meses de la desaparición del submarino. Fue seguida por personal de la AFI y fotografiada. Así consta en un informe en donde se señala que la AFI también registró lo que sucedía ese día en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, con otro acto por el ARA. “El grupo reclamó a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, decía el documento de la AFI. El objetivo, se entiende, era desplegar a distintos agentes para “cubrir los movimientos del colectivo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan y destacar cuáles eran los reclamos a las autoridades nacionales ”.

HECHO 2

El 3 de febrero de 2018, personal de la AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San Juan que reclamaban la búsqueda del submarino y en particular respecto de Marcela Moyano – pareja del tripulante del submarino ARA San Juan Hernán Rodríguez, Itatí Leguizamón – esposa del tripulante Germán Suárez- Paola Constantini – esposa del Tripulante Celso Vallejos-, y Marcela Fernández –esposa de Alberto Cipriano Sánchez-. El informe, que se incorporó a los archivos de inteligencia de la AFI, reporta “ a raíz de seguimientos efectuados se determinaron cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018, tres días después, con el entonces Presidente Macri” .

Cuando a Constantini le preguntaron sobre lo que había en esos reportes, la mujer confirmó que era exactamente lo que había dicho. “Yo quería que salgan a buscarlos ya, se perdió mucho tiempo, fue todo ese tiempo de angustia, de dolor, de impotencia, de no saber nada, entonces si me queje en ese momento me queje porque eran los que estaban y no estaban haciendo nada”.

La foto y el informe de otro reclamo de familiares realizado en las calles de Mar del Plata.

“La verdad que es un balde de agua fría más para nosotros los familiares que siempre actuamos con el bien, siempre en forma pacífica, buscando la verdad y que no los dejaran abandonados –dijo Moyano en la causa-. Fue muy muy feo lo que hicieron, la actitud porque sea el Gobierno que sea. No hay bandera política sino la bandera de los 44... Esto de espiarnos , de saber cuál era nuestro objetivo, donde ellos sabían porque se hacía público que era que los buscaran, entonces realmente la actitud del gobierno además de no buscarlos, de no preocuparse, de no ocuparse, tener que detener esta actitud hacia los familiares, fue lo más bajo que hubo ”.

Hubo reuniones con el entonces ministro Oscar Aguad y con el ex presidente. “Me quedó una sensación muy fea en el sentido de que nosotros éramos las víctimas, éramos las que estábamos luchando para que salgan a buscarlo”. La mujer le dijo a la Justicia que ellos nunca sintieron que estaban protestando contra el Gobierno de Macri. “ Fuese el gobierno que fuese, tenían que buscarlos, eran personas del Estado que había salido por una navegación y no podían dejarlos abandonados , entonces, por eso digo en todos los quince cuando nos juntábamos en la base naval, a mostrar bandera, a buscar justicia, a que los buscaran, eran reclamos, no era nada contra el gobierno”.

HECHO 3

La ficha de otro de los seguimientos de las movilizaciones de familiares, ahora frente a la Base Naval de Mar del Plata.

Antes del 10 de febrero del año 2018, personal de inteligencia recabó información sobre Yolanda Mendiola- madre de Leandro Fabián Cisneros, tripulante del ARA San Juan-, y confeccionó un informe en el que se señaló que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al entonces presidente. “A pedido expreso de Yolanda Mendiola, la carta exigiría que ' informen la equivalencia en TNT de dichas explosiones, unidad de medida que permite establecer origen y causas de la explosión y su relación con el submarino’”.

“Yo soy la que llevé la nota del pedido –dijo Mendiola a la justicia-. Dos madres solas con una bandera, para que no se espante el ex presidente. Porque estaba tan resguardado en Chapadmalal… Eso fue el 10 de febrero de 2018, que llevamos la carta. Tuve que quedarme parada ahí para que no rompan la nota. Él ya sabía de antemano, todo esto ”.

El espionaje también se habría realizado sobre pequeñas reuniones de familiares de víctimas del ARA San Juan.

