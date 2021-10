Florencio Randazzo: “Hay que dejar de hacer actos políticos en tribunales y resolver problemas de la gente”

Randazzo cuestionó a la dirigencia opositora por la movilización a los tribunales de Dolores. (Foto: Franco Fafasuli)

El candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, aseguró que “Argentina tiene que dejar de ser un país en el que se montan escenarios en la puerta de los juzgados para hacer actos políticos”, a la vez que remarcó que “hay que pensar en resolver los problemas de la gente, no de los dirigentes”. Las declaraciones fueron pronunciadas luego de la movilización de dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio a un juzgado del partido bonaerense de Dolores, donde fue citado a indagatoria el ex presidente Mauricio Macri para declarar en una causa por supuesto espionaje.

El dirigente opositor insistió en que “necesitamos ser un país que discuta cómo generar empleo y cómo derrotamos a la inflación y dejar de ver políticos peleándose por ver quién tiene más causas judiciales” y por esa razón “la agenda de nuestro partido está vinculada al trabajo”.

A modo de ejemplo, Randazzo desarrolló que “países como el nuestro tiene un 17% de financiamiento en relación al PBI y Colombia, Chile y Brasil tienen un 70% de financiamiento del total del producto bruto interno”. En ese sentido, puso énfasis en la necesidad de discutir “ una ley que incentive la creación de las nuevas pymes con beneficios impositivos y financiamiento, otro de los grandes problemas que tiene la Argentina ”.

Bajo la misma línea, y en declaraciones para Radio LU9 Mar del Plata, sostuvo que “los países que tienen inflación superior al 20% no crecen” y que “para derrotar el flagelo de la inflación tenemos que debatir una ley de estabilidad económica”. El candidato a diputado nacional aclaró, sin embargo, que para que sea posible “es necesario llegar a una ley acordada con todos los sectores políticos, con los empresarios y con los trabajadores”.

El candidato del frente Vamos Con Vos apuntó contra Juntos por el Cambio. (Foto: Franco Fafasuli)

Junto a ello, planteó la implementación de una nueva ley de capacitación masiva: “Creemos que hay que volver a capacitar en oficios tradicionales, como es un plomero, un mecánico, un martillero”. Sin embargo, resaltó también la importancia de ofrecer formación en empleos de este siglo, “como sería un programador, a los pibes que están asociados a las nuevas tecnologías”.

En los últimos tramos de la entrevista radial, Randazzo afirmó que “estas son las demandas que se deben poner en marcha para la Argentina del futuro” y que el frente Vamos con Vos pretende “expresar un espacio que no es blanco ni negro, sino que cuenta con propuestas claras que preocupan al conjunto”.

La citación a Macri

Macri enfrentó hoy su primera declaración indagatoria tras su paso por la presidencia entre 2015 y 2019, en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Pero finalmente se suspendió la indagatoria porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. Es decir, el ex presidente no puede declarar hasta que el presidente Alberto Fernández lo releve y aún no hay fecha para una nueva citación.