“Estaba tan resguardado en Chapadmalal que nosotros descendimos del colectivo, vimos un señor en la entrada que tenía un Handy… supuestamente no había nadie que nos reciba, que sea secretario o algo del ex presidente. Entonces nos dice ‘yo puedo recibir la nota, él está adentro’. ‘Bueno’, le decimos. Y él miró la nota y nos dijo ‘tienen que poner su nombre y el documento atrás para que él sepa quién lo trajo’. Entonces hicimos esto, con miedo. Colocamos los nombres y los documentos, y se lo entregamos. Y le dijimos: nosotros nos vamos a quedar parados acá, viendo cómo usted va, por ese largo camino que había en esa especie de bosquecito que había ahí. Le dijimos ‘por favor, no tire la nota, es muy importante, somos madres, queremos que llegue a manos del presidente’. ‘Vamos a esperar aquí y los vamos a mirar desde la puerta esa de madera que había allí’. Y lo miramos, miramos que entró y él después regresó y nos dijo ‘ya se lo entregamos al presidente, descuiden, no lo tiramos ni nada, él lo recibió` ”

Los familiares de las víctimas acamparon además en Plaza de Mayo. Según relataron se trababa un grupo de mujeres a las que se le acercaban “diferentes personajes raros” que decían “sabemos que fueron los británicos, hagan esto, hagan lo otro’. Nos querían inducir a hacer cosas que solo hacían que los familiares entremos en disputa. En dividir a los familiares, porque escuchábamos tantas cosas. Sentíamos que mandaban a todas estas personas preparadas, a hacer esto”

HECHO 4

Las tareas de inteligencia ilegal también alcanzó a las redes sociales de familiares de víctimas.

El 2 de abril de 2018 Andrea Mereles -esposa de Ricardo Gabriel Alfaro Suboficial Segundo ARA San Juan- y Malvina Vallejos – hermana del tripulante Celso Vallejos- fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de Mar del Plata. Allí estaba el ex presidente Macri jugando al golf. Las mujeres querían hablar con el jefe de Estado y entregarle una carta. Agentes de la AFI hicieron un informe sobre las mujeres, con sus perfiles en redes sociales en donde aparecían sus reclamos pidiendo respuestas por el Ara San Juan y la renuncia de Aguad. El reporte de la AFI también señala que “tres fotografías de Mereles sentada en la vía pública, sola”

Cuando se le preguntó a Vallejos respecto de cuál creía que podía ser el motivo por el cual el gobierno quisiera espiar a los familiares, declaró: “La verdad no lo sé, no entiendo porque en realidad fui yo la que perdí a mi hermano, y no entiendo por qué, o sea nunca entendí el por qué nos escuchaban o querían escuchar nuestras conversaciones, nunca entendí el por qué”

Ese 2 de abril, contó, “cuando el presidente Macri vino a jugar al golf enfrente a la base naval y yo con dos personas más me acerque al golf, entramos y hablamos con los seguridad de Macri para poder hablar, estuvimos a un metro de él, queríamos hablar con él por el tema de la contratación y hablamos con su seguridad, nos dijo que nos iba a atender, se fue a jugar al golf y en medio de la cancha de golf pidió el helicóptero, subió y se fue”

Los informes de inteligencia también estuvieron realizados sobre familiares de otras embarcaciones hundidas.

Andrea Alejandra Mereles, esposa del Suboficial Alfaro Rodríguez, se refirió a lo sucedido ese día de la siguiente manera”(…) lo vimos a Macri jugando. (…) Quisimos tratar de llegar al presidente, lo teníamos a dos metros. Si hubiésemos sido personas maleducadas, o lo hubiésemos insultado o le hubiésemos dichos un montón de cosas y sin embargo no lo hicimos. Queríamos que él venga a nosotras y aunque sea que nos diga que todo iba a estar bien y que pronto íbamos a contratar una empresa para que lo busquen a los cuarenta y cuatro y no sucedió ”.

La mujer afirmó que “a veces sentía como que me estaban siguiendo pero no sé si era porque estaba tan... Me sentía muy perseguida”. Agregó que cada vez que hablaba con los periodistas en la Base Naval del Mar del Plata, “siempre teníamos un militar que nos seguía todo el tiempo”.

HECHO 5

Las marchas por Justicia eran reportadas por los agentes de inteligencia al Gobierno, según la hipótesis planteada por el juez Bava.

El 15 de noviembre del año 2018, en circunstancias en que se conmemoraba el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan, en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata, Angélica Medina – familiar de un tripulante del buque “El Repunte”-, Guillermina Godoy – madre de Nahuel Navarrete Godoy, tripulante del Buque “Rigel”- , Mateo Navarrete – hermano de Nahuel Navarrete Godoy- y Hugo Amadeo –padre de Jonathan Amadeo, tripulante del Buque “Rigel”-, fueron seguidos, fotografiados y sus actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata, cuando se encontraban manifestando con pancartas y banderas.

Según la causa, “personal de la AFI de Mar del Plata procedió a confeccionar y elevar un informe con lo actuado, en el que también se adjuntó una foto de captura de pantalla de la red social Facebook de Angélica Medina, una foto de su rostro y se informó el link de la nombrada de la referida red social, todo lo cual fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI”.-

“Sé que en una marcha, si yo mal no recuerdo fue en octubre, que salimos de la base, alguien hizo el comentario, alguien en algún momento a mi hijo y a mí nos hizo el comentario de que había gente del servicio, era tanta la gente y uno no está, inconscientemente yo marcho por mi hijo, yo grito por mi hijo, por todo esto que está pasando, a quién voy a mirar, si yo no sabía quién podía ser, ni que podía haber algo o alguien infiltrado vigilándom e”, dijo al declarar Guillermina Godoy, madre de Nahuel Navarrete Godoy, tripulante del Buque “Rigel”.

Además del seguimiento de las marchas y la identificación de los familiares más activos, se hacía ciberpatrullaje sobre las redes sociales.

Cuando le preguntaron por qué creía que la AFI les había sacado fotos, la mujer respondió: “Todavía es mi incógnita esa, la verdad que desde que me enteré de esto, no puedo entender, no puedo comprender, habiendo estado con el Presidente, que me diga que no había presupuesto para buscar a nuestros hijos y que hicieran esto, no tengo ni idea … Con qué sentido sacarnos fotos, investigarnos, soy una mamá que salió a gritar como tantas por su hijo y tantos hijos que siento como míos y están desaparecidos en nuestro mar”.

Hugo Amadeo –padre de Jonathan Amadeo, tripulante del Buque “Rigel”- agregó: “estábamos siendo manoseados por ese gobierno, o sea por el Estado porque yo no hago diferencia con el gobierno de Mauricio Macri, ni con el de Alberto Fernández, ninguno de los dos gobiernos me dio la respuesta que estoy buscando…”.

HECHO 6

Las fotos de las marchas fueron seguidas durante toda la crisis que se generó tras el hundimiento del ARA San Juan.

El juzgado señala que en al menos 10 oportunidades se “efectuaron seguimientos, se obtuvieron fotografías, se confeccionaron y elevaron informes, sobre el colectivo general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos ya reseñados, con el objeto de conocer y hacer saber sus actividades, reclamos y movimientos”.

“ Una cosa tiene que quedar clara. Está mal y es igual de ilegal que la Agencia Federal de Inteligencia realice espionaje sobre organizaciones sociales gremiales y/o políticas, como hacerlo respecto de familiares de un submarino desaparecido. Lo que quiero poner en relieve, haciendo la diferenciación de ambos reclamos, es la magnitud de los mismos en cuanto a la participación de personas y la posible afectación a la libre circulación. El hecho de que agentes cubran hasta los reclamos efectuados por cuatro familiares dentro de un predio militar no hace más que reflejar la especial atención que la Agencia Federal de Inteligencia le prestó a las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, sus reclamos y cada una de sus medidas de fuerza”, escribió el juez Bava.

Un detalle que la resolución no dejó pasar, aunque no constituye un elemento a atribuirle a los imputados. Según se señaló, gran parte de los familiares de las víctimas del Ara San Juan aseguraron haber tenido problemas con sus celulares, correos electrónicos o bien en la propia línea telefónica. Algunos de los testigos han relatado la pérdida de fotografías de sus familiares desaparecidos, mensajes intercambiados con los mismos, que estos ‘salieron’ de distintos grupos de la aplicación WhatsApp, que “se sobre calentaban sus aparatos telefónicos, escuchaban voces ajenas a la conversación que mantenían, ruidos de fondo y demás inconvenientes que les hacían pensar que sus comunicaciones podían estar siendo intervenidas”.

